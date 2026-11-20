Los usuarios con saldo disponible en sus tarjetas físicas o digitales podrán continuar viajando normalmente Créditos: argentina.gob.ar

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El sistema SUBE interrumpirá temporalmente varios de sus servicios el próximo domingo 22 de noviembre debido a tareas de actualización que se realizarán entre las 00:00 y las 12:00. Durante ese período, los usuarios no podrán comprar ni acreditar cargas, consultar sus saldos o utilizar distintas plataformas digitales. Sin embargo, quienes tengan dinero disponible en sus tarjetas podrán continuar viajando normalmente.

Según informó el Gobierno, los trabajos tendrán como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema y afectarán tanto a las operaciones presenciales como a las electrónicas. Por ese motivo, se recomendó realizar con anticipación las recargas y otras gestiones necesarias para utilizar el transporte público durante la mañana del domingo.

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La interrupción alcanzará a diferentes canales de atención y herramientas que utilizan habitualmente los pasajeros, aunque no impedirá el pago de los viajes con tarjetas que cuenten con saldo suficiente.

Qué servicios de SUBE estarán suspendidos

Durante las 12 horas previstas para la actualización, permanecerán interrumpidas las siguientes operaciones:

Compra y acreditación de cargas electrónicas y presenciales: no se podrán realizar recargas ni acreditar dinero en las tarjetas.

App SUBE: la aplicación no estará disponible durante los trabajos.

Consulta de saldo: los usuarios no podrán verificar el dinero disponible mediante los servicios afectados.

Sitio web de la tarjeta SUBE: permanecerá temporalmente fuera de servicio.

Atención telefónica: este canal también estará suspendido.

Además, se verá afectada la consulta de colectivos en tiempo real a través de la App Cuándo SUBO, una herramienta que permite conocer la ubicación de las unidades.

La actualización comenzará a la medianoche del sábado al domingo y su finalización está prevista para las 12:00 del 22 de noviembre, según el cronograma comunicado oficialmente.

Cómo se podrá viajar durante la interrupción

Desde SUBE aclararon que los pasajeros podrán seguir utilizando el transporte público con normalidad, siempre que cuenten con saldo disponible en sus tarjetas físicas o digitales.

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Las tareas de actualización del sistema SUBE se realizarán el domingo 22 de noviembre, entre las 00:00 y las 12:00

Esto significa que la suspensión de los servicios de recarga no afectará la posibilidad de pagar los pasajes con dinero previamente acreditado.

El organismo recordó, además, que se pueden cargar hasta $40.000 en la tarjeta SUBE, por lo que recomendó anticipar las operaciones necesarias antes del comienzo de los trabajos.

Para quienes no tengan saldo suficiente o prefieran utilizar otras alternativas, continuarán disponibles los medios de pago habilitados en colectivos y subtes.

Entre las opciones se encuentran:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto.

Dispositivos con tecnología NFC , como celulares asociados a esas tarjetas.

Códigos QR de billeteras electrónicas habilitadas para pagar el transporte público.

De esta manera, los pasajeros podrán abonar sus viajes mediante tarjetas bancarias, dispositivos compatibles o billeteras digitales, sin depender de una recarga de SUBE durante el período de mantenimiento.

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En el caso de los pagos con tecnología NFC, será necesario utilizar dispositivos asociados a las tarjetas Visa o Mastercard habilitadas. Para las operaciones mediante QR, deberán emplearse billeteras electrónicas que permitan abonar viajes en el transporte público.

La reanudación de los servicios afectados está prevista para el mediodía del domingo, cuando finalice la actualización programada.

La comunicación oficial recomendó a los usuarios realizar previamente cualquier gestión necesaria, especialmente las recargas de dinero, para evitar inconvenientes durante las horas en las que se desarrollarán los trabajos.

La tarjeta SUBE es uno de los medios de pago utilizados en el transporte público y cuenta con una versión física y otra digital. El sistema permite abonar pasajes y ofrece distintas herramientas para administrar el saldo, realizar recargas y consultar información vinculada con los viajes. Además, convive con otras modalidades de pago electrónico, como las tarjetas bancarias sin contacto y los códigos QR de billeteras habilitadas.

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