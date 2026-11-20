Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de México y un miembro de la Guardia Nacional se encuentran en un puesto de control migratorio mientras migrantes de diversas nacionalidades participan en una caravana conocida como "Dios con Nosotros" ("Dios con Nosotros") que busca continuar su viaje hacia el norte de México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, en Tapachula, Chiapas, México, el 10 de noviembre de 2026. REUTERS/Damian Sanchez

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La Embajada de Estados Unidos en Managua advirtió en noviembre de 2026 que los coyotes difunden en redes sociales promesas falsas de “cruces fáciles” y nuevas facilidades migratorias para entrar sin autorización al país. La representación diplomática sostuvo que quienes lo intenten serán detenidos y deportados, en medio de la persistencia de viajes de nicaragüenses pese al refuerzo de los controles fronterizos, según informó Univision.

Los encuentros de autoridades fronterizas con ciudadanos de Nicaragua sumaron 2.249 durante el año fiscal 2026, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El número supone una baja frente a años anteriores, aunque muestra que los intentos de llegar al país norteamericano continúan.

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Las publicaciones oficiales apuntan a videos y mensajes digitales en los que traficantes ofrecen rutas supuestamente seguras, ingresos garantizados o cambios en las normas migratorias. La sede diplomática rechazó que existan nuevas políticas que faciliten el ingreso irregular.

Las falsas rutas promocionadas en redes sociales

“La frontera de Estados Unidos nunca ha estado más segura. No existen rutas ni cruces seguros. Cualquier persona que intente hacerlo será detenida y deportada”, señaló la Embajada en uno de sus mensajes, acompañado por una imagen de un dron y la frase: “Estados Unidos está asegurando con vigor nuestra frontera”.

La Embajada de Estados Unidos en Managua alertó sobre las promesas falsas de cruces fáciles que los coyotes difunden en redes sociales. (Imagen de cortesía)

La advertencia también alcanzó a quienes planean viajar con traficantes, por cuenta propia o integrados en una caravana. El 14 de noviembre, la representación estadounidense publicó: “Con traficantes. Solo. En caravana. No importa cómo lo intentes, entrar ilegalmente a Estados Unidos no funcionará. Serás detenido, deportado y procesado”.

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Los riesgos, según la comunicación difundida el 27 de octubre, incluyen detención, deportación, fraude, abandono y situaciones peligrosas. Durante el recorrido, los migrantes pueden sufrir extorsiones, robos, violencia y el abandono de los propios traficantes.

Pagar a un coyote tampoco garantiza una visa, un permiso migratorio ni autorización para permanecer en Estados Unidos. Los procedimientos de asilo están sujetos a requisitos legales y restricciones que no desaparecen por viajar en una caravana.

La búsqueda de reunificación familiar, empleo o protección ante condiciones difíciles en los países de origen es aprovechada por redes que ofrecen facilidades inexistentes. La Embajada de Estados Unidos en Managua sostuvo que esos mensajes no deben considerarse información oficial.

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Las autoridades fronterizas registraron 2.249 encuentros con migrantes nicaragüenses durante el año fiscal 2026. (Imagen de cortesía)

Caravanas bajo advertencia de Washington

Las comunicaciones coincidieron con reportes de caravanas que avanzaban por México. El 18 de noviembre, la representación diplomática compartió una declaración del presidente Donald Trump, fechada el 12 de noviembre de 2026, sobre esos desplazamientos.

“La invasión de nuestro país está ocurriendo otra vez. Se están formando enormes caravanas que inician su marcha ilegal a través de México. ¡Pero no serán aceptados!”, expresó Trump. El término “invasión” corresponde a la caracterización política utilizada por el mandatario.

La campaña también está dirigida contra quienes organizan esos recorridos. El 30 de octubre, la sede estadounidense difundió un mensaje del Departamento de Estado que señaló haber identificado a personas dedicadas a reclutar, coordinar y dirigir caravanas a través de Centroamérica y México.

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Las autoridades estadounidenses indicaron que adoptaron medidas para restringir la capacidad de esas personas de viajar a Estados Unidos.