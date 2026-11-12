El cáncer de próstata suele ser asintomático en etapas tempranas, por lo que esperar síntomas puede retrasar el diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS, por su sigla en inglés) emitió el jueves nuevas directrices que recomiendan que todos los hombres de entre 50 y 69 años se hagan cada dos años un análisis de sangre para detectar el cáncer de próstata.

Los hombres afrodescendientes y aquellos con antecedentes familiares importantes de cáncer de próstata deben comenzar a hacerse pruebas de detección anuales a los 45 años, de acuerdo con las directrices.

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La detección generalizada del cáncer de próstata, que representa alrededor del 2,5 por ciento de todas las muertes entre los hombres estadounidenses, ha sido durante mucho tiempo objeto de controversia.

La evidencia de los beneficios de los análisis regulares de los niveles en sangre del antígeno prostático específico (PSA, por su sigla en inglés) es un poco limitada. Y hay daños bien documentados asociados con el diagnóstico y tratamiento de todos los cánceres de próstata, que por lo general crecen lentamente y podrían nunca causar problemas a los hombres que los padecen.

Las nuevas directrices se apartan de las recomendaciones anteriores, según las cuales los pacientes y sus médicos debían decidir juntos si realizar las pruebas de detección, tras sopesar cuidadosamente los riesgos y beneficios y tomar en cuenta los valores y preferencias de los pacientes.

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“Esto es un verdadero cambio de rumbo”, dijo Philipp Dahm, un profesor de urología en la Universidad de Minnesota que no participó en la elaboración de las pautas.

Los especialistas recomiendan iniciar controles preventivos a los 50 años, o hasta una década antes si hay antecedentes familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ACS dijo que actualizó sus recomendaciones a partir de nueva evidencia y de los cambios en la forma en que los médicos monitorean y tratan el cáncer de próstata.

Aunque los expertos estuvieron de acuerdo con el fundamento de la actualización, a algunos les preocupó que las pautas llevaran a médicos y pacientes a optar en automático por las pruebas de detección, en lugar de tener conversaciones matizadas sobre sus pros y contras.

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Esto podría hacer que algunos hombres se sometieran innecesariamente a pruebas de detección, biopsias y tratamientos como la radioterapia y la cirugía, que pueden provocar disfunción eréctil, incontinencia urinaria y problemas intestinales.

“La forma en que la mayoría de los médicos lo pondrán en práctica es que simplemente le harán esta prueba a todos”, dijo Alex Krist, profesor de medicina familiar en la Virginia Commonwealth University que ayudó a redactar otra pauta muy utilizada sobre el cáncer de próstata, emitida en 2018 por el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos. “Siguen siendo muchos daños. Y no estoy seguro de que vaya a tener los beneficios que predicen”.

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¿Cómo han cambiado las recomendaciones sobre el cáncer de próstata?

La pauta anterior de la ACS básicamente dejaba en manos de los hombres, a partir de los 50 años, tomar una decisión informada junto con sus médicos sobre si hacerse o no una prueba de PSA, que se realiza con una extracción de sangre.

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, un panel asesor del gobierno que también emite recomendaciones de detección, aconsejaba lo mismo para los hombres de entre 55 y 69 años.

En 2023, menos del 40 por ciento de los hombres de ese grupo de edad se hicieron una prueba de PSA.

El PSA (antígeno prostático específico) es un análisis de sangre utilizado para favorecer la detección precoz y el seguimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al explicar la decisión de recomendar la detección cada dos años, Robert Smith, vicepresidente sénior de ciencia de detección temprana del cáncer en la ACS, citó un nuevo estudio de seguimiento de un ensayo controlado aleatorizado de detección del cáncer de próstata en Europa.

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Después de 23 años, el riesgo de muerte por cáncer de próstata fue un 13 por ciento menor entre los hombres que se sometieron a pruebas de detección con regularidad en comparación con aquellos que no lo hicieron; en otras palabras, se evitaron unas dos muertes por cáncer de próstata por cada mil hombres evaluados.

El estudio europeo también encontró que la detección del cáncer de próstata redujo la incidencia de enfermedad metastásica. La ACS publicó un análisis el año pasado que sugería que los diagnósticos de cáncer de próstata avanzado aumentaron después de una recomendación de no hacer pruebas de detección.

