El hijo del fallecido Marcos Camino le dedicó un sentido posteo a su padre

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Con una foto tomada desde el escenario, de espaldas a una multitud iluminada por los celulares frente a la Catedral de La Plata, Marcos Camino Jr. le dedicó un nuevo homenaje a su padre, Marcos Máximo Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras, quien murió el 10 de noviembre a los 76 años.

“Donde quiera que estés, papá”, escribió el joven músico sobre la postal del recital. En otra línea, añadió: “Hoy sonaron tus Los Palmeras”, junto a la mención a la cuenta oficial de la agrupación santafesina. La publicación llegó después del show que el conjunto ofreció en La Plata, donde reunió a unas 150 mil personas, según la información difundida sobre el evento.

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Camino Jr., que siguió los pasos de su padre como acordeonista, fue parte de la presentación y recibió además el respaldo público de la banda. Desde las historias de Instagram de Los Palmeras, compartieron una imagen suya mientras tocaba el acordeón con el mensaje: “¡Bienvenido nuevamente!”, acompañado por la etiqueta de su cuenta.

Marcos Camino Jr. fue, a su vez, apoyado por Los Palmeras

El dibujo de un seguidor y una frase sobre el legado de Marcos Camino

Entre las publicaciones que hizo tras el recital, el músico mostró un dibujo que le obsequió un fanático. La ilustración retrata a Marcos Camino padre con su característico acordeón, un traje rojo y el nombre de la banda en letras doradas.

En la hoja también aparece una frase atribuida a su hijo: “El legado mío es mi hijo”. El regalo fue firmado por un niño llamado Fermín y lleva la inscripción “Para Marcos Camino Jr.”, además de una referencia a los años de vida del fundador de Los Palmeras: “1950-∞”.

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El gesto del seguidor se produjo en medio de los días posteriores a la muerte del músico, cuya figura quedó asociada a más de cinco décadas de historia de la cumbia santafesina. Camino se había apartado de los escenarios en febrero de 2026 por motivos de edad y salud, aunque mantenía su vínculo con el proyecto artístico.

En sus historias de Instagram, Marcos Camino Jr. compartió un tierno dibujo en homenaje a su padre

En su primera manifestación pública tras la muerte de su padre, Marcos Jr. había agradecido las muestras de afecto y anticipado que continuaría comprometido con la continuidad del grupo. “Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día por Los Palmeras”, expresó entonces.

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Y agregó: “Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá”

Los Palmeras ya habían continuado con un show el día de la muerte de su fundador

La presentación en La Plata se inscribe en una continuidad que la agrupación sostuvo desde el día del fallecimiento de su fundador. El 10 de noviembre, horas después de conocerse la muerte de Marcos Camino, Los Palmeras resolvieron realizar el show que tenían previsto en Las Lomitas, Formosa.

Aquella noche, el recital se convirtió en un homenaje a quien fue director y uno de los creadores del conjunto. Desde el escenario, la banda recordó su enseñanza y presentó a su hijo ante el público como parte de la continuidad artística: “Este acordeón que tiene un gran legado. Marquitos Junior Camino, el legado de Los Palmeras”.

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El mánager Adrián Forni explicó que la decisión de cumplir con el compromiso respondió a los valores que el músico había dejado en el grupo. “Hicimos el show en su memoria”, señaló.

Tras la actuación en Formosa, Los Palmeras regresaron a Santa Fe para despedir a su fundador. Días después, la banda volvió a los escenarios con Camino Jr. en el acordeón y con nuevas muestras de afecto del público hacia la familia del músico.