El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de China, Xi Jinping (Reuters)

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El Congreso de Estados Unidos recomendó en las últimas horas que un grupo de auditores, nucleados en un Equipo de Revisión Rápida de Inversiones Extranjeras (FIRST, por sus siglas en inglés) se instale en la Argentina y otros países de la región para contrarrestar la influencia de China y revisar contratos de inversión antes de que se firmen. La propuesta surge del informe anual 2026 de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China.

El dossier elevado al Congreso, que tiene más de 700 páginas, dedica al caso argentino más espacio que a cualquier otro país de la región en el capítulo titulado China’s Predatory Diplomacy in Latin America: Broken Promises, Harmful Practices. Entre otros puntos, traza un mapa de la injerencia china: desde el manejo del swap en vísperas del balotaje de 2023 y la diplomacia subnacional en Jujuy con foco en el litio y un contrato de vigilancia de ZTE por casi USD 30 millones a la estación espacial de Neuquén operada por un organismo con vínculos militares

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La recomendación central del informe es la creación del FIRST, un equipo de auditores que el Departamento del Tesoro para que se instale en América Latina. El documento menciona de forma explícita a los gobiernos subnacionales y justifica la medida con una afirmación puntual: los gobiernos locales “con frecuencia negocian grandes proyectos de inversión e infraestructura pero tienen capacidad limitada para evaluar sus implicancias para la seguridad nacional”.

Imagen aérea del proyecto de litio Cauchari-Olaroz, ubicado en Jujuy. Uno de los operadores es la china Ganfeng Lithium. (EFE/ Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy)

El caso utilizado para ilustrar ese diagnóstico es Jujuy. La provincia concentra algunos de los proyectos de litio con mayor participación china del país: CNGR Advanced Material controla el 90% del proyecto Solaroz y avanza en el proyecto Jama, mientras que Ganfeng Lithium opera Cauchari-Olaroz con planes de expandir su capacidad de 40.000 a 85.000 toneladas anuales. Según una evaluación de octubre de 2026, el capital chino representa el 72% de la inversión propuesta en litio bajo el programa RIGI en toda la Argentina.

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“La provincia argentina de Jujuy demuestra cómo China utiliza la diplomacia subnacional para establecer relaciones de largo plazo con gobiernos de nivel estadual que favorecen los intereses económicos y estratégicos de Beijing”, señala el informe elevado al parlamento de EEUU. Para los autores, este tipo de vínculos subnacionales son deliberados: sobreviven a los cambios de gobierno nacional, operan con menor escrutinio que los acuerdos federales y generan compromisos difíciles de desarticular.

En la práctica -y según consta en el informe-, el FIRST enviaría delegaciones para desarrollar mecanismos de evaluación de contratos, capacitaría auditores y funcionarios locales en anticorrupción y derecho contractual, y movilizaría capital estadounidense como alternativa a inversores considerados no confiables.

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La portada de un documento oficial presenta el informe de 2026 dirigido al Congreso por la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China.

Otras recomendaciones adicionales

El informe también propone expandir el programa de reemplazo de equipos de Huawei y ZTE más allá de las fronteras estadounidenses, comenzando por América Latina. El modelo es un piloto de USD 8 millones ejecutado en Panamá para sustituir equipos de telecomunicaciones de origen chino en infraestructura del Ministerio de Seguridad Pública. Para la Argentina, la medida apunta directamente al contrato de casi USD 30 millones que ZTE firmó con Jujuy en 2019 para instalar sistemas de vigilancia urbana.

Una segunda recomendación instruye al Director de Inteligencia Nacional a producir informes anuales desclasificados sobre la presencia china en puertos, energía, telecomunicaciones e infraestructura espacial en el hemisferio occidental, con evaluación de vulnerabilidades de ciberseguridad y vectores de uso militar. La medida tiene implicancia directa sobre la Estación Espacio Lejano de Neuquén y la estación terrena de Río Gallegos, dos instalaciones que el informe identifica como parte de la red de infraestructura espacial de uso dual que China desplegó en el Cono Sur.

