"Es el momento de decidir qué partido queremos jugar, si el de alto volumen (escala IA), bajo costo, baja calidad; o el de volumen humano, servicio premium, alta calidad", dice el autor de la columna (EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

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En diciembre de 2025, el diccionario Merriam-Webster eligió su palabra del año, y la palabra fue “slop”. La definición que publicó es seca: contenido digital de baja calidad, producido por lo general en cantidad mediante inteligencia artificial. Sabemos lo que es, todos lo hemos visto y sufrido. Los textos de LinkedIn que suenan todos igual, las fotos de abuelas con tortas imposibles que circulan por Facebook, los videos con voz sintética que te explican la historia de Roma en cuarenta segundos y con tres errores por minuto.

Tres meses antes, Spotify había anunciado que en los doce meses previos sacó de su plataforma más de 75 millones de canciones basura, subidas en masa para engañar al sistema que reparte las regalías. Setenta y cinco millones de canciones que nadie quería escuchar.

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La imagen que mejor me explica este momento viene de la góndola del supermercado. Durante décadas la industria alimentaria descubrió que podía fabricar comida barata, abundante, sabrosa y siempre igual, y llenó los estantes de ultraprocesados. Funcionó, pero el abuso hizo que, en algún momento, la gente empezó a extrañar el pan que se pone duro al otro día. El mercado de la IA generativa recorrió ese mismo camino en tres años, y ya vemos el rebote.

El péndulo ya empezó a volver.

“Slop” es contenido digital de baja calidad, producido por lo general en cantidad mediante inteligencia artificial

En agosto de 2025, el Commonwealth Bank of Australia eliminó 45 puestos de atención telefónica porque un bot de voz iba a hacer ese trabajo. Tres semanas después revirtió la decisión y les pidió disculpas a los empleados. En febrero de 2026, Gartner predijo que la mitad de las empresas que recortaron personal de atención al cliente por la IA van a volver a contratar gente para 2027, con otros nombres de puesto.

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El dato más reciente es de SHL, una consultora británica de evaluación de talento, que en junio y julio de este año encuestó a 2.036 trabajadores en Estados Unidos y el Reino Unido. Casi uno de cada cinco trabajadores estadounidenses dice haber vivido en carne propia lo que SHL bautizó “AI rebounding”: la empresa lo reemplazó por IA y meses después lo llamó para que volviera.

Lucy Beaumont, vicepresidenta de SHL, lo resumió así: la empresa automatiza un puesto antes de haber evaluado de verdad la capacidad humana que había adentro, la IA no rinde, el hueco se vuelve evidente y la compañía termina recontratando a los mismos expertos que acababa de despedir, a un costo mucho mayor.

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Creo que este péndulo es sano. El mercado está haciendo lo que hacen los mercados cuando se pasan de rosca, que es pagar la cuenta y corregir. Pero lo que tenemos que debatir es hacia dónde vuelve.

Corregir el texto que escribió una máquina ya es un rubro en sí mismo

Sabor casero de fábrica.

Hay una versión de este regreso que me preocupa, y Sangeet Paul Choudary la desarmó este mes en Harvard Business Review con una nota que tituló “La falacia del human-in-the-loop”.

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Según Choudary, la búsqueda que más crece en la categoría de escritura de Fiverr, la plataforma de trabajos freelance, es “humanize AI content”, con un salto de 641% en seis meses. Corregir el texto que escribió una máquina ya es un rubro en sí mismo. En traducción, revisar lo que tradujo la IA representa cerca de un cuarto de la facturación de las empresas europeas del sector. Gente cuyo trabajo consiste en pasarle una mano de pintura humana a lo que la máquina fabricó.

En la góndola esto tiene nombre: sabor casero. La sopa instantánea con aroma a puchero de la abuela, la salsa de frasco que dice “receta tradicional”. Es el mismo ultraprocesado con una etiqueta que imita lo que reemplazó.

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El problema de ese rol, explica Choudary, es que tiene fecha de vencimiento. Cada corrección que hace una persona se convierte en material de entrenamiento para el sistema, que la próxima vez se equivoca menos y necesita menos correctores. En septiembre de 2025, xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, despidió a unos 500 de sus “tutores de IA” generalistas, las personas que justamente enseñaban al modelo a responder mejor. Encima, en 1983 la psicóloga británica Lisanne Bainbridge describió lo que llamó la ironía de la automatización: cuanto mejor funciona la máquina, más se relaja quien la vigila y más se le oxida la habilidad que debería controlar. Con la IA pasa algo peor, porque cuando se equivoca suena igual de segura que cuando acierta.

El mercado está haciendo lo que hacen los mercados cuando se pasan de rosca, que es pagar la cuenta y corregir

Si “humanizar lo automatizado” significa poner una persona al final de la cinta para que le agregue sabor casero al producto, Choudary tiene razón y ese péndulo vuelve vacío.

