El 96.4% de las víctimas mortales de influenza no había recibido la vacuna correspondiente a la temporada actual. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

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Una nueva muerte por influenza elevó a 65 los fallecimientos registrados en Panamá durante 2026, informó el Ministerio de Salud (Minsa), que mantiene la vigilancia sobre las enfermedades respiratorias ante el riesgo de complicaciones en poblaciones vulnerables.

El informe revela que el 96.4% de los fallecidos no contaba con la vacuna contra la influenza de la temporada actual, mientras que el 86.2% tampoco recibió la inmunización correspondiente a 2025.

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Los adultos de 65 años y más concentraron el 61.5% de las defunciones, mientras que el 58.5% de las víctimas eran hombres y el 81.5% presentaba factores de riesgo, principalmente enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

El más reciente boletín epidemiológico, correspondiente al período del 18 al 24 de octubre, revela un incremento en las notificaciones de neumonía y bronconeumonía, además de una nueva defunción por dengue en la provincia de Chiriquí.

Los adultos de 65 años y más concentran el 61.5% de las defunciones por influenza en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias registraron 491 casos de neumonía y bronconeumonía, frente a los 437 de la semana anterior. El acumulado nacional alcanzó 18,004 casos, un incremento del 8.9% respecto al mismo período de 2025.

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En cuanto al síndrome gripal, se notificaron 968 casos durante la última semana, frente a los 1,039 del período anterior. El acumulado ascendió a 36,384 casos, por debajo de los 44,466 registrados en 2025.

La bronquiolitis también presenta un incremento interanual, con 17,151 casos acumulados, frente a los 13,574 del año anterior, aunque las notificaciones semanales disminuyeron de 465 a 436, según el Departamento Nacional de Epidemiología.

La tuberculosis pulmonar registró 60 nuevos casos, elevando el acumulado a 2,330 infecciones, frente a las 1,745 contabilizadas en 2025. La tuberculosis extrapulmonar también aumentó, al pasar de 130 a 223 casos.

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El dengue cobró la vida de una mujer de 37 años, residente en Plaza Caisán, provincia de Chiriquí, elevando a 21 los fallecimientos acumulados durante 2026, frente a las 25 defunciones de 2025.

Las notificaciones semanales de neumonía y bronconeumonía aumentaron un 12.4%, al pasar de 437 a 491 casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las víctimas del dengue figuran ocho mujeres y 13 hombres, con edades comprendidas entre los dos y los 82 años. Colón concentra cinco fallecimientos, seguida de Chiriquí, con cuatro, y Bocas del Toro y Los Santos, con tres cada una.

Las autoridades sanitarias notificaron 625 casos de dengue durante el último período epidemiológico, un incremento del 26% respecto a la semana anterior. Entre los nuevos registros figuran 14 pacientes con dengue grave.

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El acumulado nacional de dengue alcanzó 12,674 casos, de los cuales el 87.1% corresponde a pacientes sin signos de alarma, el 12.3% presenta signos de alarma y el 0.6% desarrolló cuadros graves.

Colón encabezó las notificaciones semanales con 102 casos, seguida de Chiriquí, con 99, la región Metropolitana, con 87, y Panamá Norte, con 79. Las autoridades mantienen identificada la circulación de los cuatro serotipos del dengue.

En cuanto a la malaria, se notificaron 30 nuevos casos, elevando el acumulado nacional a 6,609 infecciones, frente a las 9,278 contabilizadas durante el mismo período de 2025, según los registros oficiales del Minsa.

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Los casos acumulados de dengue ascendieron a 12,674, con presencia de los cuatro serotipos del virus en el territorio panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, Panamá se encuentra bajo alerta sanitaria por el incremento de casos de malaria, tras la detección de un foco de transmisión en Merca Panamá, el principal mercado de distribución agrícola del país, ubicado en la capital, donde las autoridades intensificaron las acciones de vigilancia epidemiológica y control del mosquito transmisor.

Los casos de leishmaniasis ascendieron a 1,996 durante 2026, mientras que las autoridades notificaron tres nuevas infecciones por gusano barrenador en humanos, elevando a 110 los casos acumulados.

El boletín epidemiológico también actualizó las estadísticas de viruela símica (Mpox), cuyo acumulado pasó de 25 a 34 casos, aunque no se notificaron nuevas infecciones durante el último período bajo vigilancia.

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La tosferina registra uno de los mayores incrementos entre las enfermedades prevenibles mediante vacunación, con 107 casos acumulados durante 2026, frente a los 14 reportados en 2025.

Actualmente, Panamá se encuentra bajo alerta sanitaria por el incremento de casos de malaria. Europa Press

Ante este panorama epidemiológico, el Minsa exhortó a la población a mantener actualizado el esquema de vacunación, reforzar las medidas de higiene, eliminar los criaderos de mosquitos y buscar atención médica oportuna para evitar complicaciones.