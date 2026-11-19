Las empresas exportadoras lideradas por mujeres generaron 15,620 empleos formales en el tercer trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las empresas exportadoras lideradas por mujeres generaron 15,620 puestos de trabajo formales en el tercer trimestre de 2026, según informó el director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel.

El nivel de empleo representó un aumento de 12.9% frente al mismo período de 2021. El dato fue presentado en el marco de los resultados sobre la participación de las empresarias en el comercio exterior dominicano.

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El avance laboral estuvo acompañado por el crecimiento de las ventas internacionales. Entre enero y septiembre, estos negocios exportaron por USD 2,758.4 millones, un monto 36.7% superior al registrado en igual período de 2025.

Las compañías dirigidas por mujeres concentraron el 23% de las exportaciones de República Dominicana durante los primeros nueve meses del año. La proporción indica que casi uno de cada cuatro dólares obtenidos por el país en los mercados externos provino de esas firmas.

Unas 1,420 empresas exportadoras fueron lideradas por mujeres entre 2020 y 2025

ProDominicana identificó 1,420 compañías exportadoras encabezadas por mujeres entre 2020 y 2025.

El 87% de esas empresas registró ventas al exterior de hasta USD 100,000. En paralelo, 70 firmas superaron el millón de dólares en exportaciones.

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Pimentel señaló que los resultados muestran una participación femenina tanto en empresas de menor escala como en segmentos con mayores montos de ventas internacionales.

Las ventas externas de los negocios dirigidos por mujeres sumaron 2,758.4 millones de dólares entre enero y septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director ejecutivo planteó que el Encuentro Nacional Mujeres en Exportación debe consolidarse como un espacio para producir resultados concretos en favor de las firmas dirigidas por mujeres y de su llegada a nuevos destinos comerciales.

La actividad incluyó exhibiciones comerciales, formación especializada, instancias de articulación empresarial y oportunidades de negocios. La jornada apuntó a fortalecer las capacidades de las participantes y ampliar su presencia en el comercio internacional.

Las exportadoras lideradas por mujeres elevaron sus ventas externas

El director ejecutivo de ProDominicana presentó los datos durante la séptima edición del Encuentro Nacional Mujeres en Exportación, que reunió a empresarias y representantes del sector exportador.

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El presidente Luis Abinader encabezó la actividad, orientada a reconocer a las empresarias, facilitar contactos comerciales y promover oportunidades para que sus productos y servicios ingresen en mercados internacionales.

Pimentel atribuyó el crecimiento de estas empresas a las iniciativas oficiales destinadas a ampliar la participación de las mujeres en la economía.

Según explicó, esas acciones incluyeron capacitación, asistencia técnica y vinculación comercial. El objetivo fue impulsar el desarrollo de los negocios y su internacionalización.

Séptima edición del Encuentro Nacional Mujeres en Exportación. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

“Impulsar a las mujeres exportadoras no es simplemente una política de inclusión”, expresó Pimentel. El funcionario sostuvo que esta estrategia también se relaciona con la productividad, la competitividad y el crecimiento económico.

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El Gobierno destacó la asociatividad para llegar a nuevos mercados

El viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Daniel Peña, afirmó que la asociatividad permite reforzar la capacidad productiva de las pequeñas empresas.

El funcionario indicó que este tipo de cooperación puede facilitar el acceso a mercados internacionales cuando los requisitos comerciales exceden las posibilidades de una compañía que actúa de forma individual.

“La asociatividad permite reunir volumen, compartir costos y cumplir con exigencias que, de forma individual, serían difíciles de alcanzar”, dijo Peña.

El planteamiento apuntó a que las empresas puedan coordinarse para responder a exigencias de escala, costos y abastecimiento de compradores internacionales.