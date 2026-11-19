Las firmas de mutación atribuidas a esta toxina bacteriana aparecen con una frecuencia tres veces mayor en tumores de menores de 40 años respecto a los de mayores de 70. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una toxina que producen algunas variantes de la bacteria Escherichia coli se convirtió en una de las hipótesis con mayor respaldo para comprender el avance del cáncer colorrectal antes de los 50 años.

La colibactina deja una huella de mutaciones en el ADN y apareció con más frecuencia en tumores de pacientes jóvenes, según explicó el epidemiólogo molecular Karl Smith-Byrne, de la Universidad de Oxford.

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El dato agrega una posible explicación biológica a una tendencia que preocupa a la comunidad médica: los diagnósticos de tumores de colon y recto en adultos jóvenes crecen en numerosos países, mientras los factores de riesgo conocidos no alcanzan a explicar por completo ese aumento.

La toxina no es, por ahora, una causa comprobada ni permite identificar quién desarrollará la enfermedad. Sin embargo, los científicos consideran que su estudio puede aportar respuestas sobre exposiciones ocurridas durante la infancia y décadas antes de que aparezca un tumor.

Cómo la colibactina daña el ADN de las células del colon

La colibactina, una toxina producida por la bacteria Escherichia coli, concentra el interés científico tras vincularse al origen del cáncer colorrectal en pacientes jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colibactina es una sustancia producida por ciertas cepas de E. coli, un grupo de bacterias que habita el intestino. La mayoría de sus variantes no provoca problemas, pero algunas contienen genes que les permiten generar esta toxina.

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Los investigadores detectaron que la colibactina puede producir lesiones en el ADN de las células del colon. Al repararse de manera imperfecta, esos daños dejan patrones de mutaciones característicos que pueden identificarse al analizar los tumores.

Según informó The Guardian, esas firmas genéticas fueron tres veces más frecuentes en tumores de personas menores de 40 años que en los de mayores de 70. El hallazgo convirtió a la toxina bacteriana en una de las pistas más estudiadas para estudiar el cáncer colorrectal de inicio temprano.

El epidemiólogo molecular Karl Smith-Byrne, de la Universidad de Oxford, sostuvo ante un comité parlamentario británico que los riesgos conocidos —como obesidad, alcohol, tabaquismo y sedentarismo— explican cerca de la mitad de los casos que ven los médicos. Para el especialista, no resulta plausible atribuir todo el aumento de diagnósticos en jóvenes a esas variables.

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El daño podría ocurrir en la infancia y anticipar mutaciones durante décadas

Las investigaciones del Instituto Sanger indican que el contacto temprano con la bacteria genera en niños de diez años una cantidad de mutaciones similar a la de un adulto de cincuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las hipótesis que concentran la atención es que la exposición a bacterias productoras de colibactina se produzca en una etapa temprana de la vida. Ese mecanismo ayudaría a entender por qué una enfermedad diagnosticada entre los 18 y los 49 años podría tener un origen mucho más antiguo.

El profesor Mike Stratton, del Instituto Sanger, explicó al diario británico que las mutaciones relacionadas con la toxina aparecen en algunos niños y no en otros. Los estudios sugieren que, hacia los 10 años, los menores afectados pueden reunir una carga de mutaciones similar a la observada en una persona de 50 años.

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Ese proceso no implica que un niño expuesto desarrollará necesariamente cáncer. El tumor suele requerir una acumulación de cambios genéticos y otros factores a lo largo de los años. Pero una lesión temprana en el ADN podría dar una “ventaja inicial” a las células que más adelante se vuelven malignas.

La epidemióloga Helen Coleman, de la Universidad Queen’s de Belfast, describió la colibactina como la primera pista nueva de peso en mucho tiempo, aunque remarcó que su papel exacto sigue bajo investigación. Reconstruir qué ocurrió durante la niñez —o incluso antes del nacimiento— de adultos diagnosticados décadas después presenta dificultades metodológicas.

