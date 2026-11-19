Philippe Diallo, Gianni Infantino y Kozo Tashima, los tres candidatos a tomar el poder en la FIFA

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Gianni Infantino competirá con el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima por la presidencia de la FIFA en las elecciones previstas para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. La Secretaría General del organismo recibió las tres postulaciones tras el cierre del plazo de inscripción, aunque la Comisión Electoral todavía debe revisar su admisibilidad antes de confirmar la papeleta definitiva.

El suizo-italiano buscará extender hasta 2031 un ciclo que comenzó en 2016, cuando sucedió a Joseph Blatter en medio de la crisis de corrupción que atravesó al organismo. Si es habilitado y triunfa en marzo, afrontará su cuarto período al frente de la entidad que regula el fútbol mundial.

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La votación tendrá una particularidad histórica, ya que ningún presidente de la FIFA en ejercicio perdió una elección para renovar su mandato desde 1974. Infantino llegará a la contienda con ese antecedente, pero con una oposición que tomó impulso después de la reacción de varias federaciones al proyecto FIFA Forward Enterprise, que proponía vender una participación vinculada a los negocios comerciales del organismo a inversores privados.

La FIFA informó que las federaciones miembro propusieron formalmente las candidaturas de Diallo, Infantino y Tashima. Los nombres fueron enviados al órgano electoral, que deberá examinar el cumplimiento de las reglas de elegibilidad y de integridad. La entidad comunicará a sus 211 asociaciones miembro los candidatos admitidos a más tardar el 18 de febrero de 2027.

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Gianni Infantino buscará seguir al frente de la FIFA (REUTERS/Kacper Pempel)

Gianni Infantino, de 56 años, llegó a la presidencia en febrero de 2016. Abogado de nacionalidad suiza e italiana, se desempeñaba como secretario general de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) cuando se presentó a la elección convocada tras la renuncia de Blatter.

En aquella votación venció en segunda vuelta al jeque Salman bin Ebrahim al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol. Desde entonces, fue reelegido por aclamación en 2019 y 2023.

Durante su gestión, la Copa del Mundo masculina pasó de 32 a 48 selecciones. El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 fue el primero bajo ese formato. La FIFA también incorporó el sistema de asistencia arbitral por video, conocido como VAR, en el torneo de 2018 y amplió sus programas de financiamiento para las asociaciones nacionales.

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El aumento de los recursos destinados a las federaciones se transformó en uno de los ejes centrales de la defensa de su gestión. Infantino afirmó que los aportes pasaron de USD 1 millón por asociación a USD 25 millones durante su presidencia. Para el ciclo 2027-2030, prometió una nueva suba de los fondos.

Su candidatura, de todos modos, quedó expuesta a un escenario que no preveía meses atrás. El plan FIFA Forward Enterprise, luego retirado, planteaba la posibilidad de que un grupo de inversores adquiriera más del 20% de esa estructura por USD 4.200 millones. La iniciativa incluía desembolsos de USD 20 millones para cada una de las 211 asociaciones miembro.

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El proyecto provocó cuestionamientos de dirigentes de Europa, Asia y América del Norte, que criticaron la falta de consulta previa. La UEFA interpretó la expansión comercial y deportiva de la FIFA como una amenaza para torneos bajo su órbita, entre ellos la Liga de Campeones y la Eurocopa.

La controversia también incluyó críticas a la cercanía de Infantino con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre los hechos señalados estuvieron la entrega del Premio de la Paz de la FIFA al mandatario estadounidense, la apertura de una oficina en la Trump Tower de Nueva York y el tratamiento de una sanción deportiva durante el Mundial.

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Philippe Diallo, presidente de la federación francesa de fútbol, uno de los candidatos a tomar el poder en FIFA (AP Foto/Thibault Camus)

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) desde 2023, aparece como el principal rival de Infantino dentro del bloque europeo, ya que contaría con el respaldo de la UEFA, entidad que reúne a 55 federaciones.

Diallo es un dirigente con experiencia en la administración del fútbol francés, aunque su recorrido en la política internacional es más reciente que el de sus dos competidores. En abril de 2023 ingresó en el Comité Ejecutivo de la UEFA, pocos meses antes de asumir la conducción de la FFF.

Hasta la crisis por el plan de venta de participaciones comerciales, el francés era considerado un dirigente cercano a Infantino. Su postulación expresa el distanciamiento de parte del fútbol europeo con el presidente de la FIFA y coloca a la UEFA en una posición de confrontación institucional con Zúrich.

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Diallo necesitará convertir el respaldo continental en votos individuales. Cada asociación nacional dispone de un sufragio en el Congreso, sin importar su peso deportivo, económico o demográfico. El apoyo de las 55 federaciones europeas no garantiza una votación uniforme, aunque constituye una base relevante para su campaña.

El presidente de la Federación Japonesa de Fútbol, Kozo Tashima, otro de los adversarios de Infantino en las elecciones de la FIFA (REUTERS/Toru Hanai)

Kohzo Tashima, quien cumplirá 69 años el sábado, es el tercer aspirante. Exfutbolista internacional de Japón y exentrenador de selecciones juveniles, acumuló una trayectoria extensa en la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), donde fue secretario general, presidente y actualmente presidente honorario.

Desde 2015, Tashima ocupa uno de los puestos asignados a Asia en el Consejo de la FIFA. Su experiencia dentro de la estructura del organismo satisface, en principio, uno de los requisitos estatutarios para aspirar al cargo. La candidatura japonesa incorpora una variable adicional a la elección. En vez de una competencia limitada a Infantino y un representante europeo, habrá tres dirigentes con vínculos y bases de apoyo distintas. Tashima pertenece a una confederación que ha acompañado al actual presidente en votaciones anteriores, aunque su presentación abre interrogantes sobre el comportamiento de las federaciones asiáticas.

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La elección se resolverá en el 77.º Congreso de la FIFA, que se celebrará en Rabat, el 18 de marzo de 2027. Cada una de las 211 asociaciones miembro tendrá derecho a un voto y el sufragio será secreto. Si los tres candidatos quedan habilitados, para imponerse en la primera ronda uno de ellos deberá reunir el respaldo de dos tercios de los miembros con derecho a voto. Si nadie alcanza esa cifra, el aspirante menos votado quedará eliminado y habrá una segunda vuelta entre los dos restantes. En esa instancia, bastará con una mayoría simple, equivalente a 106 votos si participan las 211 federaciones. .