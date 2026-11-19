Argentina se clasificó al Mundial Sub 17 por ser subcampeón del Sudamericano de la categoría

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La selección argentina inicia este jueves su camino en la jornada inaugural del Mundial Sub 17, que se desarrolla en el complejo de canchas qatarí Aspire Zone y concluirá el domingo 13 de diciembre próximo. El equipo de Diego Placente se enfrentará a Australia en el Campo 8 por la primera jornada del grupo C, zona compartida por Mozambique y Dinamarca. Desde las 13:00 con transmisión de TyC Sports.

La Albiceleste quiere levantar un título esquivo en la historia del combinado juvenil argentino, ya que nunca alcanzó la final del certamen. En la pasada edición celebrada en 2025, que fue la primera tras el cambio decidido por la FIFA para realizar estas Copas del Mundo de manera anual en lugar de cada dos años como era habitual, registró puntaje ideal en la primera fase con sendas victorias sobre Bélgica, Túnez y Fiji, pero fue eliminada por México en los penales correspondientes a los 16avos de final. En 2023, con el Diablito Echeverri y Franco Mastantuono en el plantel, perdió en semifinales.

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Con respecto a esa cita, repiten convocatoria Simón Escobar y Valentín Reigia. El juvenil de Vélez lo hace después de afrontar un año muy desafiante con sus primeros minutos en la Primera División, en la que registró 15 juegos con la camiseta del Fortín y será una de las bajas del Mellizo Barros Schelotto para los Playoffs del Torneo Clausura. Por otro lado, el arquero de Argentinos Juniors no tuvo oportunidades en el ámbito local, pero es el dueño de los tres palos en el combinado nacional, luego de ser suplente en 2025 y quedarse con la titularidad para el Sudamericano Sub 17 disputado en 2026, que terminó con el subcampeonato después de caer 4-0 contra Colombia en la final.

Juan Cruz Policella es una de las máximas promesas del plantel (Créditos: @Argentina)

Estos nombres se suman a otra de las figuras de la delegación: Juan Cruz Policella. El juvenil es conocido como “el pibe de las rabonas” por su afición a tirar ese lujo y Vélez sentirá su ausencia en el tramo final del campeonato. Giovanni Baroni es uno de los jugadores a seguir de cerca porque el jugador de Talleres mostró sus dotes en medio de un contexto hostil por malos resultados, y demostró que no le pesó la responsabilidad.

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Cabe recordar que Kiki Ramos finalmente representará a la selección de Haití, país donde nació antes de ser adoptado por una familia argentina.

Al término de este duelo, la selección argentina se enfocará en el próximo compromiso del domingo 22 a partir de las 12:30 (hora argentina) frente a Mozambique y finalizará la instancia de grupos el miércoles 25 en idéntico horario contra Dinamarca. Para avanzar a los 16avos de final deberá terminar entre los dos primeros o los ocho mejores terceros entre 12 grupos.

El mejor rendimiento de la Selección a nivel general en la Sub 17 fueron los terceros puestos logrados en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. También alcanzó el cuarto puesto en tres ocasiones (Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023).

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La probable formación de Argentina

Valentín Reigia; Thiago Pérez, Julio Coria, Mateo Mendizábal, Alex Cardozo; Matheo Machuca, Marcos Ortiz; Tobías Goytía, Giovanni Baroni, Simón Escobar; y Facundo Salinas. DT: Diego Placente.

Todos los citados de Argentina

La lista de convocados de la Selección para el Mundial Sub 17

Arqueros: Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Thiago Parga (Huracán), Kevin Báez (Aldosivi);

Defensores: Thiago Pérez (Huracán), Julio Coria (Boca Juniors), Álvaro Güich (Rosario Central), Mateo Mendizábal (Banfield), Bautista Giménez (River Plate), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Alex Cardozo (Lanús);

Volantes: Matheo Machuca (Independiente), Galo Escobar (River Plate), Benjamín Vallejo (Vélez Sarsfield), Marcos Ortiz (Belgrano), Giovanni Baroni (Talleres), Mateo Sánchez (Boca Juniors);

Delanteros: Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Facundo Salinas (Vélez Sarsfield), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Tobías Goytía (River Plate) y Juan Cruz Policella (Vélez Sarsfield).

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 17

Jueves 19 de noviembre

13:00 - Argentina vs. Australia

Domingo 22 de noviembre

12:30 - Argentina vs. Mozambique

Miércoles 25 de noviembre

12:30 - Argentina vs. Dinamarca

*Todos los horarios corresponden a Argentina

Todos los grupos del Mundial Sub 17

Grupo A : Qatar, Panamá, Egipto y Grecia

Grupo B : Corea del Sur, Uganda, Nueva Caledonia y Ecuador

Grupo C : Argentina, Australia, Mozambique y Dinamarca

Grupo D : Francia, Haití, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo E : Italia, Jamaica, Costa de Marfil y Uzbekistán

Grupo F : Senegal, Croacia, Cuba y Tayikistán

Grupo G : Mali, Nueva Zelanda, Bélgica y Vietnam

Grupo H : España, China, Fiji y Marruecos

Grupo I : Brasil, Irlanda, Tanzania y Costa Rica

Grupo J : República Dominicana, Montenegro, Chile y Argelia

Grupo K : México, Rumania, Camerún y Venezuela

Grupo L: Japón, Colombia, Serbia y Honduras