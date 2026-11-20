La influencer mostró las reacciones de su familia al enterarse de la feliz noticia (Video: Instagram)

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Sofía “Jujuy” Jiménez emocionó a sus seguidores al compartir el video en que les anunció su embarazo a sus hermanas Inés y Pilar, a su padre y a su madre Silvia, un capítulo íntimo que la modelo y periodista había guardado en secreto durante un mes antes de hacer pública la noticia el 16 de noviembre de 2026, junto con las fotos del test positivo y la primera ecografía.

“Nunca en mi vida sentí tantos nervios y tantas emociones juntas a la vez como en estos cuatro momentos, donde el secretito dejaba de serlo, para pasar a ser la noticia más importante de mi vida, que le daba a las personas más importantes de mi vida. Mis cuatro pilares… y fue así, en ese orden”, escribió Jiménez al pie de la publicación en Instagram, donde describió en detalle cómo organizó cada uno de los anuncios.

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La primera en recibir la novedad fue Inés, su hermana mayor, durante un almuerzo en Buenos Aires. En medio de una charla cotidiana, Jujuy deslizó que venía comiendo “como para dos personas” y remató sin rodeos: “Porque estoy embarazada”. Inés se levantó de inmediato de la silla entre gritos de alegría y la abrazó. “¡Sofía, felicidades! Un primito para Beltrán, qué carajos”, exclamó. “Primero a la Inés, mi hermana mayor, la que todo lo sabe y todo resuelve, mi ejemplo, que a su vez estaba acá en Buenos Aires y necesitaba urgente que me pase su obstetra”, explicó la conductora.

La modelo compartió la feliz noticia en sus redes sociales (Video: Instagram)

El segundo anuncio llegó durante un viaje al norte del país. Jujuy pasó primero por Salta para sorprender a su hermana Pilar: apenas esta abrió la puerta de su casa, se encontró con una remera blanca que llevaba estampada la ecografía al frente y la frase “¡Voy a ser mamá!” en la espalda. Pilar rompió en llanto al instante. “Después la Pilus, que me fui ese finde al norte y pasé primero por Salta y la sorprendí con la remera. Ella más showcera y toda emocional, obvio, pues pisciana, imagínense”, recordó la modelo entre risas.

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Uno de los momentos más conmovedores del video tuvo lugar en una plaza de la provincia norteña, junto a su padre. Mientras posaban para una foto, la conductora le pidió esperar “porque somos tres” y confirmó que estaba embarazada. Él se largó a llorar y la estrechó entre sus brazos. “Nunca me imaginé su reacción. Me destruyeron sus lágrimas y su carita llena de emoción”, confesó Jiménez.

El cierre de los anuncios quedó reservado para su madre, Silvia, y coincidió con el Día de la Madre, el 18 de octubre. Para no levantar sospechas, Jujuy le hizo creer que estaban filmando una acción comercial y le pidió que sacara una prenda de una bolsa de regalo. Al desplegar la remera con la ecografía, Silvia tardó unos segundos en salir de su rol frente a cámara hasta que cayó en la cuenta: “¿En serio estás embarazada? Mi vida, ay, qué lindo”, celebró. “Y por último a la Silvita, que me la aguanté porque en ese mismo finde era el Día de la Madre, y me pareció un gran regalo sorpresa y la que realmente no se imaginó nada de nada acá, fue ella. Mamita, lo que te amo, Dios mío… me acuerdo y me da mezcla de risa, ternura, amor, todo junto”, escribió la modelo.

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Al cerrar su publicación, la influencer abrió la incógnita sobre el sexo del bebé con una pregunta dirigida especialmente a su madre: “Te amo mamá, ahora serás abuela por dos… ¿Acaso te daré la parejita? ¿O vendrá otro varoncito?”, en alusión a su hermana Inés, quien se convirtió en mamá en julio pasado. La noticia del embarazo, fruto de su relación con el empresario Gustavo Qüerio Hormaechea, corona un 2026 que la modelo describió desde el principio como el año de los grandes cambios: el vínculo con Hormaechea comenzó a principios de año y se consolidó durante unas vacaciones en Pinamar, donde él se le declaró.