Miami Heat se vistió de Vice City por el debut del GTA

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En una noche que borró las fronteras entre el deporte profesional y la industria del entretenimiento digital, el Kaseya Center dejó de ser un estadio tradicional de la NBA para transformarse en el epicentro de Vice City. Con motivo del lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI (GTA VI) este jueves, la franquicia de Florida ejecutó una de las campañas de marketing más ambiciosas en la historia reciente de la liga, culminando con un triunfo por 137-130 ante los Milwaukee Bucks.

La antesala del encuentro estuvo marcada por la difusión de un video promocional oficial en las plataformas digitales del equipo. La pieza audiovisual recreó la clásica estética neón ochentosa, las tipografías y las pantallas de carga características de la saga de Rockstar Games, teniendo como protagonistas a las máximas figuras del plantel: Giannis Antetokounmpo y Bam Adebayo.

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El impacto visual trascendió las pantallas. Durante la jornada bautizada oficialmente como “A Night in Vice City”, la franquicia abandonó temporalmente su nombre habitual para jugar bajo la identidad de la ciudad ficticia que protagoniza el videojuego. Según se pudo ver a través de sus cuentas oficiales de Instagram y la transmisión del evento, el rediseño incluyó un parqué exclusivo en tonos rosa y cian, vehículos icónicos del título exhibidos en los accesos y puestos gastronómicos ambientados como los locales ficticios Burger Shot y Cluckin’ Bell.

Para completar la apuesta estética, el equipo Vice City estrenó uniformes negros con detalles fluorescentes.

Así lució el parqué del estadio durante la jornada

La conexión entre el equipo de Florida y el gigante de los videojuegos responde a una convergencia geográfica, cultural y corporativa:

Un acuerdo comercial directo: Rockstar Games invirtió cerca de un millón de dólares para patrocinar el evento, una cifra que incluyó la instalación de un letrero luminoso gigante con la leyenda “Welcome to Vice City” en el techo del estadio, visible desde el tráfico aéreo de la ciudad. Además, la desarrolladora obsequió a cada integrante del plantel consolas personalizadas y copias anticipadas del juego antes de su salida al mercado.

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Por otra parte, Vice City es la versión satírica de Miami dentro del universo Grand Theft Auto. El Heat ya había capitalizado esa misma estética años atrás con su exitosa línea de camisetas “Miami Vice”, por lo que el desembarco oficial de GTA VI funcionó como una extensión natural de su identidad de marca. Incluso dentro del nuevo videojuego existe una parodia directa de la franquicia: los Vice City Narcos, quienes disputan sus encuentros en el ficticio Sahara Arena.

El estadio estuvo ambientado en el videojuego durante la jornada (AP)

Más allá del despliegue comercial, el espectáculo dentro de la cancha respaldó el ruido mediático. El equipo dirigido por Erik Spoelstra atraviesa su mejor momento en la temporada 2026-27 de la NBA.

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Tras un arranque preocupante de 0-4 que generó interrogantes sobre la adaptación de sus nuevas estrellas, Miami encadenó anoche su sexta victoria consecutiva para ubicarse con un sólido récord de 9-6, escalando hasta el cuarto puesto de la Conferencia Este según los registros oficiales de Basketball-Reference.

Giannis Antetokounmpo, alero del Heat de Miami, se enfrentó a su antiguo equipo (AP Foto/Marta Lavandier)

El triunfo en la noche de Vice City tuvo un condimento emocional extra: fue el primer enfrentamiento de Giannis Antetokounmpo contra los Milwaukee Bucks tras el megatraspaso que lo llevó a Florida junto a Bobby Portis. El astro griego lideró al equipo con 27 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias, escoltado por los 26 tantos de Bam Adebayo, los 24 puntos de Davion Mitchell y una lluvia de 22 triples colectivos (con aportes clave de Klay Thompson y Ryan Conwell). Enfrente estuvieron por primera vez como visitantes Tyler Herro, Jaime Jáquez Jr. y Kel’el Ware —piezas enviadas a Milwaukee en aquel intercambio—, quienes no pudieron evitar la undécima caída al hilo de unos Bucks hundidos en el fondo de la tabla (1-14).

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