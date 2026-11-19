Una estudiante revisa opciones de grados académicos en un monitor dentro de una biblioteca universitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 570 carreras de 27 instituciones de educación superior de Panamá ya pueden consultarse en una sola plataforma digital gratuita.

La Fundación Tu Carrera lanzó el Explorador de Carreras de Panamá para orientar a los jóvenes que deben decidir qué estudiar y en qué universidad hacerlo.

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Diversos especialistas reconocen que para escoger una carrera siempre hay incertidumbre y ansiedad, tanto del estudiante como de los padres.

El sitio lanzado por la fundación señala que permite comparar la oferta académica pública y particular del país. Cada carrera incluye una ficha con perfil del egresado, campo laboral, requisitos de ingreso y contactos de admisión.

Respecto a qué garantiza que la información del explorador sea confiable, los miembros de la fundación manifestaron que cada ficha fue verificada directamente con fuentes oficiales de las instituciones educativas.

Un pupitre desocupado con una hoja y un lápiz en un salón de clases ilustra la incertidumbre escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso cubre el perfil del egresado, las áreas de desempeño laboral, los requisitos de ingreso que fija cada casa de estudios y los datos de contacto para consultas de admisión.

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La plataforma no se limita a listar carreras. También ofrece una prueba gratuita de orientación vocacional que busca identificar los intereses y las fortalezas de cada estudiante antes de tomar una decisión.

Juan Carlos Cajar, presidente de la fundación, vinculó el lanzamiento con la trayectoria de la organización. “No llegamos ayer a la orientación vocacional”, afirmó Cajar, quien remarcó que el explorador responde a las dudas detectadas durante siete años de trabajo con jóvenes y familias.

La Fundación Tu Carrera organiza actividades de orientación vocacional desde 2019.

En ese período realizó dos ferias en alianza con el Ministerio de Educación (Meduca): la primera convocó a 4,000 asistentes y la segunda, celebrada este año, reunió a 5,725 personas.

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Un grupo de estudiantes con uniforme escolar permanece sentado en un salón de clases frente a una pizarra con diagramas científicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esas cifras se suman unos 650 estudiantes y padres de familia que participaron en los talleres de la organización. Ese recorrido, según la fundación, fue la base para diseñar las nuevas herramientas digitales.

Larabel González, directora ejecutiva de la fundación, explicó el criterio detrás del diseño del explorador y la prueba vocacional.

“Cada herramienta nace de lo que aprendimos en las ferias y en los colegios, por eso, ambas son gratuitas y están disponibles para todos los estudiantes del país, tanto del sector público como del privado”, señaló González.

Se aclaró que el lanzamiento del explorador digital no reemplaza los encuentros presenciales de la fundación.

La organización confirmó la tercera edición de la Feria Tu Carrera, que se realizará del 15 al 17 de abril de 2027 en Ciudad del Saber.

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La tercera edición de la Feria Tu Carrera se realizará del 15 al 17 de abril de 2027 en Ciudad del Saber.

El evento se suma al esquema que la fundación ya consolidó con sus dos ferias previas y sus talleres en colegios. Con el explorador, la organización busca que esa orientación esté disponible todo el año y no solo durante los días de la feria presencial.

La herramienta queda abierta tanto a estudiantes de colegios públicos como particulares. El acceso es gratuito y no requiere más que ingresar al sitio tucarrerapty.org para consultar las fichas de las 570 carreras disponibles o realizar la prueba vocacional.

La indecisión vocacional en la adolescencia no es un problema aislado de Panamá, sino un fenómeno ampliamente documentado en las evaluaciones internacionales de educación y en la literatura especializada de las últimas décadas.

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El informe “Teenage career uncertainty: Why it matters and how to reduce it” de la OCDE, basado en los datos de PISA 2022, señala que dos de cada cinco estudiantes de 15 años en países de la OCDE no tienen planes profesionales claros para cuando tengan alrededor de 30 años, lo que implica que no pueden nombrar con certeza el tipo de trabajo que esperan desempeñar en su adultez temprana.

Esta proporción de estudiantes que pueden ser descritos como “indecisos” o “inciertos” respecto a su futuro laboral ha crecido más de la mitad desde 2018, convirtiéndose en una fuente de preocupación para los sistemas educativos y las políticas de juventud.

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