Los títulos Globales de Argentina que son negociados en Wall Street operan con una pérdida promedio de 3,5% (Reuters)

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Dada la volatilidad de las bolsas internacionales, que ejerce una influencia negativa más amplia sobre los activos emergentes, los bonos soberanos de Argentina son de los más perjudicados por esa aversión al riesgo inversor,

Este viernes los títulos Globales -en dólares con ley extranjera- de Argentina que son negociados en Wall Street operan con una pérdida promedio de 3,5%, para acumular una caída semanal del 6 por ciento. En lo que va del año, los precios de la deuda pública en dólares se hunden un 17% en promedio.

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Del mismo modo, el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU -hoy por encima del 5% anual- con similares emisiones emergentes, escala 103 unidades para la Argentina, en los 1.038 puntos básicos, su nivel más alto desde el 21 de octubre del año pasado.

Aquel salto del riesgo país 13 meses atrás tuvo que ver con la inestabilidad financiera previa a las elecciones legislativas, cuando el dólar mayorista llegó al techo de las bandas cambiarias y obligó a la intervención directa del Tesoro de los EEUU en el mercado de cambios doméstico para contener la devaluación.

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Por qué sube el riesgo país

Varios motivos se complementan para presionar a la caída de precios de los bonos soberanos y la suba de las tasas de retorno, es decir, el riesgo país. Un sentimiento inversor adverso en el exterior, con drástica corrección de los índices de Wall Street y tasas crecientes, el estancamiento en la recomposición de reservas del BCRA -con las cuales se mide la eventual solvencia del Gobierno- y el “ruido político” a once meses de las elecciones presidenciales -que ponen en juego la continuidad de la política económica de Javier Milei- crean un escenario negativo para la inversión en estos activos.

Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, señaló que “la desaceleración de las compras netas del BCRA merece atención, aunque el principal interrogante está en la composición de la acumulación de reservas y no solamente en el ritmo mensual. En noviembre, el promedio diario de compras se ubicó en USD 32 millones hasta el viernes 13, por debajo de los USD 66 millones de octubre y de los USD 77 millones del promedio acumulado del año. A esto se suma que una parte de las compras de divisas está acompañada por un incremento de las posiciones de cobertura cambiaria”.

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“En materia de vencimientos, enero aparece como un compromiso exigente, pero manejable, con alrededor de USD 4.500 millones a pagar a bonistas privados. Además, la refinanciación de los REPOS (prestamos garantizados de la banca internacional) del BCRA por USD 6.000 millones, con vencimiento en septiembre de 2028, permitió despejar esa presión de pagos que inicialmente estaba concentrada en 2027. El desafío más importante está en el programa financiero del año completo: algunas estimaciones de economistas del mercado local ubican en al menos USD 8.000 millones las necesidades adicionales de financiamiento, en un contexto en el que algunas fuentes de divisas disponibles durante este año podrían no repetirse con la misma magnitud el próximo. Por eso, la acumulación de reservas debe analizarse junto con la evolución de los compromisos de cobertura, ya que comprar divisas mientras aumenta la cobertura cambiaria no necesariamente implica una mejora equivalente de la posición externa neta”, agregó Emilio Botto.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, explicó que “el mercado internacional sigue muy movido y con tónica bajista, con una rueda de jueves de mayor a menor en medio de la primera rueda de operaciones de Anthropic, el gigante de la IA. En este contexto, los bonos soberanos argentinos bajo ley internacional cayeron 3% promedio, con el tramo largo llevándose la peor parte, en lo que fue una caída muy superior a comparables emergentes, dando cuenta una vez mas del mix internacional y local que golpea la deuda soberana argentina”.

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