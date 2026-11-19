Una investigación de la Universidad de California en Riverside identificó seis poblaciones de eosinófilos en la grasa corporal con funciones distintas según el sexo biológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un equipo de científicos identificó seis tipos distintos de células inmunes en el tejido graso y detectó que su comportamiento varía según el sexo biológico, lo que podría explicar por qué la obesidad no produce los mismos efectos metabólicos en hombres que en mujeres. El trabajo, realizado en modelos animales, fue publicado en la revista científica PNAS Nexus.

El estudio fue liderado por los científicos biomédicos Meera Nair, de origen indio, y Adam Godzik, de nacionalidad polaca, de la Universidad de California en Riverside (UCR), en California, Estados Unidos. La investigación se centró en los eosinófilos, células del sistema inmune conocidas por su papel en alergias y asma que, según los resultados, son mucho más diversas y especializadas de lo que se creía.

PUBLICIDAD

Las hembras presentan eosinófilos con mayor capacidad protectora frente a la obesidad

Una de las diferencias más relevantes que arrojó el estudio fue la disparidad en las poblaciones de eosinófilos entre ratones machos y hembras.

Una infografía detalla el comportamiento dispar de las células inmunes en el tejido graso entre hembras y machos frente al desarrollo de la obesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hembras mostraron células con mayor capacidad para comunicarse con los macrófagos, otro tipo de células inmunes presentes en la grasa corporal. Según Nair, esa cooperación contribuiría a crear un ambiente más saludable dentro del tejido adiposo y a sostener una mejor función metabólica. Los machos, en cambio, bajo una dieta alta en grasas, tendieron a desarrollar poblaciones de eosinófilos vinculadas a la inflamación, con perfiles de actividad génica que indican funciones protectoras más débiles.

PUBLICIDAD

“La relación entre los eosinófilos y la obesidad no es simplemente una cuestión de cuántas de estas células están presentes”, explicó Rebecca Ruggiero-Ruff, investigadora postdoctoral y coautora del trabajo, en declaraciones recogidas por Science Daily. Sus características funcionales y la forma en que se comunican con otras células también resultan determinantes.

El tejido adiposo alberga seis poblaciones de eosinófilos, cada una con funciones propias

Para llegar a esas conclusiones, el equipo utilizó secuenciación unicelular de alta resolución, una técnica que permite examinar la actividad génica de cada célula en forma individual. El análisis arrojó seis poblaciones distintas de eosinófilos, cada una con su propio perfil de expresión génica y funciones biológicas diferenciadas.

PUBLICIDAD

Un estudio publicado en PNAS Nexus reveló una diversidad de estas células inmunes no documentada antes y encontró que su comportamiento protector o inflamatorio depende del sexo biológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diversidad no había sido documentada antes y contradice la noción predominante de que los eosinófilos son células relativamente uniformes. “Si logramos identificar las vías que producen esas células protectoras, podríamos encontrar nuevas formas de mejorar la salud metabólica”, señaló Nair, profesora de ciencias biomédicas en la Facultad de Medicina de UCR.

Una proteína llamada RELM alfa regula la comunicación entre células inmunes

El estudio también identificó a la proteína RELM alfa como un regulador clave del vínculo entre eosinófilos y macrófagos. Producida por estas últimas, estabilizaría la comunicación entre ambos tipos celulares, en particular en las hembras, y podría ser uno de los mecanismos que explica por qué ciertas poblaciones logran mantener condiciones más favorables en el tejido adiposo.

PUBLICIDAD

Ese dato se apoya en experimentos previos del mismo grupo, donde administrar RELM alfa a ratones generó efectos protectores. Los resultados actuales refuerzan la idea de que la proteína incide en cómo el organismo responde frente a la obesidad, al modular la actividad inmune dentro de la grasa corporal.

Una investigación preclínica realizada en ratones detectó que los eosinófilos del tejido adiposo de los machos presentaron perfiles génicos con funciones protectoras más débiles que los de las hembras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores desarrollan modelos de tejido graso humano para validar los hallazgos

Los experimentos se realizaron en ratones, por lo que resta confirmar si los mismos mecanismos operan en humanos. Si bien el equipo detectó eosinófilos en muestras de personas con obesidad, aún no está claro qué funciones cumplen esas células en el organismo humano.

“Un fármaco puede no activar las mismas vías ni producir los mismos efectos en hombres y mujeres”, advirtió Xinru Qiu, investigador postdoctoral y coautor del trabajo. Para avanzar, el equipo desarrolla organoides adiposos tridimensionales: modelos de laboratorio que reproducen características de la grasa real y permitirían estudiar si modificar la comunicación entre células inmunes genera respuestas más saludables.

PUBLICIDAD