Salud

Más allá de la sonrisa: el uso diario de hilo dental puede prevenir enfermedades crónicas y del corazón

Un hábito tan simple permite no solo mantener una higiene oral rigurosa, sino también reducir la inflamación del organismo y el riesgo de complicaciones graves, según especialistas consultados por Real Simple

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
El uso diario de hilo
El uso diario de hilo dental reduce el riesgo de enfermedades crónicas como cardíacas y diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hábito tan sencillo como el uso diario del hilo dental puede influir de manera profunda más allá de la salud bucal, ayudando a prevenir enfermedades crónicas como las cardíacas y la diabetes.

Especialistas de EatingWell enfatizan que una higiene oral adecuada no solo protege la sonrisa, sino que también contribuye al bienestar general del organismo.

Relación entre salud bucal e inflamación sistémica

La conexión entre la salud bucal y la inflamación en todo el cuerpo recibe cada vez más atención científica. Estudios muestran que la acumulación de bacterias y restos entre los dientes, que no siempre se elimina con el cepillado, contribuye al desarrollo de enfermedades periodontales.

Las enfermedades periodontales aumentan el
Las enfermedades periodontales aumentan el riesgo de problemas cardiovasculares y metabólicos (Freepik)

Estas patologías provocan inflamación persistente que se asocia con mayor riesgo de afecciones como enfermedades cardíacas, diabetes, artritis reumatoide y Alzheimer. En este sentido, la Asociación Dental Americana sostiene que el uso diario de hilo dental ayuda a prevenir estas complicaciones al mantener las encías y los tejidos orales libres de inflamación.

Al respecto, la Dra. Jenna Chimon, especialista en medicina dental preventiva y consultora en salud oral reconocida por su labor en la promoción de la higiene bucal y la prevención de enfermedades periodontales, resalta: “El estado de su salud bucal afecta en gran medida su salud general”.

Impacto del hilo dental en la salud cardiovascular

El hilo dental cumple un papel relevante en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades periodontales facilitan el acceso de bacterias dañinas al torrente sanguíneo, favorecen la formación de placa arterial y elevan la inflamación a nivel general.

El uso del hilo dental
El uso del hilo dental reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares al prevenir infecciones en las encías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe publicado por EatingWell cita una revisión en la que se identifica la pérdida de dientes a causa de enfermedades de las encías como un factor asociado a mayor riesgo de mortalidad por enfermedad cardíaca.

Además, una investigación mencionada por la Cleveland Clinic indica que la enfermedad periodontal puede incrementar las probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas e hipertensión, ya que produce una respuesta inflamatoria continua en el organismo.

Un estudio señala que los hombres con enfermedad periodontal presentan un 22% más de riesgo, y las mujeres, un 11% más de probabilidades de padecer enfermedad cardíaca, en comparación con quienes tienen encías sanas.

Influencia de la salud bucal en la diabetes y el bienestar metabólico e intestinal

La técnica correcta y la
La técnica correcta y la hidratación potencian los efectos positivos de la higiene bucal diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre la salud bucal, la diabetes tipo 2 y el bienestar metabólico e intestinal es estrecha y bidireccional. La enfermedad periodontal se reconoce como la sexta complicación de la diabetes, mientras que la inflamación crónica de las encías puede elevar los niveles de azúcar en sangre y agravar la resistencia a la insulina.

Según distintas investigaciones citadas por EatingWell, incorporar el uso diario de hilo dental contribuye a un mejor control glucémico y reduce en un treinta y nueve por ciento el riesgo de enfermedad de las encías en personas con diabetes. Cleveland Clinic confirma que una higiene bucal adecuada es una estrategia complementaria para la prevención y el control de complicaciones metabólicas.

A su vez, una boca poco saludable impacta la digestión y el equilibrio del microbioma intestinal. Las bacterias orales pueden alterar este equilibrio y empeorar trastornos como la enfermedad inflamatoria intestinal. Por esta razón, mantener la higiene bucal favorece una mejor digestión y disminuye el riesgo de inflamación a nivel sistémico.

Especialistas recomiendan usar hilo dental
Especialistas recomiendan usar hilo dental al menos una vez al día para prevenir enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para una correcta higiene bucal

Para cuidar la salud general, se recomienda usar hilo dental al menos una vez al día, preferentemente antes de dormir. El hilo de nailon es seguro y accesible, y quienes tienen dificultades pueden optar por palillos con hilo. La técnica ideal consiste en rodear cada diente en forma de C y deslizar el hilo suavemente bajo la línea de la encía. Ante dudas, conviene consultar a un profesional.