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La tercera recomendación con impacto directo en Argentina es la creación de un agente ejecutivo para desarticular redes de lavado de dinero, pesca ilegal y tráfico de recursos vinculados a Beijing en América Latina y el Caribe. El informe encuadra en ese marco el despliegue militar argentino de enero de 2025 para vigilar la flota pesquera china frente a la costa sur del país, episodio que cita como evidencia de las implicancias de seguridad de la flota de aguas distantes de China.

El swap como “palanca electoral”

Más allá de las recomendaciones, el dossier recordó que cuando Buenos Aires estuvo a punto de incumplir pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) en la previa a las elecciones de octubre de 2023, el gobierno saliente recurrió a la línea de swap bilateral —vigente desde 2009— y obtuvo financiamiento adicional para cubrir USD 2.800 millones de un vencimiento total que superaba los USD 5.000 millones. Días antes del comicio, Beijing anunció que más que duplicaría los fondos disponibles para uso libre y flexible dentro de esa línea.

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Tras la victoria de Milei, que había prometido en campaña “no hacer pactos con comunistas”, el documento mencionó que China suspendió los nuevos fondos y redujo el tramo de libre disponibilidad a su valor previo a la elección. Para la comisión —integrada por seis republicanos y seis demócratas—, la secuencia ilustra cómo los lazos financieros con Beijing pueden operar sobre los ciclos electorales sin necesidad de intervención diplomática directa.

El caso argentino no es aislado. El informe de la USCC traza un patrón regional que se replica en distintos grados a lo largo de América Latina: el déficit comercial de la región con China alcanzó un récord de USD 46.900 millones en 2025, impulsado por exportaciones de materias primas y una avalancha de manufacturas chinas que el documento denomina “China Shock 2.0”. En infraestructura, empresas chinas financian, construyen u operan al menos 37 de los 118 puertos de la región, mientras que equipos de Huawei soportan hasta el 70% de las redes 4G latinoamericanas.

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En Buenos Aires, precisamente, el embajador de EEUU, Peter Lamelas, exhortó a las empresas locales a excluir a esta firma y la vinculó con el Partido Comunista Chino.

Estación del Espacio Lejano, operada por la Red de Espacio Profundo de China, en la Provincia del Neuquén (Presidencia)

El informe identifica, además, a la Estación Espacio Lejano de la provincia de Neuquén como el activo estratégico de mayor sensibilidad dentro del territorio argentino. La instalación, operada por la China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC), es la primera estación china de espacio profundo en el exterior y cuenta con una antena de 35 metros que, según el documento, podría utilizarse para inteligencia de señales y guía de misiles.

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El informe subraya una cláusula del contrato bilateral que establece que Buenos Aires “no puede interferir ni interrumpir” las actividades realizadas en la estación, mientras que los científicos argentinos tienen acceso a apenas el 10% del tiempo operativo de la antena.

En el plano de la seguridad marítima, el documento señala que en enero de 2025 Argentina desplegó fuerzas militares para vigilar una flotilla masiva de embarcaciones —en su mayoría de bandera china— que operaba frente a la costa sur del país. Y encuadra el episodio dentro de un patrón regional más amplio: China -se describe- opera la mayor flota pesquera de aguas distantes del mundo, con presencia frecuente dentro o en los límites de las zonas económicas exclusivas de Argentina, Perú, Chile y Ecuador.

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La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China (USCC) es un organismo independiente creado por el Congreso estadounidense en octubre de 2000, para monitorear y evaluar las implicancias de seguridad nacional y económicas de la relación bilateral entre Washington y Beijing.

De izquierda a derecha: los presidentes de Rusia, China, y Estados Unidos, Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump, reunidos en Shenzhen, China (EFE/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT)

Está integrada por 12 comisionados —6 republicanos y 6 demócratas— designados por los líderes del Congreso, lo que le otorga un carácter bipartidista. Produce un informe anual que eleva al Congreso con hallazgos y recomendaciones legislativas concretas sobre comercio, tecnología, seguridad militar, derechos humanos y política exterior china.

El dossier 2026 fue aprobado por unanimidad y se presentó ayer, miércoles, mientras el presidente norteamericano, Donald Trump, aterrizaba en la ciudad de Shenzhen para participar en la cumbre de líderes del APEC y mantener, más tarde, una inédita reunión trilateral con su par chino Xi Jinping y con el mandatario ruso, Vladimir Putin.