Dos participantes se enfrentan sobre una tarima durante un evento de la liga Power Slap. Uno de los competidores, vestido de azul, permanece de pie junto al podio oficial tras recibir un golpe de su oponente, sujetando la barra de apoyo reglamentaria mientras personal del evento supervisa el combate.

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La Power Slap League —liga de bofetadas creada por el presidente de la UFC, Dana White— provoca signos de conmoción cerebral en casi ocho de cada diez competidores, según estudios científicos de 2025 y 2026. El deporte, en el que los participantes se golpean mutuamente en la cabeza sin ningún tipo de defensa, fue licenciado por la Comisión Atlética del Estado de Nevada y generó una creciente alarma en la comunidad médica internacional.

Dos investigaciones recientes cuantificaron el daño. Un estudio publicado en mayo de 2025 en The Journal of Head Trauma Rehabilitation analizó videos de combates y determinó que la mayoría de los peleadores presenta signos visibles de conmoción cerebral durante las peleas.

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En paralelo, una investigación de 2026 publicada en la revista PeerJ evaluó seis eventos de Power Slap entre 2023 y 2024 —con 63 competidores y 280 golpes— confirmó que el 29% de los impactos produjo al menos un signo observable de conmoción, y que esos signos aparecieron en el 90% de los combates analizados.

Las reglas del deporte impiden cualquier defensa y maximizan el impacto en el cerebro

A diferencia del boxeo o las artes marciales mixtas, donde los peleadores pueden cubrirse y esquivar, la Power Slap League prohíbe expresamente cualquier movimiento defensivo. Los competidores deben mantener las manos detrás de la espalda y no pueden levantar el hombro, bajar el mentón ni amortiguar el golpe de ninguna forma. El cerebro absorbe así la fuerza total del impacto sin ninguna posibilidad de protección.

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Especialistas advierten que el daño acumulado por golpes repetidos en la cabeza puede derivar en enfermedades neurodegenerativas que suelen manifestarse años después - REUTERS

Jon Patricios, fundador de Sports Concussion South Africa —organización médica dedicada al estudio y prevención de conmociones en el deporte— y profesor de la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo, señaló que “la intención del slap fighting es dañar deliberadamente el cerebro de otra persona, lo que puede derivar en consecuencias graves y permanentes”.

Los traumatismos repetidos elevan el riesgo de demencia y Parkinson a largo plazo

Más allá de los efectos inmediatos, los especialistas advierten sobre las consecuencias de los golpes acumulados. Los traumatismos en la cabeza provocan en el corto plazo dolor, pérdida de memoria y confusión, pero el daño reiterado eleva el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como demencia y Parkinson, que suelen manifestarse años después del retiro de la competencia.

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Patricios subrayó que la ciencia aún no cuenta con herramientas precisas para medir los efectos de los traumatismos reiterados: “Hay una probabilidad real de que múltiples eventos traumáticos causen daño cerebral crónico a largo plazo. No veo el beneficio”, declaró. El neurocirujano Raj Lavadi, de la Universidad de Indiana, uno de los autores del estudio de 2025, cuestionó además el valor de los exámenes médicos previos a los combates: “Una tomografía es útil para ciertas cosas, pero no detecta el inicio de una enfermedad degenerativa. Eso solo se puede diagnosticar en autopsia”, afirmó.

Dos investigaciones recientes identificaron señales neurológicas de conmoción en casi ocho de cada diez competidores de esta liga - REUTERS

En octubre de 2025, la revista médica Cureus publicó el primer caso documentado de trauma craneofacial severo por Power Slap: un militar estadounidense de 20 años sufrió una fractura mandibular múltiple en un combate no oficial, requirió dos cirugías y quedó con daño nervioso posiblemente permanente. Los autores advirtieron que los médicos de urgencias deben estar preparados para atender este tipo de lesiones ante el crecimiento del deporte.

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El deporte ya registra su primera muerte y sigue expandiéndose pese a las advertencias

En 2021, el polaco Artur Walczak murió semanas después de sufrir una hemorragia cerebral en el evento PunchDown 5, en Polonia, en su tercer combate de bofetadas de la misma noche. Fue la primera —y hasta ahora única— muerte documentada en el slap fighting competitivo.

Dana White respondió a las críticas iniciales señalando que la comisión reguladora estaba “en un proceso de aprendizaje”. El primer evento oficial de Power Slap se celebró el 11 de marzo de 2023 en el UFC Apex, en Las Vegas. Desde entonces, el deporte no dejó de crecer: acumula millones de seguidores en redes sociales y continúa celebrando veladas en Estados Unidos.

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