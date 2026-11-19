Seis millones de personas carecen de baño en sus viviendas en Argentina, según datos censales analizados por la organización Módulo Sanitario

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Cada 19 de noviembre, el Día Mundial del Inodoro vuelve a poner en primer plano una carencia que suele quedar fuera de la conversación cotidiana: seis millones de personas no tienen baño en sus viviendas en Argentina, según el relevamiento que realiza Módulo Sanitario con datos disponibles del censo por localidad. Detrás de esa cifra hay hogares que resuelven la higiene con baldes, palanganas y espacios improvisados, una situación que la organización busca transformar con la construcción de instalaciones sanitarias.

A 11 años de haber diseñado el primer prototipo para una familia cercana, Tomás Sicouly, cofundador y coordinador general de Módulo Sanitario, describió el alcance de ese problema y el modo en que trabajan para atenderlo. Ingeniero industrial, sostuvo que el dato no responde a una realidad distante: “Hay familias que viven a 40 minutos del Obelisco y no tienen baño”.

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Falta de baños en hogares de todo el país

La cifra de seis millones surge, de acuerdo con Sicouly, de la información censal desagregada por localidad que analiza la organización. “Cuando miramos los datos, encontramos que hay seis millones de personas sin baño”, explicó el coordinador, quien advirtió que la falta de infraestructura atraviesa barrios de distintas provincias y también zonas del conurbano bonaerense.

Las familias en barrios vulnerables resuelven su higiene cotidiana con baldes y recipientes improvisados ante la falta de infraestructura (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esos hogares, las necesidades más básicas se resuelven de manera precaria. “Muchas familias se bañan con un balde, calientan agua en una pava y después buscan un rincón de la casa para tener intimidad”, relató Sicouly sobre escenas que el equipo encuentra antes de iniciar cada intervención.

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Las viviendas, agregó, suelen estar levantadas con chapas, maderas o lonas; algunas conservan el piso de tierra y otras tienen una base de hormigón hecha con recursos limitados. “El baño muchas veces ni siquiera entra dentro de lo posible cuando hay que resolver primero qué se come ese día”, señaló el referente de la organización.

Un baño modifica rutinas vinculadas con la salud, la escuela y el trabajo

Para el cofundador de Módulo Sanitario, la obra no se agota en la instalación de una estructura. “Un baño es un lugar para lavarse las manos, cepillarse los dientes, bañarse y tener privacidad”, afirmó, al describir una rutina que para muchas familias requiere recursos y condiciones que no están disponibles en sus casas.

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Ese acceso, sostuvo, tiene consecuencias concretas sobre la salud cotidiana. “Poder sostener hábitos de higiene ayuda a prevenir diarreas y problemas dentales”, dijo Sicouly, quien ubicó a la higiene como uno de los ejes del acompañamiento que la entidad realiza con cada hogar antes y después de la construcción.

La ausencia de un baño también puede atravesar la experiencia escolar. “Nos contaron casos de chicas que dejaron de ir a la escuela por la vergüenza que sentían por su higiene”, indicó, al referirse al impacto que esa carencia puede tener en la autoestima y en la continuidad de las clases.

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Una canilla, un inodoro y una ducha ordenan, además, otras actividades del día. “Son cosas que permiten prepararse para ir a estudiar, a trabajar o a una entrevista laboral”, planteó Sicouly, al vincular el acceso a instalaciones sanitarias con las posibilidades de cada integrante de la familia.

El acceso a una instalación sanitaria adecuada previene enfermedades como diarreas y reduce el ausentismo escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las obras de Módulo Sanitario se realizan durante un fin de semana, pero ese momento llega después de un proceso de alrededor de seis meses junto a la familia. “La construcción dura 48 horas, aunque antes hay mucho trabajo para que el baño pueda sostenerse en el tiempo”, explicó Sicouly.

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Durante ese período, la organización conversa con los hogares sobre hábitos de higiene, evalúa el terreno y define qué tareas deben hacerse antes de la obra. “En muchos barrios no hay cloacas, entonces las familias tienen que construir un pozo ciego”, detalló el ingeniero industrial sobre una condición necesaria para que la instalación funcione.

Cada familia aporta el 8 % del valor del baño y debe completar tareas previas durante dos meses y medio. “Ese aporte es importante porque la familia participa desde el principio y se apropia del proyecto”, sostuvo el coordinador general de Módulo Sanitario.

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La participación busca que el baño no quede reducido a la entrega de materiales. “No vamos solamente a instalar una estructura; queremos que sea un espacio que se cuide, se mantenga limpio y acompañe nuevos hábitos”, afirmó Sicouly sobre el objetivo de las intervenciones.

La organización tiene equipos en tres provincias

Módulo Sanitario cuenta con equipos propios en Buenos Aires, Córdoba y San Luis, y trabaja en otras 11 provincias por medio de articulaciones locales. “Tenemos presencia directa en tres provincias, pero las alianzas nos permiten llegar a muchos otros lugares”, señaló Sicouly sobre el despliegue territorial de la entidad.

El trabajo está dirigido a familias que viven bajo la línea de pobreza o indigencia, donde una mejora habitacional suele quedar postergada ante necesidades urgentes. “Cuando hay que elegir entre comprar comida o pensar en una bacha, un inodoro o una ducha, el baño queda lejos”, resumió el cofundador.

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Por eso, el relevamiento previo también busca comprender cómo cada hogar organiza su vida sin esa infraestructura. “Tratamos de poner a las personas en el centro, de escuchar cómo resuelven sus necesidades y qué necesitan para que la obra sea posible”, explicó Sicouly.

En la etapa de construcción participan cerca de 150 voluntarios. “El desafío es llegar un fin de semana y dejar un baño terminado en 48 horas”, dijo el referente de la organización, quien destacó que esos equipos trabajan junto a las familias durante cada jornada.

Módulo Sanitario y el proyecto de construir unos 300 baños por año

La organización prevé realizar cerca de 300 baños por año y busca sumar aportes económicos, materiales y jornadas de voluntariado para alcanzar esa meta. “Para sostener ese volumen necesitamos que se involucren personas, empresas, escuelas y organizaciones”, planteó Sicouly.

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Entre los aportes que reciben, mencionó la donación de inodoros y mochilas por parte de Ferro, de grifería por parte de FV y de accesorios de Duque. “Esas alianzas bajan el costo de cada baño y hacen que podamos llegar a más familias”, afirmó.

También hay personas que realizan donaciones mensuales para acompañar la planificación de las obras. “Con un aporte de $20.000 podemos proyectar durante el año y darle previsibilidad al trabajo”, indicó Sicouly sobre el esquema de financiamiento de la entidad.

Empresas y escuelas, por su parte, participan en jornadas de voluntariado y aportan el valor de una instalación, mientras la organización se presenta a premios y subsidios para ampliar sus proyectos. “Este año recibimos fondos de Selavip para construir 70 baños”, informó el coordinador, al referirse a una de las fuentes que permitirán continuar las obras.

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