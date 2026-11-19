El Conadeh condenó los asesinatos múltiples registrados en Honduras y pidió a las autoridades fortalecer las investigaciones para evitar que los crímenes queden impunes. (Foto: Infobae Centroamérica/Cortesía)

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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) condenó la reciente ola de asesinatos múltiples en Honduras, especialmente los ataques registrados en el departamento de Yoro, y advirtió que la violencia homicida se mantiene como una amenaza para la población, en medio de altos niveles de impunidad y desplazamiento forzado.

La institución exhortó a las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y persecución del delito, con el propósito de evitar que los crímenes contra la vida queden sin respuesta.

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El pronunciamiento se produjo después de los cuatro ataques armados ocurridos en Yorito, Yoro, que dejaron 12 personas muertas.

El Conadeh también expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y recomendó al Estado hondureño desarrollar investigaciones serias que permitan esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar a la ciudadanía el derecho a la seguridad y a la vida.

Francisco Morazán, Cortés y Olancho también figuran entre los departamentos con mayor cantidad de muertes múltiples en Honduras. (Foto: Cortesía / redes sociales)

De acuerdo con los registros de la institución, entre diciembre de 2022 y noviembre de 2026 se contabilizaron alrededor de 140 muertes múltiples, entendidas como hechos violentos en los que fallecen tres o más personas en una misma escena. Estos episodios dejaron centenares de muertos y decenas de heridos en diferentes regiones del país.

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El organismo señaló que las masacres se han incorporado al panorama de violencia homicida que Honduras enfrenta desde hace varios años y advirtió que el clima de temor está provocando que numerosas familias abandonen sus comunidades por miedo a perder la vida.

Los datos del Conadeh ubican a Yoro como el departamento con más escenas de muertes múltiples, con aproximadamente 29 hechos registrados desde diciembre de 2022. Estos episodios dejaron más de un centenar de personas fallecidas y decenas de heridas, entre hombres, mujeres y menores de edad.

El Conadeh contabilizó alrededor de 34 masacres en 2026, con más de 135 personas fallecidas en 13 departamentos del país. (Foto: Infobae Centroamérica/Cortesía)

Al menos nueve municipios de ese departamento han reportado asesinatos de tres o más personas en un mismo hecho: El Progreso, Olanchito, Yorito, Victoria, El Negrito, Morazán, Sulaco, Santa Rita y Yoro.

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La tendencia también muestra un incremento anual de estos episodios. En diciembre de 2022 se registraron dos; durante 2023 hubo cuatro; en 2024 se contabilizaron cinco y en 2025 la cifra llegó a seis. Para 2026, el departamento acumula alrededor de una docena de hechos de esta naturaleza.

Después de Yoro, los departamentos con más registros desde diciembre de 2022 son Francisco Morazán, con 24; Cortés, con 19; y Olancho, con 16. En conjunto, estas cuatro regiones concentran el 62% de las muertes múltiples contabilizadas por el organismo.

El balance del Conadeh establece que, durante 2026, Honduras registró alrededor de 34 muertes múltiples, con un saldo superior a 135 personas fallecidas, entre ellas hombres, mujeres, niñas y niños.

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La institución advirtió que el temor generado por la violencia está provocando que familias hondureñas abandonen sus comunidades para proteger sus vidas. (FOTO: Archivo / Proceso Digital)

Los hechos violentos se extendieron a 13 departamentos: Yoro, Cortés, Atlántida, Olancho, Francisco Morazán, Lempira, El Paraíso, Gracias a Dios, Valle, Colón, Santa Bárbara, Ocotepeque y Copán.

Ante este panorama, la institución consideró que las masacres constituyen un problema de interés nacional que requiere la participación coordinada de las entidades del sistema de justicia, el sector privado y la sociedad civil.

El organismo también cuestionó que la impunidad no solo esté relacionada con la falta de coordinación entre las instituciones responsables de investigar y judicializar los delitos, sino también con la ausencia de denuncias por parte de la ciudadanía.

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El organismo pidió una mayor coordinación entre las instituciones del sistema de justicia, el sector privado y la sociedad civil para enfrentar la violencia. (FOTO: Archivo / RFI)

El Conadeh recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de la población y advirtió sobre el grado de impunidad con el que operan quienes cometen estos crímenes.

El pronunciamiento también pone en perspectiva las medidas de seguridad implementadas en los últimos años.

En diciembre de 2022, Honduras instauró un estado de excepción que fue prorrogado al menos 24 veces y cuya vigencia concluyó el 26 de enero de 2026. La medida buscaba reducir los homicidios y combatir delitos como la extorsión.