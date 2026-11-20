La Comisión Nacional de Zonas Francas da seguimiento continuo a estos proyectos mediante procesos de trámites y atención especializada.

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Cuatro nuevas empresas se sumaron al régimen de Zonas Francas de Panamá durante este año, con una proyección combinada de 128 empleos entre puestos actuales y futuros.

Las autoridades comerciales confirmaron la incorporación de tres firmas de capital español y una de inversión mixta entre Chile y Venezuela.

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La inversión inicial declarada por el conjunto de empresas alcanza los USD 8,32 millones. El monto se destina a la operación de zonas francas, a servicios logísticos y al procesamiento de productos, tres actividades que concentran el interés de los capitales recién llegados al país.

En cuanto a las empresas se tiene que ATP America, S.A. ingresó como promotora y operadora de zona franca. La firma se suma así al grupo de empresas que administran directamente espacios bajo este régimen fiscal especial.

Estela Shipping Panama, S.A. desarrollará servicios logísticos dentro de PanaPark Free Zone. Su actividad se enmarca en el movimiento de carga y la operación portuaria asociada a ese parque.

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Zona Franca ubicada a orillas del Canal de Panamá.

La tercera compañía, Blumaq Latam, S.A., operará bajo el mismo promotor que Estela Shipping. Sus actividades combinan el alquiler de bienes raíces con el procesamiento de productos terminados o semielaborados.

Las tres empresas españolas proyectan inversiones futuras por USD 1,10 millones. A la fecha, ya ejecutaron de forma conjunta aproximadamente USD 4,46 millones.

Las empresas españolas ATP America, Estela Shipping Panama y Blumaq Latam, están dedicadas a la operación de zonas francas, servicios logísticos y procesamiento de productos.

El balance se completa con una cuarta empresa de inversión mixta entre Chile y Venezuela, que eleva a cuatro el total de incorporaciones registradas en el período. En conjunto, los proyectos contemplan 34 empleos directos y 15 indirectos en su etapa inicial.

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A esa cifra se suma una proyección de 52 puestos directos y 27 indirectos adicionales. El resultado acumulado llega a 128 plazas de trabajo entre empleos actuales y futuros.

El régimen de Zonas Francas mantiene un ritmo sostenido de crecimiento en 2026, con la aprobación de 24 empresas y una inversión acumulada de más de USD 58.5 millones durante el primer cuatrimestre del año.

La Comisión Nacional de Zonas Francas informó que es el organismo encargado del seguimiento continuo de las empresas registradas. El Ministerio de Comercio e Industrias sostiene que esa vigilancia se traduce en procesos de trámites más ágiles y en atención especializada para los inversionistas.

La institución plantea que continuará con ese respaldo para consolidar la operación de las firmas instaladas en el país. El objetivo declarado apunta a reforzar el encadenamiento de estas empresas con la producción nacional y a ampliar su capacidad exportadora.

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Los registros se presentan como evidencia de un entorno favorable para la inversión y el desarrollo industrial. Según el Ministerio de Comercio e Industrias, la llegada de capital español y de otras regiones confirma la estrategia de facilitación institucional aplicada durante este año.

La cartera ministerial vincula estos resultados con la generación de empleo y con el fortalecimiento de los vínculos comerciales de Panamá hacia mercados internacionales. El ministerio señala que buscará conectar a más empresas con oportunidades comerciales que aporten valor agregado a la economía del país.

El régimen de Zonas Francas mantiene un ritmo sostenido de crecimiento en 2026, con la aprobación de 24 empresas y una inversión acumulada de más de USD 58.5 millones durante el primer cuatrimestre del año, incluyendo las nueve licencias aprobadas en la más reciente sesión de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF), reflejando la continuidad en la atracción de capital hacia el país.

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El Canal de Panamá integra una extensa red de puertos, zonas francas y parques logísticos para el comercio marítimo global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En abril las empresas aprobadas totalizaron inversiones por USD 17,536,778.09, con participación de capital nacional e internacional proveniente de países como Estados Unidos, México, Costa Rica, Brasil, China, Alemania y Panamá, lo que reafirma el posicionamiento del país como plataforma para operaciones globales, informó el director general de Zonas Francas y secretario técnico de la Comisión, Rodrigo Jaén.