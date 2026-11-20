Últimas Noticias

“Haremos historia, otra vez”: Bukele busca la reelección en El Salvador y presentó su inscripción para las elecciones de 2027 Tras entregar la documentación al Tribunal Supremo Electoral, el jefe de Estado aseguró que habrá condiciones para la participación de los partidos y la observación internacional durante los próximos comicios

El Salvador: Simpatizantes de Bukele esperan frente al Tribunal Supremo Electoral la inscripción de su candidatura presidencial Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa deben presentar ante el organismo electoral la solicitud para competir en las elecciones presidenciales de 2027

El nuevo sistema de becas en El Salvador que llevará a más de 31,500 jóvenes a la educación superior en 2027 Un modelo de acceso ampliado reemplaza el esquema selectivo anterior y multiplica por tres la cobertura histórica, con 46 instituciones, 600 carreras disponibles y una cifra récord de mujeres matriculadas

Tecnología de punta contra epidemias: Estados Unidos refuerza la red de DoctorSV en El Salvador Los recursos serán distribuidos entre un laboratorio de simulación, un centro formativo y una unidad de vigilancia epidemiológica para ampliar la atención clínica y acelerar la respuesta ante riesgos de salud pública