Dos inspectores del Ministerio de Energía y Minas registran datos sobre un cilindro de gas durante una verificación técnica. (Ministerio de Energía y Minas)

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El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala impuso 35 sanciones a plantas de almacenamiento, envasado y expendios de gas propano desde enero, tras detectar venta de cilindros con menor contenido, falta de licencias y ausencia de sellos de seguridad. Las medidas alcanzaron a 18 plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y a 17 puntos de venta de cilindros.

La cartera realizó 407 inspecciones en el período: 267 en plantas y depósitos de almacenamiento y envasado de GLP, y 140 en expendios. Los controles abarcan la calidad y cantidad del producto, los requisitos de seguridad industrial, la facturación, los precios y la colocación de marchamos en las válvulas.

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Dos inspectores del Ministerio de Energía y Minas registran datos sobre un cilindro de gas durante una verificación técnica. (Ministerio de Energía y Minas)

Cilindros con menos gas y comercios sin licencia

Las infracciones más frecuentes fueron la operación sin licencia, la comercialización de recipientes con un peso inferior al establecido y la falta de sello de inviolabilidad en las válvulas de carga y descarga. Estas irregularidades concentran la mayor parte de los expedientes abiertos durante el año, según el Ministerio de Energía y Minas.

Las verificaciones se desarrollan en todo el territorio guatemalteco y se coordinan con la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Cada organismo interviene de acuerdo con sus competencias sobre protección al consumidor, obligaciones tributarias y regulación del sector energético.

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El Ministerio de Energía y Minas sostuvo que los operativos buscan que los compradores reciban la cantidad de gas por la que pagan. La institución anticipó que mantendrá las inspecciones en plantas, depósitos y comercios dedicados a la venta de cilindros.

Al 16 de noviembre de 2026, los precios de referencia fijados por la cartera eran de Q120,13 para el cilindro de 25 libras, Q168,18 para el de 35 libras y Q480,53 para el de 100 libras. Esos valores funcionan como una orientación para que los consumidores comparen el precio de venta con el comportamiento del mercado.

El ministerio aclaró que las referencias no obligan a los establecimientos a cobrar una tarifa determinada: “Los precios de referencia son valores orientativos que sirven como parámetro para que los consumidores conozcan cuánto cuesta un producto en el mercado. No necesariamente representan precios obligatorios ni significan que todos los establecimientos deban vender a ese mismo valor, ya que la Ley de Comercialización de Hidrocarburos establece como fin primordial la libre comercialización de los hidrocarburos desde su importación, producción y la venta al consumidor”.

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Dos inspectores del Ministerio de Energía y Minas registran datos sobre un cilindro de gas durante una verificación técnica. (Ministerio de Energía y Minas)

El quinto aumento del año y las diferencias con los valores de referencia

Las sanciones fueron anunciadas semanas después de que las distribuidoras aplicaran el quinto aumento del año, el 8 de noviembre. El ajuste llevó el cilindro de 25 libras a Q138, el de 35 libras a Q193 y el de 100 libras a Q552, por encima de los valores de referencia difundidos por la cartera.

El viceministro de Hidrocarburos, Gerson De León, calculó que las empresas obtuvieron Q85,3 millones adicionales por los incrementos aplicados entre abril y noviembre. Durante esos siete meses, el envase de 25 libras acumuló una suba del 41%, al pasar de Q98 a Q138.

Los cilindros de 35 y 100 libras registraron alzas acumuladas de Q56 y Q160, respectivamente, en el mismo período. El Ministerio de Energía y Minas cuestionó que los valores cobrados no estuvieran respaldados por las referencias internacionales del mercado de GLP.

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La cartera también advirtió sobre posibles indicios de concertación de precios, luego de observar que no todas las distribuidoras aplicaron la misma tarifa en el último incremento. Si confirma irregularidades, abrirá expedientes adicionales con multas de hasta tres millones de quetzales por infracción, de acuerdo con la legislación de hidrocarburos.

Los usuarios que detecten problemas en la cantidad o calidad del gas pueden comunicarse con el Ministerio de Energía y Minas a través del correo quejasydenuncias@mem.gob.gt. Para reclamos por especulación de precios, la institución derivó las denuncias a la línea 1550 de la Diaco, cuya directora reconoció ante el Congreso que aún no se formalizaron acciones contra las distribuidoras por los aumentos de noviembre.

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