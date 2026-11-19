Exportaciones argentina

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Cuando se anuncia un superávit del balance comercial o del de cuenta corriente, es usual que se lo haga como una buena noticia. Sin embargo, no siempre ese resultado positivo, mayores exportaciones que importaciones, lo es para la gente y rara vez lo ha sido en Argentina. Lo importante es analizar cuál es el motivo por el que esto se dio.

Primero entendamos que, cuando hablamos de una economía, estamos refiriéndonos al conjunto de decisiones económicas y financieras que toman las personas que la componen. En el caso de la cuenta corriente o el balance comercial, son las que toman esos residentes respecto a otros que viven en el exterior. Por supuesto, con las restricciones que impongan los funcionarios de turno de esa nación.

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Si una economía es la suma de las personas que la componen, podemos analizarlo como si fuera una familia. Supongamos que esta gana $3.000.000 por mes y siempre gasta lo que le ingresa. Dado que nunca ahorró, es obvio que no podrá erogar $4.000.000, a menos que alguien le preste $1.000.000. O sea, si esto no pasa, esta familia tendrá sus cuentas equilibradas. Ahora, si recibe un crédito de $1.000.000, podrá gastar $4.000.000; lo cual implicará que el balance familiar será negativo por ese monto. Sin embargo, el resultado en términos de su bienestar será positivo; porque aumentará respecto a cuando no recibía ningún financiamiento.

Cuando los países no tienen financiamiento ni acumulan reservas (ahorran) siempre tendrán un resultado en cuenta corriente equilibrado

A los países les pasa lo mismo, cuando no tienen financiamiento ni acumulan reservas (ahorran) siempre tendrán un resultado en cuenta corriente equilibrado, es decir comprarán afuera por el mismo monto que lo exportado. Sin embargo, si de pronto muchos quieren traer sus ahorros del exterior, su capacidad de consumo e inversión será mayor que antes. Por ende, se importará más de lo que se vende al exterior; por lo que su balance será negativo. Sin embargo, sus habitantes tendrán una mayor disponibilidad de bienes y servicios, o sea de bienestar económico; lo cual es muy positivo. Eso es lo que les pasa a las naciones que empiezan a despertar interés o confianza entre sus habitantes y extranjeros. Si esto se sostiene en el tiempo, tendrán mayor inversión y desarrollo y, por mucho tiempo, también un resultado comercial deficitario con el exterior.

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Ahora, cuando una nación pierde su credibilidad, la gente tiende a sacar sus recursos de allí. Por lo tanto, el consumo y la inversión pierden financiamiento, haciendo que bajen. La demanda interna será menor que lo que se produce y las exportaciones superarán a las importaciones. Así se generarán las divisas que se demandan para fugar capitales al exterior. El balance externo de esa economía será “positivo”; pero sus habitantes se sentirán peor que antes. Esto es lo que pasó en la Argentina la mayor parte del tiempo durante décadas. Lo mismo que a la familia del ejemplo cuando tuvo que devolver el $1.000.000 que le prestaron. Tuvo que bajar su gasto a $2.000.000; para poder pagarlos con los $3.000.000 de ingresos que tiene. O sea, no solo consumirá menos que cuando recibió el préstamo ($4.000.000), sino que estará peor que antes, cuando podía gastarse todo su sueldo de $3 millones.

También, en nuestro país ha pasado que los gobiernos se endeudaban afuera, para evitar que la demanda interna bajara cuando los residentes fugaban sus recursos por temor a sus políticas. Esto fue habitual, por ejemplo, antes de unas elecciones. Así trataban de compensar el desfinanciamiento de la capacidad de gasto de los votantes que generaba el sector privado con aumentos de los pasivos del Estado, tratando de sostener la demanda interna. Por supuesto, no es viable hacer esto por mucho tiempo; ya que el crédito de gobierno tiene un límite y solía terminar en una crisis por cesación de pagos.

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Otras veces, si los funcionarios de turno no tenían financiamiento externo para compensar la fuga de capitales que sus políticas incentivaban, lo que hacían era usar el ahorro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), es decir sus reservas. Esto también tiene un límite, porque se terminaban y se gestaba una crisis cambiaria. Lamentablemente, todo esto lo hemos sufrido incontables veces.

Cuando tampoco contaban con reservas suficientes, los gobiernos hacían que el BCRA emitiera para comprar los dólares necesarios para reconstituirlas o financiarles el pago de la deuda externa acumulada. Así que le quitaban financiamiento local al sector privado, bajando la demanda interna y llevando las importaciones por debajo de las exportaciones y generando un resultado positivo en el balance externo. Esto significaba una merma del bienestar de los argentinos, como cuando la familia de nuestro ejemplo tuvo que devolver el $1.000.000 que le habían prestado. Cabe aclarar que el mismo impacto en sus erogaciones hubiera tenido, si la familia hubiera decidido ahorrar esa cifra, como sería el caso de un BCRA que aumenta sus reservas.

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Si hay déficit en el balance externo y es porque hay más inversiones y ahorro llegando del exterior, es muy buena noticia

En general, como para comprar esos dólares se producían más pesos de los que se demandaban, su precio caía. Es decir, se le quitaba el poder adquisitivo al atesoramiento de la gente, en particular a los más pobres, para poder comprar esas divisas. O sea, los argentinos no solamente veían caer su consumo e inversión por la necesidad de pagar la deuda externa o el ahorro en reservas, sino porque se los empobrecía con “impuesto inflacionario”.

También, el Estado puede endeudarse para financiar exceso de gasto público; lo que podía generar un resultado del balance externo negativo que, también, lo será para los argentinos. En el futuro deberán bajar su consumo e inversión para pagar los impuestos necesarios para devolver esa deuda pública al exterior. Cabe recordar que el sector privado se endeuda y prevé el esfuerzo, trabajo y producción necesarios para cumplir con sus compromisos. Puede ser que alguna familia o empresa se equivoque y quiebre; pero eso no afectará al resto que sacó bien los cálculos. Distinto es el Estado que no produce nada y, por ende, si no puede refinanciar sus pasivos externos o cobrar los impuestos para poder pagar sus vencimientos, entra en cesación de pagos y lleva a una crisis al conjunto de la sociedad.

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Se pueden dar muchos ejemplos más para mostrar que, ante un resultado positivo o uno negativo del balance comercial o de cuenta corriente, antes de definir si es buena o mala noticia, deberíamos analizar por qué se está generando. Si es positivo, pero lo gesta la fuga de inversiones y de ahorro privado al exterior, es para preocuparse; porque nuestro bienestar presente y futuro será menor. Si lo es porque se acumulan reservas, consolidando la capacidad del BCRA de defender el valor del peso o para pagar la deuda externa, también estaremos resignando capacidad de consumo e inversión, como cuando la familia decidía ahorrar. Sin embargo, será para evitar una crisis cambiaria o una cesación de pagos, cuyo impacto negativo en el bienestar sería mucho peor. Si hay déficit en el balance externo y es porque hay más inversiones y ahorro llegando del exterior, es muy buena noticia. Ahora, será muy mala si es porque el Estado acumula pasivos en moneda extranjera para aumentar su gasto, que tendremos que pagar con impuestos en el futuro.

El autor es economista y director de la Fundación Libertad y Progreso