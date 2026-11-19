El Gobierno de Nicaragua financiará la primera fase del puerto de aguas profundas de Bluefields con recursos fiscales ante la caída de fondos externos. (Imagen de cortesía)

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El régimen de Ortega y Murillo financiará en 2027 la primera fase del puerto de aguas profundas de Bluefields con recursos de los impuestos, ante la reducción del financiamiento externo que obliga a cubrir proyectos públicos con rentas del Tesoro.

La obra, prevista en el Caribe nicaragüense, forma parte de las inversiones prioritarias del Ministerio de Transporte e Infraestructura, según La Prensa.

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El Presupuesto General de la República para 2027 requiere USD 214.7 millones de financiamiento externo para completar el gasto público, USD 13.3 millones menos que el monto incorporado en el presupuesto de 2026. La disminución equivale al 3.5 % y responde principalmente a la caída de las donaciones.

Las donaciones pasarán de USD 4,73 millones en 2026 a USD 3,95 millones en 2027, una reducción del 16,6 %. El régimen proyecta además un financiamiento externo neto de USD 210.8 millones, compuesto por USD 301.8 millones en desembolsos de préstamos y USD 508.8 millones destinados a amortizar deuda externa.

Los desembolsos previstos para 2027 equivalen a cerca de la mitad de los USD 598.2 millones presupuestados para 2026. La partida para amortizar deuda externa supera en más de USD 100 millones los USD 406,3 millones asignados con ese fin en 2026.

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Recursos fiscales para la primera fase del puerto

Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el dictamen presupuestario el 17 de noviembre de 2026, después de que el Gobierno no publicara la iniciativa de Ley Anual de Presupuesto como lo hacía históricamente.

El documento ubica al puerto de Bluefields entre los proyectos más importantes que ejecutará el Ministerio de Transporte e Infraestructura.

El Presupuesto General de la República para 2027 contempla una reducción del 3,5 % en los fondos externos debido al descenso de las donaciones. (Imagen de cortesía)

El Ministerio de Transporte e Infraestructura, identificado como MTI, es la tercera entidad con mayor participación en el presupuesto y la que concentra la mayor cartera de inversión del sector público. Su Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2026-2029 había previsto USD 131,8 millones para el puerto durante 2026, provenientes de las rentas del Tesoro.

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La asignación efectiva para ese año fue de USD 106,3 millones procedentes de la recaudación fiscal, aunque en el primer semestre solo se ejecutaron USD 10.7 millones. Para 2027 se destinarán USD 65.2 millones, mientras que para 2028 se prevé una partida de USD 101.7 millones y para 2029, otra de USD 54.6 millones.

El Gobierno prevé destinar entre 2026 y 2027 unos USD 353 millones de las rentas del Tesoro a la primera de las cuatro fases del puerto. Ese será el costo de la etapa inicial, de acuerdo con el ministro de Transporte e Infraestructura, el general en retiro Óscar Mojica.

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Mojica anunció en marzo de 2026 el inicio de las obras en Falso Bluefields, una zona situada a unos 360 kilómetros de Managua. La primera fase debe concluir en 2029 e incluye la preparación de la terminal marítima: una vía de acceso, trabajos de apertura y desmonte, un espigón con obras de protección, el dragado de la dársena donde atracarán los barcos y la compra de pilotes.

La construcción busca atender una demanda histórica de exportadores e importadores que reclamaban un puerto de gran calado en el Caribe de Nicaragua. La terminal permitiría el atraque de embarcaciones de mayor tamaño que las que pueden operar en las instalaciones portuarias disponibles en esa costa.

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La partida destinada a la amortización de la deuda externa en 2027 superará en más de USD 100 millones el monto asignado en 2026. (Imagen de cortesía)

El BCIE y China entre los financiadores externos

El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, y China se mantienen como los principales financiadores externos mencionados en el presupuesto de 2027. El organismo regional financiará el mejoramiento del aeropuerto de Corn Island, la ampliación de la carretera Las Piedrecitas y la construcción del Paso a Desnivel Héroes y Mártires.

Las empresas chinas China CAMC Engineering LTD, conocida como Camce, y China Communications Construction Company Limited, CCCC, continuarán con proyectos de infraestructura y energía. Camce construirá el aeropuerto de Punta Huete, mientras que CCCC estará a cargo de la planta de generación solar El Hato, ubicada en Ciudad Darío, Matagalpa.

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La menor disponibilidad de fondos externos también elevó la dependencia del financiamiento interno. Este componente, que incluye la colocación de bonos y el pago de intereses y títulos vencidos, alcanzará USD 531 millones en 2027, USD 200 millones por encima de lo presupuestado para 2026.