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Smith también señaló los cambios en la forma en que los médicos manejan ahora un resultado de PSA alto, lo que incluye realizar pruebas repetidas y ordenar una resonancia magnética antes de proceder a la biopsia, y monitorear activamente los cánceres de bajo riesgo en lugar de tratarlos de inmediato. La pauta recomienda que los médicos se aseguren de que los pacientes estén informados sobre los riesgos y beneficios de la detección y les den la oportunidad de hacer cualquier pregunta que tengan. (No recomienda los exámenes rectales como método principal de detección).

“Dada la carga de la enfermedad y el hecho de que muchos hombres todavía quieren someterse a pruebas regulares de cáncer de próstata, consideramos que era importante dejar en claro que la detección del cáncer de próstata sí salva vidas”, dijo Smith. Y, agregó, “en este momento tenemos estrategias que, si se siguen, reducirán significativamente el riesgo de daños”.

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El cáncer de próstata es el tercer tipo de cáncer que más muertes ocasiona en varones en Argentina, con casi 3700 fallecimientos anuales, detrás del de pulmón y el colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la recomendación es diferente para los hombres afroamericanos?

Los datos muestran que los hombres afroamericanos tienen aproximadamente 1,7 veces más probabilidades que los hombres blancos de ser diagnosticados con cáncer de próstata, y aproximadamente el doble de probabilidades de morir por esta causa. Los diagnósticos en hombres negros también comienzan a aumentar a una edad más temprana, dijo Smith, razón por la cual la pauta de la ACS recomienda que comiencen la detección a los 45 años.

Otis Brawley, profesor de oncología y epidemiología en la Universidad Johns Hopkins que ha estudiado las disparidades del cáncer, dijo que entendía la recomendación de comenzar la detección antes, pero que no conocía datos que indicaran que el cáncer de próstata fuera más agresivo en los hombres negros.

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La razón principal por la que los hombres negros tienen peores resultados, dijo, es porque tienen menos acceso a atención de alta calidad. Las investigaciones han demostrado que cuando los hombres negros reciben la misma atención en el mismo sistema hospitalario que los hombres blancos, tienen los mismos resultados.

¿Qué pasa con los riesgos de sobrediagnóstico y sobretratamiento?

Un tubo de ensayo con una muestra de sangre y una estructura de ADN ilustra el trabajo de análisis genético en un laboratorio de oncología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sobrediagnóstico ocurre cuando se diagnostican cánceres que no habrían causado ningún daño durante la vida de una persona. El sobretratamiento ocurre cuando esos cánceres se tratan de manera innecesaria, sin aportar beneficios, en el mejor de los casos, y causando daño en el peor.

Estos son riesgos reales asociados con la detección del cáncer de próstata; el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos no ha dado su respaldo a la detección generalizada porque concluyó que los beneficios potenciales no superaban estos daños.

El grupo de trabajo estimó que por cada mil hombres a los que se les ofrezca la detección, se diagnosticarían cien cánceres de próstata verdaderos, de los que hasta la mitad nunca crecerían, se propagarían ni se volverían dañinos. Sin embargo, la mayoría recibiría tratamiento; 65 hombres sufrirían disfunción eréctil o incontinencia urinaria y cinco terminarían por morir de cáncer de próstata de todas formas, a pesar del tratamiento.

Philipp Dahm, de la Universidad de Minnesota, dijo que las pautas sí establecían medidas de protección para disminuir estos riesgos, lo que incluye recomendar pruebas cada dos años y limitar las pruebas a un grupo de edad principal que tenía más probabilidades de beneficiarse.

¿Qué debo hacer si tengo un resultado de PSA alto?

Las pautas recomiendan que alguien que tenga un PSA elevado se vuelva a hacer la prueba, ya que otras afecciones pueden causar niveles elevados. Si la segunda prueba también produce un resultado anormal, la ACS recomienda una resonancia magnética a fin de distinguir entre cánceres de bajo riesgo y cánceres de alto riesgo, los cuales deben confirmarse mediante biopsia. Los tumores que parecen ser de bajo riesgo pueden tratarse con “vigilancia activa”, que puede incluir pruebas de PSA, monitoreo y biopsia.

©The New York Times 2026, por Nina Agrawal