El guitarrista Rubén King Alfano murió a los 69 años según confirmó su familia (Instagram King Alfano)

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El blues local vive horas de luto luego de conocerse la muerte de Rubén King Alfano, histórico guitarrista de Memphis La Blusera. El músico tenía 69 años y la información fue confirmada por su familia a través de un comunicado en las redes sociales del músico.

“Como muchos ya saben, en el día de hoy nos dejó nuestro amado Rubén ‘King’ Alfano. Estuvo en paz y acompañado de su familia y amigos”, escribieron en un posteo junto a la foto del guitarrista. “El dolor es muy grande, pero queremos tenerlo presente y recordarlo de la mejor manera. Les agradecemos de corazón por el apoyo y por todas las expresiones de cariño que estamos recibiendo que son una caricia en este momento”, agregaron.

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En su trayectoria como guitarrista rítmico de Memphis La Blusera, Alfano grabó cinco álbumes de estudio: Alma Bajo La Lluvia, Medias Negras, Tonto Rompecabezas, Memphis La Blusera y Nunca Tuve Tanto Blues, que sembraron las bases del grupo más popular del género en Argentina. Prueba de ello fue el disco en vivo grabado en el Teatro Gran Rex, Memphis En Vivo, que alcanzó el triple platino.

Alfano grabó cinco álbumes de estudio con Memphis La Blusera y un disco en vivo que obtuvo el triple platino (Instagram King Alfano)

La noticia generó numerosas muestras de afecto en las redes sociales. Daniel Ruso Beiserman, único sobreviviente del trío fundador de la Blusera tras los fallecimientos del cantante Adrián Otero y el saxofonista Emilio Villanueva, fue uno de los primeros en despedirlo en las redes: “Tremenda tristeza,se fue el negro Alfano,mi pésame a la familia y amigos. Amigo desde la infancia”, escribió el bajista. La cuenta de Villanueva, administrada por su hija, publicó una foto de la primera formación de la banda junto a un mensaje de despedida: “Hasta siempre querido king, el negro Alfano se fue de viaje ojalá estén riendo como en esta foto junto a mi viejo, León, Adrián. Hasta siempre un gran abrazo a la familia Alfano”.

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Ricardo Tapia, líder de Mississippi, lo despidió con una breve semblanza de su estilo: “Negro Alfano, te vamos a recordar swingeando! Adiós master!”. En tanto, Guillermo Blanco Alvarado, biógrafo de Memphis La Blusera, también se expresó en sus redes: “Una de esas noticias que no queremos recibir y no nos gusta dar. Se nos fue el ‘King’. Rubén Alfano, histórico guitarrista rítmico de Memphis La Blusera, un musicazo, y además un tipo muy divertido con quien compartimos muchos momentos; tocando (él, obviamente), tomando mate, comiendo pizza, charlando… en la radio, en su casa de la calle Avellaneda, en algún boliche. Mucha tristeza!”.

King Alfano compartiendo micrófono con el Ruso Beiserman durante una presentación de Memphis La Blusera (Instagram King Alfano)

Alfano nació en el barrio porteño de Floresta en 1957 y comenzó sus estudios de guitarra a los ocho años. Su primera banda fue Pionono, con la que obtuvo el segundo puesto en el primer Festival de la Música Beat.

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Fue uno de los integrantes históricos de Memphis La Blusera, banda a la que se sumó desde sus inicios y que marcó el desarrollo del blues en castellano en el país. El grupo fue convocado por Pajarito Zaguri, uno de los pioneros del rock y del blues en español, para tocar en el estadio Obras en 1981. Al año siguiente, en 1982, se presentaron en el Festival B.A. Rock: parte del público les arrojó naranjas al escenario, pero las críticas de la prensa fueron favorables para la banda.

El comunicado de la familia para informar la muerte (Instagram King Alfano)

Con la banda, Alfano recorrió el país y llenó escenarios como el estadio Obras y teatros como el Gran Rex, Broadway y Astros. Compartió escenario con destacadas figuras del blues internacional, entre ellas B.B. King, Chuck Berry, Albert King, Taj Mahal, Koko Taylor, Hubert Sumlin, Junior Wells y Kenny Neal, algunas de esas presentaciones en el marco de los festivales de blues organizados en el país por el sello estadounidense Alligator Records.

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A partir de 2002, Alfano comenzó a armar una nueva banda a la que bautizó en homenaje a su barrio natal: La Floresta. Allí se hizo cargo de la guitarra y también de la voz. La primera formación incluyó a Gustavo Villegas, Hernán Piteo, Daniel Tomaselli, Roberto Rodríguez y Alfredo Desiata, con la participación especial en el show debut de Claudia Puyó y Jorge Ferreras. Con esa alineación grabaron en forma artesanal un demo con temas propios y versiones de La Barra de Chocolate y de Abejas. Desde entonces, y como toda su vida, Alfano permaneció ligado al blues, con diferentes proyectos y llevando su inconfundible guitarra por los escenarios del país.

Su muerte se suma a las de Adrián Otero y Villanueva, dos de los tres integrantes del trío clásico que fundó Memphis La Blusera junto a Daniel “Ruso” Beiserman. Otero, líder y voz de la banda, murió el 12 de junio de 2012 en un accidente de tránsito. Villanueva, conocido como “el saxo de La Paternal”, falleció cinco meses después, el 13 de noviembre de ese mismo año, a causa de una descompensación cardíaca. En julio de 2022 también falleció el pianista Gustavo Villegas, quien integró la banda durante sus primeros cinco años y murió en julio de 2022, a los 65, en Mar del Plata.

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