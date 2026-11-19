El ministro de Salud de Costa Rica, Alexander Sánchez Cabo, se reunió con el embajador británico Edward Stevens para analizar nuevas oportunidades de cooperación sanitaria. Crédito: Ministerio de Salud Costa Rica

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El Reino Unido ofreció cooperación técnica a Costa Rica para fortalecer la lucha contra el dengue, chikungunya, zika y malaria, enfermedades transmitidas por mosquitos que representan un desafío para la salud pública, especialmente ante los posibles cambios en las condiciones climáticas asociados con el fenómeno de El Niño.

El ofrecimiento se produjo durante una reunión entre el ministro de Salud costarricense, Alexander Sánchez Cabo, y el embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el país, Edward Stevens, quienes analizaron nuevas oportunidades de colaboración bilateral.

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Durante el encuentro, el diplomático británico manifestó el interés de su Gobierno en compartir conocimientos y experiencias para fortalecer las capacidades de Costa Rica en la prevención y el control de estas enfermedades.

La propuesta también contempla iniciativas relacionadas con el combate al tráfico ilícito de medicamentos falsificados, el manejo de aguas residuales y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de regular las tecnologías sanitarias.

Preocupación por enfermedades transmitidas por mosquitos

Uno de los principales temas abordados fue la necesidad de fortalecer las estrategias de vigilancia y control de los mosquitos transmisores de enfermedades.

Las autoridades consideran importante anticiparse a posibles cambios en las condiciones ambientales relacionados con El Niño, fenómeno climático que puede modificar las temperaturas y los patrones de lluvia, con efectos variables sobre la reproducción y distribución de los vectores.

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La cooperación ofrecida por el Reino Unido buscaría aprovechar su experiencia internacional en iniciativas de prevención y respuesta frente a estas enfermedades.

Entre los padecimientos mencionados se encuentran el dengue, chikungunya y zika, transmitidos principalmente por mosquitos del género Aedes, así como la malaria, cuya transmisión está relacionada con mosquitos del género Anopheles.

El Reino Unido ofreció colaboración a Costa Rica para fortalecer el combate contra el dengue, chikungunya, zika y malaria ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. (James Gathany/Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades vía AP/Archivo)

Lucha contra medicamentos falsificados

Otro de los asuntos analizados fue el tráfico ilegal de medicamentos falsificados, una problemática que puede poner en riesgo a las personas que consumen productos cuya composición, calidad u origen no cuentan con las garantías correspondientes.

El embajador Edward Stevens manifestó la disposición británica de colaborar con Costa Rica en esta materia, aprovechando experiencias desarrolladas en otros países de la región.

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El acercamiento también incluyó la posibilidad de intercambiar conocimientos sobre el manejo de aguas residuales, un componente relacionado con la protección ambiental y la prevención de riesgos sanitarios.

El Gobierno británico también manifestó su interés en colaborar con Costa Rica en la lucha contra el tráfico ilícito de medicamentos falsificados y el manejo de aguas residuales. Crédito: MSP

Costa Rica busca crear una agencia para evaluar tecnologías médicas

Durante la reunión, el ministro Alexander Sánchez Cabo planteó una solicitud adicional: analizar mecanismos de cooperación para la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud de Costa Rica.

La iniciativa buscaría fortalecer las capacidades nacionales para examinar la efectividad clínica, los costos y los beneficios de medicamentos, tratamientos y otras tecnologías utilizadas por el sistema sanitario.

El jerarca destacó la experiencia del Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención (NICE) del Reino Unido, reconocido internacionalmente por sus procesos de evaluación de tecnologías sanitarias.

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Este organismo constituye un referente para analizar si las intervenciones médicas ofrecen beneficios clínicos suficientes y si sus costos guardan una relación adecuada con los resultados esperados.

Sánchez relacionó esta propuesta con las 10 estrategias prioritarias definidas para el sector salud costarricense, particularmente aquellas orientadas al fortalecimiento de la autoridad reguladora del Ministerio de Salud.