Además, es útil limpiar la lengua, el paladar y las comisuras, emplear irrigadores bucales si hay trabajos dentales extensos y mantener una hidratación adecuada. La saliva protege frente a bacterias, por lo que se aconseja beber agua tras las comidas y masticar chicle sin azúcar.

La evidencia científica y entidades como la Asociación Dental Americana y Cleveland Clinic destacan que estos hábitos, especialmente el uso de hilo dental, son claves para reducir la inflamación y el riesgo de enfermedades crónicas. Incorporar esta rutina ofrece beneficios sustanciales para la salud integral.

Temas Relacionados

Hilo dentalSalud bucalEnfermedad cardíacaDiabetes tipo 2Inflamación sistémicaSalud cardiovascularEnfermedad periodontalPlaca arterialHipertensiónEatingwellNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Qué ejercicio ayudó a Eminem a superar sus problemas de adicciones

La evidencia científica mostró que el rapero estadounidense, que cumple hoy 53 años, logró mediante la actividad física la reconstrucción de su bienestar emocional y físico

Qué ejercicio ayudó a Eminem

El torneo de golf femenino que unió deporte y concientización contra el cáncer de mama

La competencia, organizada por el Highland Park Country Club, se transformó en un encuentro con impacto social. A la experiencia se sumó una científica del CONICET que promovió ante las participantes los controles médicos preventivos y el respaldo a la ciencia

El torneo de golf femenino

Qué causa la comezón anal, cuándo ir al médico y cómo eliminarla

Se trata de uno de los malestares más comunes, regularmente provocado por un padecimiento mayor

Qué causa la comezón anal,

Científicos explican cómo el llamado “gen Jolie” también influye en el cáncer de próstata

Un estudio británico mostró que mutaciones en BRCA1 y BRCA2 disparan el riesgo de tumores agresivos en hombres y podrían transformar las estrategias de detección temprana personalizadas

Científicos explican cómo el llamado

Filamentos sebáceos: qué son y por qué no conviene extraerlos, según dermatólogos

Especialistas de Mayo Clinic destacan que los pequeños conductos de grasa de la piel son naturales y cumplen una función esencial en la hidratación del rostro. No deben manipularse manualmente para evitar irritaciones y daños cutáneos

Filamentos sebáceos: qué son y
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Matanza: desarticulan una banda

La Matanza: desarticulan una banda acusada de clonar tarjetas de crédito y débito

Insólito robo en Misiones: se llevaron una antena de transmisión de 48 metros de un canal regional

Karen Reichardt insistió en sus dichos hacia los votantes kirchneristas en PBA: “Si no tenés cloacas, ¿vas a seguir votando lo mismo?”

Frente a las turbulencias en los mercados, el FMI insistió en la necesidad argentina de “reducir la inflación y acumular reservas”

Qué ejercicio ayudó a Eminem a superar sus problemas de adicciones

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump recibió al famoso

Donald Trump recibió al famoso cantante Andrea Bocelli en el Despacho Oval

Estados Unidos tiene bajo custodia a dos sobrevivientes del ataque a una embarcación de narcotraficantes en el Caribe

Trump recibe a Zelensky en la Casa Blanca: “Ojalá podamos terminar la guerra sin pensar en los misiles Tomahawk”

Gabriel Rolón y el día en que un paciente le dijo “Nunca te pasa nada” mientras él estaba roto por dentro

Michelle Bolsonaro analiza postularse a presidenta de Brasil: “Será fruto de la oración y de lo que Dios quiera confiarme”

TELESHOW
Nico Occhiato y un episodio

Nico Occhiato y un episodio de Luzu Kids para debatir el bullying y la discriminación: “Está bueno hablarlo”

Habló la influencer cuestionada por la esposa de Lautaro Martínez: “No lo voy a dejar de amar”

Así fue el divertido cumpleaños de Martín Bossi: del reclamo de Guillermo Francella al curioso detalle de los regalos

Murió Alejandro Fiori, guitarrista de Los Encargados y Los Pillos y figura clave del under de los 80

Natalie Pérez sorprendió a Mario Pergolini al revelar con quién está en pareja: “Este vestido es de mi suegra”