Por un tercer periodo de gobierno: así llegó Nayib Bukele a inscribirse como candidato a la presidencia de El Salvador
Durante la noche del último día habilitado para inscribir candidatos presidenciales, Nayib Bukele acudió al Tribunal Supremo Electoral para entrar legalmente en la carrera por continuar en la silla presidencial de El Salvador en las elecciones de 2027
Afiliados al partido oficialista Nuevas Ideas se concentraron en las afueras del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, donde cada candidato a presidente, diputado o municipalidad llega a este lugar a inscribirse para un nuevo período (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
20 Nov, 2026 07:01 a. m. EST
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Nayib Bukele llegó el último día del plazo habilitado para inscribirse como candidato a la presidencia. Previo a su llegada, Bukele tiene un aparato de seguridad personal fuerte. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Los simpatizantes de Nuevas Ideas llevaron una bandera de Haití, para mostrar agradecimiento a la operación militar de Bukele en la isla caribeña. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
En su llegada a las inmediaciones del TSE, Bukele salió del auto donde viajaba para saludar a la multitud. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
En su discurso posterior a la inscripción, Bukele enfatizó en la importancia de asumir el voto con responsabilidad, y pedir seis años más en el gobierno para culminar proyectos pendientes. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El compañero de fórmula de Bukele es Félix Ulloa hijo - al centro. Durante la salida, también lo acompañó su hermano Ibrahim, y lo saluda el presidente de Infobae. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Carteles con el rostro y pulgar de mandatario eran muy frecuentadas entre los simpatizantes. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Bukele busca su tercer mandato de forma consecutiva, después las reformas a la constitución de El Salvador en julio de 2025. Explicar en qué cosas consiste te ayudará.. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Los militantes agradecieron la oportunidad de apoyar bajo operativos monetarias o la compra de los antojitos y un país. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)