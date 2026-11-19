El contundente descargo del ex de Marta Fort en medio de las versiones de infidelidad

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Lo que parecía ser una relación consolidada entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez llegó a su fin y generó repercusiones en las redes sociales. La influencer anunció la ruptura el miércoles y, desde entonces, comenzaron a circular distintas versiones sobre los motivos de la separación.

El joven se manifestó luego de los dichos de Marta a SQP, donde señaló que la relación “venía de algo bastante inconclusa, en la que yo le puse la mejor de las ondas”, pero dejó en claro que ya había pasado el mal trago: “el duelo lo hice hace semanas”. Además, expresó su enojo por haberse enterado por la prensa lo que pensaba su ex y dejó una frase que resumió su malestar: “No le dio la talla para estar conmigo. Soy mucho plato para pibe inseguro”.

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En medio de los rumores y de las interpretaciones sobre una posible infidelidad, el empresario automotor decidió expresarse públicamente y compartir su propia postura. “¡Sí! ¡Es verdad! ¡Estamos separados! También quiero dejar en claro que muchas de las cosas que se están diciendo sobre mí no son ciertas!”, escribió. “¡Podría salir a contar mi versión, pero elijo no hacerlo! Por respeto a quien fue mi pareja, a su familia y a lo que alguna vez compartimos!”, agregó.

“Creo que el respeto postrelación también habla de quiénes somos. No necesito ensuciar a nadie para defenderme ni alimentar situaciones que no conducen a nada”, sostuvo.

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El comunicado de la expareja de Marta Fort a menos de un día de conocerse su ruptura (Instagram)

En las horas previas, el joven también había conversado con Marcia Frisciotti, conocida en redes sociales como Pochi de Gossipeame. La panelista compartió parte de ese intercambio durante la emisión de Puro Show (El Trece), y contó que Ramírez se había comunicado con ella para referirse a la noticia. “Él fue muy educado. Me dijo que la verdad que le había sorprendido esta noticia. Puso: ‘Hola, ¿cómo estás? Sí, me acabo de enterar por la historia, la cual me llamó la atención porque siempre fui respetuoso’”, leyó Fasciotti al aire.

“No pasó nada en especial. Le dije que no quería seguir con la relación porque hay ciertas actitudes del día a día que no me gustan”, le habría explicado el empresario a la panelista. “Jamás me colgué de su fama ni de su plata, eso es real también. Siempre escapé de las cámaras porque yo no pertenezco”, le remarcó a Fasciotti. “La familia me trató muy bien siempre y merecen que yo no salga a decir nada, ni bueno ni malo. Todo bien de mi parte”, afirmó.

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El uruguayo habló luego de que la influencer confirmara su separación (Puro Show - El Trece)

En el piso de Puro Show, los panelistas analizaron el peso que pudo haber tenido la exposición en la ruptura. Fasciotti señaló que, durante los días previos al anuncio, Martita todavía le enviaba mensajes a Ramírez y reaccionaba con “me gusta” a sus publicaciones. Por ese motivo, la situación había transmitido la impresión de que el vínculo continuaba en buenos términos.

La panelista también recordó cómo se habrían conocido. Según contó, Fort había seleccionado al joven a través de un casting realizado en un ciclo de Blender, donde buscaba, con humor, a un hombre morocho, tatuado y de determinada contextura física. “Supuestamente, así lo conoció a él”, comentó Fasciotti.

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Además, Pochi afirmó que había hablado con César Carozza, abogado de los hijos de Fort. Según la información que le transmitió el letrado, la separación habría sido conversada entre Marta y Juan Manuel. Esa versión coincidió en parte con lo expresado por Ramírez, ya que ambos confirmaron que la relación había llegado a su final. “Con esa historia está claro quién está bien y quién está mal”, habría cerrado Ramírez en sus mensajes a la panelista.