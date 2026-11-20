Una encuesta internacional comparó las percepciones de viajeros sobre la conducción agresiva en distintos países (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una encuesta internacional de DiscoverCars.com ubicó a Italia al frente de los países que los viajeros asocian con mayor frecuencia a la conducción agresiva. El 23% de los 713 participantes afirmó haber encontrado maniobras erráticas o temerarias en ese país, según un relevamiento realizado en abril de 2026 y difundido por Euronews.

El estudio consultó a clientes de la plataforma de alquiler de autos sobre sus experiencias al conducir durante sus viajes y sobre su percepción de la agresividad al volante. Sus resultados no constituyen estadísticas oficiales de infracciones, accidentes ni víctimas de tránsito, sino que reúnen las respuestas declaradas por quienes integraron la muestra.

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La consulta abordó los destinos en los que los participantes dijeron haber percibido más comportamientos riesgosos y también incluyó una autoevaluación sobre la forma de conducir en sus propios países. El informe no detalla cuántos encuestados manejaron en cada destino ni vincula las opiniones recogidas con indicadores de seguridad vial.

Los países con los conductores más agresivos

La pregunta sobre qué países tienen conductores agresivos al volante dejó a Italia con una diferencia de 12 puntos porcentuales respecto del segundo puesto. El resultado debe interpretarse como una referencia sobre experiencias de viaje y percepciones individuales, no como una caracterización del conjunto de los automovilistas italianos.

Después de Italia, el Reino Unido ocupó el segundo lugar. El 11% de los participantes dijo haber encontrado allí actitudes agresivas al conducir, mientras que Londres fue una de las ciudades más mencionadas en las respuestas. Estados Unidos quedó tercero, con el 9%.

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Más atrás, Francia y Australia compartieron el cuarto puesto, con el 5% cada una. La lista continuó con España y Turquía, que concentraron el 4% de las menciones. La distancia entre Italia y el resto de los países fue uno de los aspectos más marcados de la clasificación.

La plataforma también solicitó a los participantes que calificaran el nivel de conducción agresiva de su propio país en una escala de 1, equivalente a “muy tranquila”, a 5, “muy agresiva”. Italia volvió a encabezar ese apartado, con una puntuación de 3,5 sobre 5.

Nueva Zelanda y Estados Unidos se ubicaron detrás, con 3,4 puntos cada uno, mientras que el Reino Unido obtuvo una valoración de 3. El relevamiento advierte que la mayor presencia de un país entre las respuestas puede estar relacionada con la cantidad de residentes o visitantes de ese lugar que participaron de la consulta.

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Esa limitación es relevante al comparar destinos con distintos flujos turísticos y tamaños de muestra que no fueron detallados. Por ese motivo, el estudio describe percepciones declaradas y no una medición comparable de infracciones, controles de tránsito o siniestros viales.

Italia recibió el 23% de las menciones sobre conducción agresiva, seguida por Reino Unido con 11% y Estados Unidos con 9% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conductas más molestas y los países percibidos como menos agresivos

La falta de uso del intermitente fue la conducta que generó mayor rechazo entre los participantes. El 56% señaló que girar o cambiar de carril sin señalizar es la práctica más molesta en el tránsito, por encima de otras maniobras asociadas a la presión entre vehículos.

Conducir demasiado cerca del auto de adelante fue mencionado por el 46% de la muestra. A su vez, el 43% cuestionó a quienes circulan lentamente por el carril de adelantamiento, mientras que las frenadas bruscas recibieron el 20% de las respuestas. Estas fueron las cuatro situaciones que más irritaron a los conductores consultados por DiscoverCars.com.

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En la autoevaluación por países, Australia registró la puntuación más baja de agresividad, con 2,7 sobre 5. Canadá obtuvo 2,8, y Francia y los Países Bajos alcanzaron 2,9. Todos esos valores quedaron por debajo del promedio global de 3 puntos informado por la encuesta.

El sondeo no incluyó un ranking específico sobre conducción considerada correcta en los principales países de América Latina. Sin embargo, Brasil y Chile figuraron entre los mejor valorados en otra encuesta de la empresa de servicios financieros Remitly, enfocada en la percepción de cortesía general y no en el tránsito. Los encuestados de ambos países se asignaron una nota media de 9,46 sobre 10, por delante de India, Suecia y Francia.

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