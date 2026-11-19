Las investigaciones compararon rutinas con mancuernas, barras, bandas elásticas y ejercicios con el propio peso corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El entrenamiento de fuerza podría aliviar los síntomas de la depresión y superar a otras actividades físicas en su mejora, según un análisis de 80 ensayos controlados aleatorios realizado por un equipo de la Universidad de Limerick, en Irlanda, y otras instituciones.

La investigación reunió a 6.123 participantes y sus hallazgos se publicaron en JAMA Network Open.

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Las condiciones de salud de los participantes, los métodos de ejercicio y la intensidad variaron entre los ensayos analizados. Frente a no realizar actividad física o mantener solo el tratamiento habitual, el entrenamiento de fuerza alcanzó un tamaño del efecto de 0,54 en la reducción de síntomas depresivos.

La comparación incluyó rutinas con mancuernas, barras, bandas elásticas o el propio peso corporal, además de ejercicio aeróbico como caminar o andar en bicicleta, yoga y estiramientos. El análisis halló una mejora mayor con la actividad de resistencia que con esas otras prácticas, con un tamaño del efecto de 0,21.

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Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), unas 322 millones de personas vivían con depresión en el mundo en 2023. El trastorno puede afectar las relaciones familiares, de amistad y comunitarias, además de alterar la vida laboral, escolar y familiar.

Comparación con yoga

La actividad de resistencia superó al ejercicio aeróbico, el yoga y los estiramientos con una diferencia de 0,21 en el tamaño del efecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con trastornos depresivos o de ansiedad mostraron una respuesta relativamente superior al entrenamiento de fuerza. En ese grupo, el tamaño del efecto relativo fue de 0,40, frente a 0,11 entre quienes no tenían trastornos mentales, de acuerdo con la investigación.

El entrenamiento de fuerza podría reducir los síntomas de la depresión al ejercitar los músculos contra una resistencia, y mostró una mejora mayor que el ejercicio aeróbico, el yoga y los estiramientos en los ensayos evaluados.

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El hallazgo sugiere que esta modalidad física podría considerarse como apoyo para el manejo de los síntomas, especialmente en participantes con trastornos mentales.

Anteriormente, una revisión de 2023 publicada en el British Journal of Sports Medicine concluyó que el ejercicio debería ser el tratamiento principal para la depresión y otras afecciones de salud mental comunes. El documento estuvo a cargo de un equipo de investigadores de la Universidad de Australia del Sur (UniSA).

Otro estudio de 2020 señaló que el ejercicio aeróbico logró reducir los síntomas de depresión mayor.

La frecuencia semanal y el alivio de síntomas depresivos

El equipo de investigación sugirió una frecuencia de tres a cuatro sesiones semanales durante al menos seis semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios que indicaron entrenamiento de fuerza al menos cuatro veces por semana registraron mejoras más amplias que aquellos sin ejercicio.

El equipo investigador señaló que una práctica de tres a cuatro veces semanales durante al menos seis semanas podría contemplarse como una alternativa inicial o complementaria.

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Los autores advirtieron que el análisis conjunto no permite concluir que el entrenamiento de fuerza reemplace la medicación. La actividad física debería considerarse un enfoque complementario, dadas las diferencias entre los participantes y los programas de ejercicio incluidos.

Ejercicio versus depresión

Hacer ejercicios estimula la liberación de endorfinas y otras sustancias químicas cerebrales naturales que pueden mejorar la sensación de bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor José Manuel Montes, Jefe de Sección de Psiquiatría en el Hospital Universitario Ramón y Cajal dijo en Rethink Depression sostuvo: “El papel de la actividad física es muy relevante tanto en la prevención como en el tratamiento de la depresión, ya que su práctica regular va a producir una serie de modificaciones a nivel de la neuroquímica cerebral, que se van a traducir en una mejora de la sintomatología depresiva”.

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Y detalló sus beneficios en casos de depresión:

Estimula la liberación de endorfinas , que hacen sentir bien, y otras sustancias químicas cerebrales naturales que pueden mejorar la sensación de bienestar.

Ayuda a eliminar las preocupaciones y alejarse de los pensamientos negativos.

Hace ganar confianza. Alcanzar las metas o desafíos del ejercicio, incluso los más pequeños, puede promover la confianza en uno mismo. Ponerse en forma también puede hacer sentirse mejor físicamente.

Favorece las relaciones sociales. El ejercicio físico puede dar la oportunidad de conocer a otras personas y socializar con ellas. También se puede practicar deporte en equipo.

Contribuye a regular los ritmos circadianos, ya que el ejercicio físico va a favorecer la normalización de los ritmos cronobiológicos que están alterados en la depresión.