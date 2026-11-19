El Grupo de Expertos de la ONU documentó al menos 318 casos de denegación de entrada a nicaragüenses entre 2018 y 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Manuel regresó clandestinamente a Nicaragua después de que el gobierno de Daniel Ortega le prohibió abordar en Madrid un vuelo de vuelta a su país tras unas vacaciones en España. Meses más tarde volvió a salir por una ruta irregular y solicitó asilo político en territorio español, según información de BBC Mundo.

La restricción migratoria no es un caso aislado. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU documentó al menos 318 casos de denegación de entrada entre junio de 2018 y agosto de 2025; muchas de esas personas quedaron desterradas y pidieron asilo, mientras otras regresaron por pasos no habilitados y permanecieron en clandestinidad.

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Manuel, un nombre ficticio utilizado por razones de seguridad, llegó al aeropuerto de Barajas con sus maletas y se acercó al mostrador de la aerolínea. La empleada le informó que las autoridades de su país no le permitían ingresar y le entregó un contacto del Ministerio del Interior de Nicaragua, según relató a BBC Mundo.

La reacción fue inmediata: sintió frío, taquicardia y una sensación de vacío en medio del bullicio del aeropuerto. “Me fui a un rincón y me senté en el suelo a llorar. Recuerdo que no hubo nadie que se me acercara y me preguntara: ‘¿Estás bien? ¿Qué pasó?’. Es una sensación horrible, de abandono”, recordó.

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Una política respaldada por reformas legales

La Asamblea Nacional reformó en noviembre de 2024 la Ley de Migración y Extranjería para habilitar las negativas de ingreso, los destierros y las desnacionalizaciones. La norma otorgó a la Dirección General de Migración y Extranjería la potestad de autorizar o denegar entradas, revocar permanencias y cancelar residencias o nacionalidades nicaragüenses adquiridas.

Un hombre se resguarda tras un muro mientras agentes de la Policía Nacional patrullan e interrogan a una residente en una calle de Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modificación también incorporó al Código Penal penas de dos a seis años de prisión para los nicaragüenses que entren, salgan o intenten salir de forma irregular con fines de “menoscabar la integridad, la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación”.

En noviembre de 2025, la ministra de Interior, María Amelia Coronel, defendió la aplicación discrecional de esas restricciones para nicaragüenses y extranjeros a quienes el gobierno considere un riesgo para la seguridad nacional. “Nicaragua se reserva el derecho de admisión al país en diversos casos relacionados a la seguridad nacional, el orden público y la prevención de delito”, afirmó en un medio oficialista.

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La decisión se añadió a la revocación de ciudadanía de 316 opositores en 2023 y a la medida aplicada contra 135 presos enviados a Guatemala en septiembre de 2024. En enero de 2025, otra reforma constitucional anuló el derecho a la doble nacionalidad.

Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, respondió por correo electrónico a una consulta sobre estas restricciones con una única frase: “Gracias por su interés”.

Manuel había participado en las manifestaciones de 2018, iniciadas por el rechazo a las reformas del sistema de seguro social y transformadas luego en una exigencia de renuncia para Ortega y Murillo. La represión de aquellas protestas dejó al menos 328 muertos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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El Estado revocó la nacionalidad a cientos de opositores y anuló el derecho a la doble ciudadanía en reformas legales recientes. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

Después de ese año dejó de involucrarse políticamente. Antes de viajar a España revisó y eliminó sus cuentas de redes sociales, bloqueó su correo electrónico y borró información personal para evitar que las autoridades encontraran algún elemento que pudiera perjudicarlo durante el control migratorio.

Salió de Nicaragua sin inconvenientes y recorrió nueve ciudades españolas. Creía que, si tenía alguna restricción, se la comunicarían en el aeropuerto de Managua antes de partir.

El cruce por cafetales y platanales desde Honduras

Tras recibir la prohibición de embarque, Manuel regresó a Murcia, donde se encontraba con familiares. Aunque amigos y parientes le aconsejaron quedarse en España y solicitar protección internacional, decidió volver por sus vínculos familiares, su casa, sus mascotas y sus bienes en Nicaragua.

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Consiguió contactos que organizarían su entrada desde Honduras y compró otro boleto aéreo. El segundo viaje le costó más de USD 1,000, una suma que, según dijo, influyó en su decisión de continuar el trayecto pese al temor.

Aterrizó de madrugada en Honduras y viajó durante varias horas hasta la frontera. Allí obtuvo un sello de salida hondureño, pero no se dirigió al puesto de control nicaragüense: siguió a un guía por un camino que se internaba en el monte.

Un hombre observa una maleta abierta y un billete de avión con destino a Bogotá junto a la ventana de una habitación en Murcia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vestía jeans, camiseta y tenis, y llevaba un bolso con documentos, una maleta de mano y dos valijas grandes. No quiso abandonar los vinos, jamones y alfajores que había comprado para sus amigos y familiares.

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El recorrido debía durar unos 20 minutos, pero una lluvia intensa de la noche anterior dejó el terreno cubierto de barro. Manuel avanzó entre cafetales y platanales, se hundía en el lodo, se sostenía de ramas y se quemó las manos con la savia de las plantas de plátano.

El trayecto se prolongó cerca de media hora después de un vuelo transatlántico de 10 horas y otras cinco horas de viaje por carretera. “Te da esa sensación de que te están tratando como criminal. Es tan denigrante. Te sentís como que no valés”, relató.

Al divisar la carretera entendió que ya estaba dentro de Nicaragua. Un familiar lo esperaba a pocos metros en una camioneta, pero el retorno no restableció su vida anterior.

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La clandestinidad dentro del propio país

Durante las primeras semanas, Manuel dormía poco y se despertaba de madrugada con miedo de que la policía derribara el portón de su casa. Pasó un mes encerrado, revisando las cámaras de seguridad y buscando señales de movimientos extraños alrededor de su vivienda.

Un hombre observa en la pantalla de su teléfono móvil la transmisión nocturna de las cámaras de seguridad del exterior de su vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después cambió de gimnasio, dejó de frecuentar restaurantes y comenzó a pedir comida a domicilio. Evitaba los lugares concurridos y redujo al mínimo sus salidas.

Yader Valdivia, coordinador de documentación del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, afirmó que la organización ha identificado dos formas de retorno tras una negativa de ingreso. Una consiste en que empresarios envían cartas de disculpa al gobierno y pagan sumas de entre USD 6,000 y USD 9,000 para obtener autorización.

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La otra modalidad comprende a quienes ingresan de manera irregular y viven ocultos porque el exilio tampoco representa una alternativa para ellos. Valdivia no precisó cuántos casos de este tipo han registrado.

Manuel permaneció varios meses en esa situación hasta que decidió salir nuevamente del país por una ruta clandestina. Su principal temor era ser detenido mientras permanecía sin una condición migratoria reconocida dentro de Nicaragua.

Ahora está otra vez en España y ha iniciado el trámite de asilo político. “Esta vez vine con el plan de reiniciar mi vida. Me duele haber dejado a mi familia, mis cosas, para venir a lo incierto”, dijo.