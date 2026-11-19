Durante el partido entre Los Ángeles Lakers y Utah Jazz, Luka Doncic tuvo una fuerte discusión con el árbitro Tre Maddox

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Durante la jornada del miércoles de la NBA se produjo un incidente que no pasó inadvertido en el Crypto Arena de Los Ángeles. En pleno partido entre los Lakers y Utah Jazz, Luka Doncic protagonizó un tenso cruce de miradas con el árbitro Tre Maddox y ambos debieron ser separados para que la situación no cruzara ningún límite.

Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales y los internautas se preguntaron si realmente el árbitro quería pelearse con la estrella de los Lakers, que lo miró de manera desafiante. Todo ocurrió en el final del primer tiempo de un encuentro parejo en el que los Jazz tenían una leve ventaja de 56-54. En ese momento, Doncic le reclamó alguna acción del juego y Maddox frenó en seco y se plantó ante el esloveno: “¿Qué dijiste?”, le gritó.

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De acuerdo con los reportes de los medios estadounidenses, la estrella de los Lakers se dirigía al vestuario luego de intentar un lanzamiento lejano antes de que finalizara el segundo cuarto. Al cruzarse con el referí, el base esloveno le dijo algo que el árbitro no dejó pasar. Maddox se detuvo, giró y le exigió que repitiera lo que había dicho. En el video difundido, Doncic adoptó una postura de inocencia, mientras sus compañeros Matisse Thybulle y Austin Reaves lo rodearon para frenarlo. El asistente técnico del equipo, Scott Brooks, intervino para llevarse al árbitro y desactivar la situación.

Luka Doncic y el árbitro Tre Maddox protagonizaron un tenso cruce verbal en el partido entre los Lakers y Utah Jazz en el Crypto Arena. (Captura video)

A diferencia de otros episodios, Doncic optó por no responder y se retiró en silencio. No hubo sanción por el incidente del entretiempo, aunque más adelante, en el tercer cuarto, el banco de los Lakers recibió una falta técnica por reclamos continuos. En ese momento, la árbitra Dannica Baroody le dijo a Doncic: “No sabe cuándo parar”. El jugador de 27 años ya acumula tres faltas técnicas en la presente temporada, aunque una fue revocada posteriormente por la NBA.

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La ironía del momento no pasó inadvertida: apenas días antes del incidente, el periodista y animador Bill Simmons había destacado en su podcast que Luka Doncic parecía haber moderado sus quejas en esta temporada. “Creo que lo ha reducido un poco porque sabe que podría haberse convertido en un problema mayor, especialmente con lo bien que está jugando”, señaló. Su comportamiento con los árbitros había sido uno de los puntos de discusión más recurrentes durante la temporada 2025-26.

Luka Doncic acumula tres faltas técnicas en la presente temporada regular de la NBA, aunque la liga anuló una de las sanciones. (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

El cruce con Maddox no fue el único traspié de la noche para Doncic. A nivel deportivo, los Lakers cayeron 109-97 ante un Utah Jazz que le puso fin a una racha de 12 derrotas consecutivas apenas 24 horas antes. El ex jugador de Dallas Mavericks terminó con 29 puntos, pero falló 10 de sus 12 intentos de triple y cometió nueve pérdidas de balón, sin poder culminar una seguidilla de 11 partidos consecutivos con al menos 30 tantos. “Tengo que hacer mucho mejor que esto. Es inaceptable de mi parte. Tengo que liderar al equipo de mejor manera”, dijo el esloveno en conferencia de prensa, según informó AP. A pesar de la derrota, el conjunto de Los Ángeles se mantiene como líder de la Conferencia Oeste con un récord de 13 victorias y 3 derrotas.

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