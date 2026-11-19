Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan dosis de recuperación hasta los 45 años en un esquema de tres aplicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Prevenir el cáncer es posible, al menos en algunos casos, y una vacuna disponible hace más de una década puede ser clave para lograrlo. Especialistas en oncología citados por la revista Parade instan a consultar con un médico sobre la inmunización contra el virus del papiloma humano (HPV), un agente infeccioso de transmisión predominantemente sexual que, si persiste en el organismo, puede alterar los genes de las células y derivar, con el tiempo, en hasta seis tipos de cáncer.

“El tratamiento sigue teniendo un costo físico, emocional y económico enorme para los pacientes”, advirtió la doctora Gabrielle Smith, oncóloga ginecológica de HonorHealth. “Prevenir el cáncer siempre que sea posible es fundamental, porque le ahorra a una persona atravesar toda esa experiencia”.

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Una vacuna que previene seis tipos de cáncer

Smith explicó que algunos virus tienen la capacidad de alterar o “secuestrar” los genes de las células, lo que con el tiempo puede derivar en cáncer. Vacunarse contra uno de esos agentes, dijo, ofrece la posibilidad de interrumpir ese proceso antes de que siquiera comience.

La vacuna en cuestión es la Gardasil 9, aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en 2014. Cubre 9 cepas de alto riesgo del HPV. La FDA había aprobado una versión anterior en 2006, que cubría cuatro variantes, y en 2009 también autorizó Cervarix, una opción bivalente enfocada en las dos cepas más frecuentes (16 y 18). Sin embargo, en la actualidad, Gardasil 9 es la que se utiliza en Estados Unidos y gran parte del planeta.

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La FDA aprobó en 2014 la vacuna Gardasil 9 para ofrecer protección frente a nueve cepas de alto riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Ami Vaidya, co-jefa de la División de Oncología Ginecológica del Hackensack Meridian John Theurer Cancer Center, precisó que la inmunización puede detener “la infección viral subyacente que causa” los siguientes cánceres: cervical, orofaríngeo (garganta), anal, vulvar, vaginal y de pene.

El mecanismo de acción no implica riesgo de contagio: la vacuna utiliza únicamente la cubierta exterior del virus para entrenar al sistema inmunitario a producir anticuerpos. Al no contener material genético del HPV, es imposible contraer la infección a partir de la inmunización, según explicó Smith.

Esquema de vacunación en distintas etapas de la vida

La recomendación oficial en Estados Unidos contempla iniciar la vacunación a los 11 o 12 años, aunque puede administrarse desde los 9. Entre los 9 y los 14 años, el esquema es de dos dosis; los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan la vacuna también como dosis de recuperación para quienes tienen entre 13 y 26 años y no se vacunaron en su momento. Quienes comiencen más tarde pueden completar un esquema de tres dosis hasta los 45 años inclusive.

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Vale destacar que este diagrama de vacunación es diferente en cada país, ya que muchas naciones han simplificado sus calendarios siguiendo las nuevas recomendaciones internacionales. En Argentina, por ejemplo, el Calendario Nacional establece una única dosis gratuita y obligatoria para niños y niñas a los 11 años, reservando los esquemas de dos o tres aplicaciones únicamente para recuperos tardíos (de 21 a 26 años) o personas inmunocomprometidas. En Europa, países como España, Reino Unido o Irlanda también adoptaron la estrategia de una sola dosis sistemática.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan dosis de recuperación hasta los 45 años en un esquema de tres aplicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vaidya subrayó que la vacuna “ofrece una protección sólida contra cualquiera de las nueve cepas de alto riesgo que la persona aún no haya encontrado”. Esto la hace especialmente relevante en etapas de cambio vital, como el regreso al ámbito de las citas tras una separación o un divorcio, que abren nuevas posibilidades de exposición al virus.

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Además, la especialista señaló que una infección natural por HPV no siempre genera una inmunidad duradera. La vacuna, en cambio, produce una respuesta de anticuerpos más intensa, lo que reduce el riesgo a largo plazo de desarrollar enfermedades asociadas —como el cáncer de garganta— y disminuye la probabilidad de transmisión a futuras parejas.

Por encima de los 45 años, la vacuna ya no está aprobada

No existe una vacuna contra el HPV aprobada para mayores de 45 años. Según Vaidya, a esa edad la mayor parte de las personas ya estuvo expuesta al virus durante su actividad sexual, y la inmunización solo puede prevenir nuevas infecciones, no tratar ni eliminar las existentes.

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A esto se suma una característica propia del HPV: es un virus de acción lenta, que suele tardar entre una y tres décadas de infección persistente en progresar hacia un cáncer. Una infección adquirida en etapas más avanzadas de la vida tiene, por lo tanto, menos probabilidades de llegar a ese punto dentro de la expectativa de vida de una persona, explicó la especialista.

Tanto Vaidya como Smith coinciden en que quienes tienen 45 años o menos deberían hablar con su médico sobre esta opción. Los expertos recomiendan lo que se conoce como “toma de decisión clínica compartida”: un proceso en el que el profesional y el paciente evalúan juntos si la vacuna se ajusta al estilo de vida y los factores de riesgo individuales.

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