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Hábitos y ambiente, bajo estudio como factores adicionales

Los factores de riesgo clásicos como el tabaquismo y la obesidad justifican únicamente cerca de la mitad de los casos de cáncer de colon detectados en adultos jóvenes. (Imagen ilustrativa Infobae)

El aumento de la obesidad, el menor nivel de actividad física, el consumo de alcohol, tabaco, carnes procesadas y alimentos de baja calidad nutricional continúan entre los factores asociados al cáncer colorrectal. Aun así, los expertos advierten que el fenómeno parece ser multicausal.

En una nota publicada previamente por Infobae, especialistas de la Universidad de Stanford señalaron que los genes humanos no cambian con la rapidez suficiente como para explicar por sí solos el crecimiento de casos en pocas décadas. Por eso, la atención se dirige hacia transformaciones en el entorno, los hábitos alimentarios y el microbioma, la comunidad de microorganismos que vive en el intestino.

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También se investigan el uso de antibióticos durante la infancia, los pesticidas, los microplásticos y los alimentos ultraprocesados. Ninguna de esas líneas cuenta todavía con una respuesta definitiva. La colibactina se incorpora a ese mapa como una candidata concreta, porque ofrece un mecanismo molecular identificable: una bacteria puede dejar marcas reconocibles en el ADN de un tumor.

Algunos científicos citados por The Guardian consideran posible que las cepas de E. coli que producen la toxina se hayan vuelto más comunes en generaciones nacidas después de 1960. Esa posibilidad aún debe comprobarse.

Los tumores en jóvenes muestran rasgos que pueden volverlos más difíciles de tratar

Los científicos analizan el impacto de los alimentos ultraprocesados, antibióticos y contaminantes ante la posibilidad de que estas cepas bacterianas aumentaran a partir de 1960. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva pista sobre la toxina se suma a hallazgos recientes acerca de la biología de los tumores colorrectales en pacientes jóvenes. En otra investigación difundida previamente por Infobae, equipos del Instituto Oncológico Dana-Farber, el Instituto Broad, Mass General Brigham y la Escuela de Medicina de Universidad de Harvard analizaron 189 tumores y la actividad de más de 850.000 células.

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El estudio, publicado en Nature Medicine, identificó diferencias estructurales y genéticas en los tumores diagnosticados antes de los 50 años. Entre ellas, encontró una mayor proporción de estroma, el tejido que rodea y sostiene al cáncer, que puede dificultar la llegada de los tratamientos a las células malignas.

Los investigadores también observaron señales más intensas de comunicación entre células tumorales y características vinculadas con la movilidad e invasión de tejidos. La oncóloga Kimmie Ng, directora del Centro de Cáncer Colorrectal de Inicio Temprano de Dana-Farber, había señalado que los tumores pueden ser biológicamente diferentes en los pacientes jóvenes.

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Ambos trabajos no prueban una relación directa entre la colibactina y la agresividad de los tumores. Sí refuerzan la necesidad de estudiar la enfermedad como un cuadro con características propias, en lugar de considerarla una versión anticipada del cáncer colorrectal habitual en adultos mayores.

La investigación no modifica aún los controles ni las medidas de prevención

Las guías clínicas internacionales recomiendan iniciar los controles de detección a partir de los 45 años y consultar al médico ante síntomas como dolor abdominal o sangrado rectal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, no existe un examen de uso general para detectar la acción de la colibactina ni una terapia específica contra las cepas bacterianas que la producen. Los investigadores buscan determinar qué personas son más vulnerables, cuándo ocurre la exposición y si será posible prevenir el daño celular.

Mientras tanto, las recomendaciones vigentes conservan su importancia: sostener una alimentación equilibrada, hacer actividad física, moderar el alcohol, evitar el tabaco y consultar ante síntomas persistentes. El sangrado rectal, cambios sostenidos en las deposiciones, dolor abdominal, anemia, fatiga o pérdida de peso sin causa aparente requieren evaluación médica, incluso en adultos jóvenes.

Los controles también resultan centrales. Las guías internacionales aconsejan iniciar el rastreo desde los 45 años en personas con riesgo promedio, con indicaciones anticipadas cuando hay antecedentes familiares u otros factores de riesgo. La investigación sobre la colibactina buscará ahora precisar si el microbioma infantil puede convertirse, en el futuro, en otra vía de prevención.