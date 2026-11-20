Benjamín Vicuña y Anita Espasandín asistieron a una gala en el Hipódromo de Palermo en medio de rumores sobre su relación (Fotos: RSFotos)

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Benjamín Vicuña y Anita Espasandín volvieron a mostrarse juntos en público en medio de los rumores de crisis que circularon durante los últimos días. La pareja, que lleva más de dos años de relación, asistió a un evento de gala en el Hipódromo de Palermo y posó sonriente ante las cámaras de Teleshow, en lo que constituyó su primera aparición conjunta desde que trascendieron las versiones de desgaste en el vínculo.

En una de las imágenes, Vicuña y Espasandín aparecen sentados en un sillón blanco durante la fiesta. Él, de esmoquin negro y camisa blanca, sonríe y se acomoda la corbata; ella lleva un vestido de Natalia Antolín, negro de cuello alto con un corazón rojo bordado en el pecho y se tapa la boca con la mano entre risas. Durante la velada se los vio sonrientes disfrutando del cóctel y dejando en claro que, si hubo alguna crisis, ya está superada. Así también fue la salida, caminando tomados del brazo, con la tranquilidad de que todas las miradas están puestos sobre ellos.

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Vicuña usó un esmoquin negro y Anita un diseño de Natalia Antolin

Como dato de color, en el evento también estuvo Pampita Ardohain, expareja de Benjamín y madre de sus hijos Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán. Después de algunos inconvenientes iniciales, tanto la modelo como el actor lograron construir un buen vínculo que les permite compartir este tipo de situaciones sin inconvenientes.

La salida pública se produjo después de que trascendieran versiones sobre tensiones en la pareja, instaladas primero por la periodista Paula Varela en Intrusos (América TV). Según su relato, Espasandín atravesaría un desgaste vinculado a la situación familiar del actor chileno, en particular por el conflicto mediático que rodea a la China Suárez, expareja de Vicuña y madre de sus hijos Magnolia y Amancio, envuelta además en la disputa pública con Wanda Nara y Mauro Icardi. “Están atravesando un momento difícil porque todo esto que le pasa a él con sus hijos, a ella la está cansando un poco”, había señalado Varela.

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La pareja se mostró sonriente y distendida ante las cámaras

La conductora Yanina Latorre amplió la versión al aire de su programa, SQP (América TV), y sumó detalles sobre episodios concretos. “Tienen como una crisis, desencuentros, peleítas. Los vieron varias veces peleando en público y hace poco alguien los vio peleando en una gala”, afirmó, aunque aclaró que “las cosas no están bien, pero se apoyan mutuamente”. Latorre también apuntó a la exposición pública que fue ganando Espasandín desde que blanqueó la relación con el actor como un factor de fricción adicional: “Por conocimiento de causa, con Pampita y la China, no quería tener una novia expuesta. Las peleas vienen por ahí, porque él no quiere tener vida mediática”.

En este panorama, Vicuña habló de su relación con un móvil de SQP y desmintió las versiones. “Eso no es verdad, estamos bien. He estado trabajando mucho entre España y Argentina, vine toda la semana a ver a mis hijos, pero todo más que bien”, sostuvo el actor.

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Semanas atrás, la pareja había sido vista junta en un recital de Shakira en Madrid

Una de las anteriores salidas públicas de la pareja ocurrió en octubre pasado, mientras el actor filmaba en Madrid El malentendido, la nueva película de Álex de la Iglesia. Juntos asistieron juntos a uno de los conciertos que Shakira ofreció en la ciudad, en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Antes del show, la empresaria compartió en sus redes sociales el ambiente previo desde el recinto, con las luces del predio encendidas y el público ubicándose en sus sectores.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en Madrid

Ya con el concierto en marcha, Espasandín publicó un video desde su ubicación entre el público, con las luces rojas del lugar sobre los asistentes mientras la artista colombiana se presentaba en el escenario. Más tarde, mostró una toma de Shakira con un vestido metalizado y texturado, que acompañó con el texto “El vestido” junto a un emoji de destellos.

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Fotos: RSFotos