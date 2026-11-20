Varias espigas de arroz maduras con granos dorados permanecen erguidas en un campo agrícola antes de la cosecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos bacterias aisladas de suelos arroceros de la provincia de Coclé lograron, en condiciones de campo, generar un rendimiento de 621,1 gramos de arroz por cada cuatro metros cuadrados cuando se combinaron con fertilización nitrogenada.

Se trata de Bacillus cereus y Lysinibacillus fusiformis, dos cepas nativas que ahora se perfilan como candidatas para el desarrollo de biofertilizantes en Panamá.

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El hallazgo forma parte de una investigación en la que participa la Universidad de Panamá, a través del investigador Rito Herrera, del Departamento de Genética y Biología Molecular de la Escuela de Biología del Centro Regional Universitario de Coclé.

El trabajo, titulado Multi-Trait Screening and Temporal Growth Responses of Native Plant Growth-Promoting Bacteria for Nitrogen Management in Rice Production in Panama, apareció en la revista Nitrogen, de la editorial MDPI.

Las dos cepas bacterianas fueron aisladas de suelos de parcelas arroceras en Cabuya, distrito de Antón.

El arroz es el grano de preferido de los panameños, quienes anualmente consumen un promedio per cápita de 162 libras (73,48 kilogramos). Cortesía/Bernardino Freire

Los científicos las evaluaron por su capacidad de producir sustancias que favorecen el crecimiento vegetal y mejoran el aprovechamiento de nutrientes por parte de las plantas de arroz.

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El equipo de investigación desarrolló pruebas de campo en dos parcelas de Coclé con condiciones diferentes. Una fue una parcela agroecológica en Cabuya y la otra, la finca experimental El Bajo, en Río Hato, bajo un sistema de producción convencional.

En Cabuya se obtuvo el resultado más alto del ensayo comparativo: la combinación de Bacillus cereus con nitrógeno alcanzó los 621,1 gramos de arroz por cada cuatro metros cuadrados.

En El Bajo, la combinación de Lysinibacillus fusiformis con nitrógeno llegó a 378,2 gramos por cada cuatro metros cuadrados. El tratamiento convencional de nitrógeno, sin la bacteria, se quedó en 364,5 gramos en esa misma parcela.

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Los investigadores también evaluaron cómo responde Lysinibacillus fusiformis ante diferentes cantidades de urea aplicadas al cultivo. Encontraron diferencias en la altura de las plantas, con un comportamiento favorable en la dosis intermedia de 90,72 kilogramos por hectárea frente a la dosis más baja y al control absoluto.

Dos investigadores examinan muestras de plantas de arroz y registran datos en un campo de cultivo rodeado de colinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, esa diferencia en altura no se tradujo en el rendimiento de grano. Los tratamientos de esta segunda prueba no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre sí.

Por esa razón, el equipo advierte que todavía no puede afirmarse que estas bacterias permitan reducir la cantidad de fertilizante sin afectar la productividad. Esa conclusión marca el límite actual de lo que la ciencia logró comprobar con los datos disponibles.

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El estudio evalúa si bacterias nativas de suelos panameños pueden mejorar el rendimiento del arroz y optimizar el uso de fertilizantes nitrogenados. Los resultados de campo mostraron rendimientos superiores con dos cepas específicas, aunque los científicos aclaran que aún faltan pruebas para confirmar si permiten reducir la fertilización sin perder productividad.

La investigación responde a un contexto en el que la producción arrocera busca bajar los costos de fertilización y reducir los impactos ambientales del uso excesivo de nitrógeno. Recurrir a microorganismos de los propios agroecosistemas del país abre una vía para buscar soluciones biotecnológicas ajustadas a las condiciones locales.

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El equipo científico concluye que ambas cepas son candidatas para el desarrollo futuro de biofertilizantes. Para confirmarlo, reclaman nuevos ensayos de campo con mayor replicación que permitan verificar sus efectos sobre el rendimiento y la eficiencia en el uso del nitrógeno.

Una investigadora analiza muestras de espigas y semillas de arroz con un microscopio durante un estudio agronómico en un laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso particular de Bacillus cereus, los investigadores señalan que antes de pensar en una aplicación a mayor escala será necesario completar pruebas de seguridad biológica.

El proyecto contó con financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), a través del proyecto FID23-030. También participaron el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y la empresa Agrobiológicos de Panamá.

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La participación de la Universidad de Panamá en este trabajo suma a la contribución académica de la institución en el estudio de alternativas científicas para la producción agrícola del país. El proyecto aprovecha la biodiversidad microbiana nacional y explora sus posibilidades de aplicación en sistemas productivos reales.