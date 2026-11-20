La UNED anticipa que Costa Rica cerrará 2026 con relativa estabilidad en las tasas de interés y un dólar que continúa bajo presiones a la baja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica se encamina hacia el cierre de 2026 con perspectivas de estabilidad en las principales tasas de interés, un dólar que permanece por debajo de los ₡450 para la venta y condiciones internacionales que podrían favorecer nuevas reducciones en los precios de los combustibles.

Así lo señala un análisis divulgado por la Escuela de Ciencias de la Administración de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), que examinó el comportamiento de los principales indicadores económicos y sus posibles efectos sobre las finanzas de los hogares durante las últimas semanas del año.

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El estudio advierte que, pese a las condiciones relativamente favorables, la estabilidad de los indicadores no necesariamente se traducirá en una mejoría inmediata para todas las familias, especialmente aquellas que mantienen deudas o enfrentan elevados gastos cotidianos.

¿Qué pasará con las tasas de interés?

De acuerdo con los datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) utilizados en el análisis, la tasa de política monetaria (TPM) se ubica en 3.00%, mientras que la tasa básica pasiva (TBP) alcanza el 3.56%.

Ambos indicadores sirven como referencia para las condiciones de financiamiento y ahorro dentro del sistema financiero nacional.

Federico Quesada Chaves, director de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED, explicó que durante las últimas semanas del año podrían mantenerse condiciones similares, sin descartar ligeras presiones hacia la baja.

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“En general, lo que se puede esperar para finales de año es estabilidad en estos dos indicadores”, afirmó.

El especialista señaló que este comportamiento está relacionado con las decisiones del Banco Central y con las condiciones de liquidez que suelen presentarse durante el último trimestre.

No obstante, aclaró que una modificación en las tasas de referencia no significa necesariamente que las cuotas de los préstamos hipotecarios, personales o comerciales cambien de manera inmediata.

Dólar se mantiene por debajo de ₡450

Otro de los aspectos destacados es el comportamiento del tipo de cambio.

Según las referencias del BCCR utilizadas por la universidad, el dólar se sitúa en ₡442.56 para la compra y ₡448.34 para la venta.

Quesada explicó que este comportamiento está influenciado por la mayor disponibilidad estacional de divisas, relacionada con el ingreso de recursos durante el cierre del año.

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La disminución puede beneficiar a las personas que reciben sus salarios en colones y mantienen obligaciones en dólares, debido a que necesitan menos moneda nacional para cubrir esas deudas.

También podría representar condiciones favorables para determinadas actividades que dependen de productos importados.

Sin embargo, el escenario es distinto para los exportadores y trabajadores que reciben ingresos en dólares, quienes obtienen menos colones al convertir sus recursos.

El académico también mencionó la eventual aprobación del expediente legislativo 25.363, relacionado con los eurobonos, como uno de los factores que podrían modificar las condiciones del mercado financiero.

Combustibles podrían continuar con tendencia a la baja

En materia energética, la UNED considera que las condiciones internacionales del mercado petrolero podrían favorecer nuevas disminuciones en las tarifas nacionales.

El análisis señala que una reducción de las presiones sobre el precio del petróleo, particularmente las relacionadas con los conflictos en Oriente Medio, permitiría mantener un escenario más favorable para los consumidores.

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“Para finalizar, se puede esperar estabilidad en los precios de los combustibles, con una tendencia hacia la baja”, manifestó Quesada.

La valoración coincide con el anuncio realizado el 18 de noviembre por la presidenta Laura Fernández, quien confirmó que Recope presentó ante Aresep una propuesta de rebaja de hasta ₡103 por litro para diciembre.

No obstante, ambas referencias deben distinguirse: la universidad presenta una perspectiva sobre la evolución del mercado internacional, mientras que la propuesta de Recope está sujeta a la revisión y aprobación de la autoridad reguladora.

El precio final dependerá de factores como los costos efectivos de importación y el comportamiento del tipo de cambio.

Combustibles podrían continuar con tendencia a la baja (Cortesía: RECOPE S.A.)

Aguinaldos: recomendaciones para evitar problemas financieros en enero

Ante la llegada de los aguinaldos y el incremento habitual de las compras navideñas, la UNED recomendó a los hogares planificar cuidadosamente el uso de sus ingresos extraordinarios.

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Entre las medidas sugeridas se encuentran elaborar un presupuesto antes de recibir el aguinaldo, priorizar el pago de deudas con intereses elevados y reservar recursos para obligaciones de enero, como matrícula, útiles escolares, transporte y servicios públicos.

También aconsejó evitar financiar regalos y celebraciones mediante créditos, mantener un fondo para emergencias y revisar las condiciones de préstamos sujetos a tasas variables.

El académico advirtió que los indicadores positivos no eliminan las dificultades económicas de los hogares.

“La estabilidad de algunos indicadores macroeconómicos no significa necesariamente que todas las familias experimenten una mejoría inmediata en sus finanzas”, señaló.

Con este panorama, la UNED considera que la planificación financiera será fundamental para aprovechar las condiciones económicas del cierre de 2026 y comenzar 2027 sin asumir compromisos que comprometan el presupuesto familiar.

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