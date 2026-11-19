Oliver Bearman no firmó su continuidad en Haas para 2027 (REUTERS/Jean Carniel)

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Despues de la confirmación de Valtteri Bottas como piloto de Cadillac, sólo queda una escudería sin confirmar su alinación para la Fórmula 1 en 2027. Frente a este escenario, Oliver Bearman es el único que continúa sin contrato firmado para la próxima temporada pese a que su intención es seguir en Haas, una situación que depende de una negociación más amplia con Ferrari de cara a su futuro en la Máxima.

En la previa del Gran Premio de Las Vegas, el británico habló sobre la situación que vive y dejó en claro que quiere quedarse en el equipo estadounidense: “Es muy claro que estoy intentando quedarme en Haas y que merezco quedarme en Haas”, dijo, al mismo tiempo que aseguró que existe un 0% de chances de correr fuera de la escudería.

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Según indicó el medio especializado The Race, la falta de un acuerdo no responde a la ausencia de interés de Haas. El equipo pretende conservarlo para una tercera campaña, ya sea mediante la opción que posee sobre el piloto contratado por Ferrari o a través de un convenio separado si no se alcanzara un pacto general con la Scudería.

Entonces, ¿cuál sería la razón de la demora en la renovación del contrato con el británico? El retraso estaría vinculado a conversaciones prolongadas y todavía infructuosas entre los representantes de Bearman y Ferrari sobre su proyección a largo plazo. Entre los puntos en discusión estarían las oportunidades que tendría dentro de un equipo que mantiene bajo contrato a dos estrellas de la F1 como lo son Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

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El británico evitó identificar al responsable de su malestar, pero describió el escenario como inusual. “Estoy bastante decepcionado de estar aquí, en la carrera veintitantas sin un contrato firmado para el próximo año”, sostuvo. También señaló que creyó haber alcanzado avances durante la serie de carreras en América (Austin, México y Brasil), aunque esos progresos no se tradujeron en una resolución. “Ha sido una situación extraña, extraña, pero estamos llegando a buen puerto, y lo único que puedo decir es que es un poco decepcionante”, dijo.

Hay que recordar que Haas anunció al brasileño Rafael Camara como uno de sus pilotos titulares para 2027 tras la abrupta salida de Esteban Ocon.

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Así está el mapa de pilotos para 2027 a la espera de la renovación de Bearman

Durante su análisis en la previa a la carrera en la Ciudad del Pecado, Bearman espera recibir novedades antes del cierre del actual fin de semana competitivo. Su objetivo es afrontar las últimas fechas con la certeza de que su continuidad está garantizada: “Se trata más de llegar a las últimas carreras sabiendo que el próximo año está resuelto”.

La relación de la joven figura con Haas comenzó en 2024, cuando disputó dos carreras como piloto reserva. Ese mismo año había debutado en la Fórmula 1 con Ferrari en el Gran Premio de Arabia Saudita, donde reemplazó a Carlos Sainz en circunstancias imprevistas. Ya en 2025 se incorporó al equipo como titular y ahora busca prolongar esa etapa. Aunque no hay otras vacantes disponibles en la parrilla para 2027, su postura de “Haas o nada” también se apoya en que el equipo quiere retenerlo.

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Los detalles que analizó el medio británico indican que el acuerdo esperado implicaría una renovación con Ferrari y, al mismo tiempo, la confirmación de su plaza en Haas. La resolución ideal, de acuerdo con The Race, llegaría durante la última seguidilla de tres carreras de la temporada, es decir que se podría dar entre las pruebas en Las Vegas, Qatar o Abu Dhabi.

Sin embargo, la demora dejó interrogantes sobre su vínculo futuro con Ferrari. Bearman insistió en que la escudería de Maranello sigue siendo su máxima meta deportiva: “Ferrari me dio esta increíble oportunidad de entrar por primera vez a la Fórmula 1 con ellos”, dijo.

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Bearman debutó en la F1 con Ferrari en 2024 (REUTERS/Caroline Chia)

“Por supuesto, sigo siendo piloto junior de Ferrari y mi sueño máximo es correr para Ferrari porque, antes que nada, son el equipo más icónico y fueron el primer equipo que creyó en mí cuando era niño”, sumó Ollie. Pero claro, el piloto reconoció que ese camino puede presentar obstáculos hasta llegar a la meta. “No hay duda de que, al mirar hacia el futuro, puede haber algunos desafíos. No se puede negar. Está muy claro. No tengo más que decir al respecto y solo tenemos que ver cómo se desarrolla con el tiempo”, concluyó.

Bearman suma 23 puntos en el Campeonato de Pilotos y ocupa la 13° posición en la tabla con cuatro ingresos entre los 10 mejores en carreras principales y dos incursiones puntuables en pruebas Sprint. Su resultado más destacado en lo que va del año ocurrió en el Gran Premio de China, cita en la que cruzó la línea de meta en el 5° lugar tras avanzar desde el 10° lugar de salida. A esa actuación se sumó un séptimo puesto en Australia y una novena colocación en el circuito callejero de Bakú, rendimientos que le permitieron sostener a la estructura con sede en Estados Unidos en la disputa directa por el sector intermedio del clasificador de constructores.

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La regularidad de Bearman encontró momentos de dificultad. El británico registró seis abandonos durante la campaña, causadas por incidentes de carrera en pistas como Austin y Ciudad de México, además de fallas mecánicas en Mónaco y Zandvoort. Pese a estos contratiempos, el piloto de Haas demostró capacidad de recuperación en trazados complejos. En el Gran Premio de Canadá avanzó seis posiciones desde el casillero 16 hasta la décima ubicación, lo que le permitió rescatar una unidad para la escudería. En las clasificaciones sabatinas, su mejor registro del 2026 lo obtuvo en el Gran Premio de Brasil, donde aseguró el sexto lugar de la largada.