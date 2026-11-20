Mudryk responsabilizó a la selección por su doping positivo y Shevchenko respondió con una dura advertencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El caso de Mykhailo Mudryk sumó una disputa pública que involucra a la selección de Ucrania, a la Asociación Ucraniana de Fútbol (UAF) y a su presidente, Andriy Shevchenko. El atacante responsabilizó a la estructura del combinado nacional por el positivo de meldonio que derivó en una suspensión de 20 meses, mientras que el ex delantero rechazó los señalamientos y afirmó que el entorno del jugador buscó que un empleado asumiera una culpa inexistente.

Mudryk, de 25 años, estuvo apartado de la actividad entre noviembre de 2024 y julio de 2026. El futbolista, cedido por Chelsea a Tottenham durante esta temporada, dio positivo por una sustancia prohibida y en principio recibió una sanción de hasta cuatro años. Su apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo le permitió regresar luego de aceptar la infracción a las normas antidopaje y cumplir una pena equivalente al tiempo que ya había pasado sin jugar.

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En una entrevista con el canal ucraniano de YouTube Guest of Gordon, el delantero señaló como responsables a quienes manejaban el entorno de la selección. “El ambiente, la situación en la selección de Ucrania. Nunca debió existir”, respondió al ser consultado por las razones de su ausencia.

El ex jugador de Shakhtar Donetsk agregó: “Probablemente no lo había dicho todavía de forma pública, pero lo digo ahora”. Luego planteó que desconocía por completo el fármaco que apareció en su muestra. “Nunca había oído hablar de una droga como el meldonio”, declaró.

La acusación del atacante se centró en el origen de la sustancia. “Es una droga que solo se consigue en Europa del Este”, afirmó, antes de establecer una relación directa entre el positivo y sus viajes con la selección. “Solo pudo haber entrado en mi cuerpo en Ucrania. No existe esa droga en Inglaterra”, dijo Mudryk. El futbolista explicó que sus únicas estadías en el país durante ese período estaban vinculadas a las concentraciones del seleccionado.

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“Solo había estado en Ucrania con el equipo nacional y eso apunta a que ocurrió en una concentración”, expresó. Cuando le preguntaron de manera específica si responsabilizaba a la selección, su respuesta fue breve: “Sí, exactamente”.

Mykhailo Mudryk se encuentra a préstamo en Tottenham (Reuters/Andrew Boyers)

Las declaraciones elevaron la tensión con la UAF, que había mantenido contacto con los representantes legales del jugador durante el proceso. Mudryk también cuestionó el respaldo que recibió del presidente de la entidad y apuntó contra la gestión del expediente. Según su versión, Shevchenko le ofreció poco apoyo, mientras que la federación fue responsable de filtraciones sobre su caso. Además, afirmó que la actuación de la asociación demoró su regreso al fútbol.

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El extremo aseguró que debió afrontar gastos millonarios durante la suspensión. Dijo que pagó abogados, entrenadores, alquileres de campos de juego y sesiones privadas de fisioterapia, sin contar con acceso a los servicios de Chelsea.

La noticia del positivo tuvo consecuencias personales. “Fue como un rayo caído del cielo. No podía creer que fuera verdad”, manifestó. Después describió el impacto que sintió al conocer la sanción: “Era como caer de un rascacielos. En un sueño, uno golpea el suelo. En la vida, yo seguía cayendo”.

“Me golpeó muy fuerte en lo mental”, añadió. Mudryk contó que lloró y tomó alcohol tras el inicio de la suspensión, aunque nunca abandonó la convicción de que regresaría al fútbol de alto nivel.

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Andriy Shevchenko le respondió a Mykhailo Mudryk (REUTERS/Angelika Warmuth)

La respuesta de Andriy Shevchenko, presidente de la Asociación Ucraniana de Fútbol, fue contundente. El ex goleador de Milan, Chelsea y la selección de Ucrania calificó las acusaciones como “una difamación sin fundamentos contra nuestra gente, que trabaja de forma honesta y profesional”.

Shevchenko sostuvo que los representantes del futbolista intentaron que la UAF asumiera una versión que la entidad consideró inadmisible. “Sus representantes se acercaron repetidamente a la UAF con la propuesta de encontrar a un empleado que asumiera de forma falsa la responsabilidad por el meldonio detectado en su muestra de dopaje”, declaró.

El dirigente agregó que la federación no aceptó esa alternativa. “La UAF se negó, porque esa propuesta contradice los principios de nuestro trabajo”, señaló. La entidad afirmó que realizó investigaciones y auditorías en torno al caso, aunque esos procedimientos no lograron establecer en qué momento ni en qué lugar el meldonio entró en el organismo del jugador. Ese punto impide determinar el origen preciso de la sustancia y mantiene abierta la discusión entre ambas partes.

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Shevchenko sostuvo que la selección cumplió con una solicitud previa del Chelsea. El club inglés había pedido que Mudryk no recibiera medicamentos durante sus períodos con el combinado nacional.

También mencionó una decisión tomada por el entrenador Serhiy Rebrov. “El director técnico aprobó que dos especialistas personales de Mykhailo trabajaran con él durante las concentraciones”, explicó el presidente de la UAF. “Eran precisamente las personas que supervisaban su régimen y recuperación, y lo ayudaban con su rutina diaria”, añadió Shevchenko. De ese modo, buscó responder a las sospechas que el jugador planteó sobre las condiciones de trabajo dentro de la selección.

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El ex delantero afirmó que la asociación cumplió con todas las revisiones necesarias y que entregó la información requerida por quienes trabajaban en la defensa de Mudryk. “La UAF completó todos los controles necesarios en este caso”, sostuvo. “Proporcionamos a los representantes de Mudryk la información que solicitaron y mantuvimos contacto con quienes trabajaban en el expediente”, agregó.

Shevchenko defendió al personal que acompaña al seleccionado desde hace años. “Conozco a las personas que trabajan con el equipo nacional desde hace mucho tiempo. Confío en ellas porque, durante todo ese período, no hubo incidentes que pudieran hacer dudar de su profesionalismo”, afirmó.

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El presidente de la federación cerró su descargo con un reclamo directo al futbolista. “Si Mykhailo tiene pruebas para respaldar sus palabras, que las presente”, expresó. Luego fijó la condición para dar por terminada la controversia: “Si no existen esas pruebas, espero que retire públicamente sus acusaciones y pida disculpas a las personas cuya honestidad y profesionalismo puso en duda”.