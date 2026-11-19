Rocío Robles se refirió a su discusión en vivo con Karina Mazzocco: “A mí no me calla nadie”

Guardar

Rocío Robles explicó el cruce que protagonizó con Karina Mazzocco durante una de las galas de MasterChef Celebrity Argentina y dejó una definición contundente sobre lo ocurrido frente a las cámaras. La periodista sostuvo que no aceptó quedarse en silencio.

La situación ocurrió durante la séptima gala de eliminación del certamen culinario, mientras los participantes aguardaban las devoluciones del jurado. Según relató Robles en una entrevista con Marixa Balli para Cortá por Lozano, entre quienes estaban ubicados en el balcón suelen surgir bromas para distender la espera durante las grabaciones.

PUBLICIDAD

La participante relató que el comentario surgió durante una charla que compartía con Pablo Migliore y Pablo Giralt

“A mí no me calla nadie, amor”, expresó Robles al referirse a la discusión que mantuvo con Mazzocco. La participante aseguró que decidió responder porque el intercambio se produjo al aire y consideró que no debía quedar expuesta sin dar su versión.

La periodista deportiva explicó que, antes del cruce, se encontraba junto al exarquero Pablo Migliore y al relator Pablo Giralt. En ese contexto, recordó, hablaron sobre las bromas que suelen circular entre los participantes y mencionaron una frase vinculada a la conductora.

“Estábamos esperando la devolución del jurado y había gente en el balcón tirando, que lo hacen siempre porque es aburrido y cada vez que hay una gala de eliminación parece un velorio, entonces se hace para ser divertido”, comentó Robles durante la charla televisiva.

PUBLICIDAD

La modelo sostuvo que las cargadas forman parte del clima habitual detrás de cámara. En particular, señaló que entre los integrantes del programa existe un chiste recurrente sobre las clases de pastelería que toma Mazzocco mediante un canje.

Cruce entre Karina Mazzacco y Rocío Robles al aire de Masterchef Celebrity

“A Karina todos la jodemos con que toma clases de pastelería de canje”, explicó la participante, al reconstruir el contexto previo a la reacción de la conductora.

Según su relato, el comentario puntual no fue dirigido de manera directa a Mazzocco. Robles dijo que, mientras compartía el momento con Migliore y Giralt, lanzó una frase que aludía al futbolista Franco Cángele.

PUBLICIDAD

Robles explicó que dijo “jugó Cángele”, en referencia al delantero surgido de Boca Juniors, quien integró el plantel que obtuvo la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 2003. La frase buscaba asociar el apellido del exfutbolista con la palabra “canje”, eje de la broma interna.

Karina Mazzocco se luce con sus platos en Masterchef

Para la participante, se trató de un juego compartido entre las tres personas que estaban conversando. Sin embargo, afirmó que Karina Mazzocco respondió únicamente a ella, una situación que consideró injusta porque el comentario no había sido individual.

“Entonces yo estaba con Pablo Migliore, exfutbolista, y con Pablo Giralt, relator de fútbol, y les dije ‘jugó Cángele’, que es un jugador de fútbol”, detalló Robles al explicar el origen de la frase.

PUBLICIDAD

La periodista remarcó que no buscó iniciar un enfrentamiento con la conductora. De todos modos, señaló que eligió contestar ante la reacción de Mazzocco porque el momento había quedado registrado para la emisión del reality.

Robles aseguró que las cargadas forman parte de la convivencia entre quienes integran el programa

“Me contestó únicamente a mí y yo le tuve que contestar porque, como lo hizo al aire, sabía que iba a salir sí o sí. Yo no podía quedar como una tonta”, afirmó.

Durante la entrevista, Robles planteó que las bromas pueden generar incomodidad cuando no son recibidas de la misma manera por todos los involucrados. En ese sentido, habló de la necesidad de que exista reciprocidad entre quienes participan de ese tipo de intercambios.

PUBLICIDAD

“El humor es recíproco. Si te gusta reírte de los demás, tenés que bancarte cuando se ríen de vos, si no, es bullying”, manifestó la periodista deportiva, quien se sumó a la actual temporada de MasterChef Celebrity Argentina.

video

A pesar de la tensión que se vio en el programa, la participante aseguró que el conflicto no continuó fuera de cámara. Según contó, Mazzocco se acercó después de la discusión para hablar sobre lo sucedido.

“Después, fuera de cámara, me dijo que se había quedado con una mala sensación”, reveló Robles, quien también aclaró que entre ambas hay buena relación.

PUBLICIDAD

El intercambio entre Robles y Mazzocco se produjo en una emisión marcada por la tensión propia de una gala de eliminación. Mientras el jurado evaluaba los platos y definía la continuidad de los participantes, el cruce entre la periodista y la conductora sumó un momento de tensión a la jornada.