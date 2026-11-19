Bajar la inflación es uno de los objetivos centrales del equipo económico. (Foto: Reuters)

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Luego del salto que registró la inflación a 2,2% en octubre, se abrió el interrogante sobre cómo llegará el Gobierno a las elecciones del próximo año, cuando Javier Milei buscará la reelección. La duda tomó fuerza ya que el Presidente prometió de que el índice mensual comenzaría con cero a mediados de 2026. En ese escenario, la consultora Outlier realizó 5.000 simulaciones para calcular las probabilidades de que la dinámica inflacionaria llegue a los comicios por debajo o por encima del 1% mensual.

El dato de octubre sorprendió a gran parte de las consultoras, que no anticiparon esa magnitud para el aumento de los precios. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que se explicó por los cambios en el Régimen de Zona Fría, el registro modificó las expectativas sobre el ritmo de desaceleración para los meses siguientes y volvió a poner en discusión los instrumentos que el oficialismo puede utilizar para acercar la inflación a niveles menores.

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La evolución del índice tiene un peso político directo para la administración nacional. Es que la desaceleración del IPC fue el principal logro que el Gobierno mostró desde su llegada al poder, en diciembre de 2023, cuando la variación anual alcanzó 211,4 por ciento.

La posibilidad de que la inflación mensual comience con cero formó parte de las metas que expresaron Milei y Caputo. Outlier puso a prueba esa expectativa y evaluó qué chances existen de que el Gobierno alcance las elecciones de octubre de 2027 con un índice mensual sostenido debajo del 1 por ciento.

El peso del dólar

El trabajo de la consultora partió de dos hipótesis. La primera buscó determinar si el dólar todavía funciona como ancla de los precios. Para eso, analizó el efecto de mantener sin cambios el dólar mayorista sobre la inflación.

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Los economistas detrás de la firma, Juan Manuel Truffa y Gabriel Caamaño, evaluaron si un dólar mayorista estable puede seguir reduciendo el ritmo de aumento de precios, aun con un tipo de cambio real en mínimos de dos décadas. El modelo también consideró que el traslado de la moneda estadounidense a la inflación parece menor que en otros períodos.

La segunda hipótesis se concentró en el plano electoral. El informe calculó si el Gobierno puede llegar a las elecciones de 2027 con una inflación mensual menor al 1%, una cifra que permitiría mostrar una baja respecto de los registros de 2026.

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Las 5.000 simulaciones realizadas por Truffa y Caamaño tomaron como período de referencia los meses de abril a septiembre de 2027. Ese semestre constituye el último tramo completo con datos inflacionarios oficiales antes de los comicios del próximo.

Outlier diferenció dos resultados. Por un lado, midió la posibilidad de que el promedio de inflación de esos seis meses quede debajo del 1 por ciento. Por otro, calculó la chance de que cada uno de esos registros mensuales, sin excepciones, marque una variación menor a ese umbral.

Sin variaciones

Con un dólar mayorista sin variaciones, la consultora estimó que existe una probabilidad de 43% de que el promedio de inflación entre abril y septiembre de 2027 quede debajo del 1% mensual. Ese es el resultado que el informe definió como escenario central.

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El cálculo mostró una posibilidad relevante, aunque no dominante. La estimación dejó abierta la alternativa de que el Gobierno llegue a las elecciones con una inflación cercana al 1%, pero sin que el promedio del semestre cruce de forma sostenida ese nivel.

La probabilidad cae a 25% si el dólar mayorista sube 1% cada mes. El informe incluyó ese escenario para medir cuánto cambia la trayectoria de la inflación si el tipo de cambio deja de estar estable y retoma una variación mensual.

La diferencia entre ambos resultados reflejó que el tipo de cambio conserva influencia en el comportamiento de los precios. Aun así, Outlier señaló que el traslado cambiario actual parece más bajo, por lo que el efecto de sostener sin cambios el dólar mayorista también puede ser menor.

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El reporte planteó una posibilidad más favorable si los bienes aumentan menos de lo que proyecta el modelo. Esa dinámica se observó, según la consultora, entre 2024 y 2026. Si se repite, la probabilidad de que el promedio semestral quede bajo el 1% sube a 69 por ciento.

Para Outlier, el dólar conserva influencia en el comportamiento de los precios. (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos probable

Los analistas señalaron que alcanzar un promedio semestral inferior al 1% no equivale a sostener durante seis meses una inflación mensual por debajo de ese nivel. Consideraron que este último escenario tiene una probabilidad mucho menor.

Según el informe, que los seis meses comprendidos entre abril y septiembre de 2027 registren una inflación debajo del 1% tiene una probabilidad de 13 por ciento. La consultora indicó que la estacionalidad de ese período ayuda, aunque no modifica de forma decisiva el cálculo.

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El dato adquiere relevancia por su impacto político. Una secuencia de seis registros por debajo del 1% permitiría al oficialismo llegar a la campaña con una baja sostenida de la inflación. El escenario central, sin embargo, proyecta una situación menos definida.

Para Outlier, el resultado más probable es que el Gobierno llegue a la elección con una inflación cercana al 1%, menor a la de 2026, pero sin una racha consolidada debajo de ese valor. El informe presentó ese escenario como una diferencia entre acercarse al objetivo y cruzarlo de manera sostenida.

La consultora sostuvo que la estrategia cambiaria, por sí sola, no alcanza para garantizar ese resultado. La evolución de los bienes, los mayoristas, los alimentos, los salarios y los servicios define una parte central de las proyecciones.

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FILE PHOTO: Argentina's President Javier Milei gestures next to Argentine Economy Minister Luis Caputo and General Secretary of the Presidency of Argentina Karina Milei during the official opening ceremony of the Rural Society's 137th annual exhibition, in Buenos Aires, Argentina, July 26, 2025. REUTERS/Matias Baglietto/File Photo

El rol de los bienes, inflación mayorista y alimentos

El informe incluyó el encarecimiento de los bienes en dólares entre los factores que pueden dificultar una baja más rápida de la inflación. Según Outlier, esa dinámica volvió a aparecer entre agosto y octubre, luego de que el tipo de cambio mayorista dejó de moverse.

Ese comportamiento agregó presión sobre el nivel general de precios. La consultora relacionó el fenómeno con la apreciación del tipo de cambio real y con la evolución de los bienes frente a un dólar mayorista estable.

El análisis también indicó que los precios mayoristas nacionales responden menos al dólar. Esa menor sensibilidad limita el efecto de usar el tipo de cambio como ancla para toda la estructura de precios.

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Outlier propuso una primera señal para seguir durante los próximos meses: que los precios mayoristas nacionales bajen de 2% mensual sin que el dólar mayorista registre movimientos. Ese dato permitiría observar una desaceleración de costos internos sin una variación de la cotización oficial.

La segunda señal se vincula con los alimentos. El reporte sostuvo que el precio relativo de los alimentos respecto de los granos está muy por encima de su promedio histórico. Una aproximación entre ambos precios puede aliviar las presiones sobre la inflación.