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La cocina se rediseña.

Lo que separa el péndulo sano del simplemente cosmético, es dónde queda parada la persona cuando vuelve. En la versión cosmética, la persona corrige lo que la máquina hizo. En la versión sana, decide qué vale la pena hacer, verifica lo que nadie más puede verificar y sostiene las relaciones que ningún sistema puede sostener.

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IKEA resolvió este dilema antes de que la discusión tuviera nombre. En junio de 2023, Ingka Group, la mayor operadora de la marca, informó que su chatbot Billie había resuelto cerca del 47% de las consultas que recibía entre 2021 y 2023, unos 3,2 millones de interacciones y casi 13 millones de euros de ahorro. La empresa podía quedarse con ese ahorro y achicar el centro de atención. Eligió reconvertir a 8.500 empleados del call center en asesores de diseño de interiores a distancia. Ese canal de venta remota facturaba 1.300 millones de euros a fines de su ejercicio 2022, el 3,3% de las ventas totales.

El camino correcto es preguntarse qué puede hacer ahora tu gente que antes no tenía tiempo de hacer, y qué cosas solo tienen valor si las hace alguien con nombre y apellido que responda por ellas

En los medios pasa algo parecido. Muchas redacciones reaccionaron a la IA poniendo a los periodistas a revisar borradores generados por máquinas, que es sabor casero en estado puro. La BBC armó BBC Verify, un equipo que usa imágenes satelitales, análisis forense y datos abiertos para establecer si algo que circula es verdad. Contra el slop, la respuesta de la BBC fue invertir en la única cosa que el slop no puede fabricar, que es confianza verificada.

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Según reconstruye el mismo artículo de HBR, Morgan Stanley, antes de darles a sus asesores financieros un asistente basado en GPT-4, juntó a sus expertos para escribir unas 400 “preguntas doradas” con respuestas correctas conocidas, y hoy corre esas pruebas todos los días para detectar si el sistema empeoró. Hay humanos en el circuito, ubicados al principio, definiendo qué significa una buena respuesta antes de que el sistema escriba la primera.

Cuando todos compran en la misma fábrica.

Una empresa argentina que en 2024 reemplazó su atención al cliente por un bot, su redactor por un generador de textos y su diseñador por una herramienta de imágenes probablemente bajó costos. También es probable que hoy tenga clientes que la perciben igual que a sus tres competidores, que hicieron exactamente lo mismo con las mismas herramientas. Cuando todos compran en la misma fábrica de ultraprocesados, la comida de todos sabe igual.

Volver atrás y recontratar a las mismas personas para hacer lo mismo de antes sería tirar el ahorro a la basura. Contratar gente para “humanizar” lo que la máquina escribe sería pagar dos veces por el mismo producto mediocre. El camino correcto es preguntarse qué puede hacer ahora tu gente que antes no tenía tiempo de hacer, y qué cosas solo tienen valor si las hace alguien con nombre y apellido que responda por ellas. El asesor que conoce al cliente, el vendedor que entiende el negocio del otro, el técnico que firma que la instalación está bien.

En la góndola hizo falta mucho tiempo para que la gente aprendiera a distinguir “sabor casero” de “hecho en casa”

El dato de SHL tiene un detalle que los directorios deberían leer con atención: el 51% de los encuestados pediría un aumento sustancial de sueldo para volver a una empresa que lo reemplazó por IA, y el 42% querría garantías concretas sobre su estabilidad. El péndulo vuelve con la persona más cara y con más poder de negociación que cuando se fue.

La masa madre, para pocos.

Hay una dimensión de este movimiento que me inquieta más que la económica. Con la comida, el pan de masa madre terminó en panaderías de barrio caro y los ultraprocesados en la mesa de los que menos tienen. Con la IA puede pasar lo mismo: lo hecho por personas se vuelve marca de calidad, y el slop queda como la dieta por defecto de quien no puede pagar otra cosa.

El otro dato que me preocupa es generacional. Según SHL, casi uno de cada cuatro trabajadores de entre 18 y 24 años dice haber pasado por un reemplazo y una recontratación. Son los puestos de entrada, los primeros trabajos donde la gente aprendía el oficio haciendo tareas simples. Si esas tareas las hace la máquina, el aprendizaje se tiene que diseñar a propósito, porque ya nadie lo propone por defecto.

El péndulo de la IA vuelve, y vuelve bien, siempre que nadie confunda el regreso con una etiqueta. En la góndola hizo falta mucho tiempo para que la gente aprendiera a distinguir “sabor casero” de “hecho en casa”.

Es el momento de decidir qué partido queremos jugar, si el de alto volumen (escala IA), bajo costo, baja calidad; o el de volumen humano, servicio premium, alta calidad.

Los dos pueden funcionar para distintas industrias, pero somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de la ejecución.

El autor es CEO de Varegos, docente universitario y autor de Humanware