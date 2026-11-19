Patricia Bullrich y Javier Milei

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Javier Milei y Patricia Bullrich hablaron de su relación en la misma pantalla y con horas de diferencia. Ambos en términos cordiales y sin expresar, al menos en términos públicos, una perspectiva de ruptura. Se trata de una ligera distensión en ese vínculo después de que en las últimas semanas existieran cortocircuitos en ambos campamentos. “Pareciera que todos entendimos que había que tirar para el mismo lado al menos hasta fin de año”, dicen en la Casa Rosada.

En la entrevista con Eduardo Feinmann en A24, el presidente cortó por lo sano las versiones de que el oficialismo quería apartar a la senadora: “¿Cómo la vamos a echar? Es mi socia política”. Le preguntaron si ella podía irse del espacio y respondió “Yo creo que no, bajo ningún punto de vista”. Además, atribuyó los rumores de ruptura al “deseo del círculo rojo”.

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El respaldo político, sin embargo, no incluyó lo que Bullrich venía pidiendo en economía. Esa misma mañana, la jefa del bloque libertario en el Senado había publicado que “el rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo”. Pedía que asalariados, industria, construcción y comercio sintieran cambios en su vida diaria. Milei contestó sin nombrarla: no habrá “plan platita” antes de las elecciones y el equilibrio fiscal sigue siendo, para él, la primera restricción.

Javier Milei se reunió con Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos (@PatoBullrich)

Por la noche, en WiFi, también en A24, Bullrich dio su propia versión del vínculo. Dijo que Milei era la mejor opción, que son socios y que esa condición les da libertad para expresar diferencias. Insistió en que “la discusión no es turbulencia, la discusión es sana”. Al mismo tiempo, cuidó no salirse del libreto: el superávit fiscal y la baja de la inflación son “intocables”, dijo, y “estamos todos en el mismo barco”. En la Casa Rosada eligieron bajar el tono. El vocero Adrián Ravier la definió como “una persona fundamental para el Gobierno” y alineada con la reelección del Presidente.

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Existe una posibilidad de que Milei y Bullrich se encuentren frente a frente esta noche, más precisamente en la primera Cena Anual del Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA), que se realizará en Madero Tango. El Presidente dará un discurso que se enmarcará en una de las posturas del evento: el contexto de creciente preocupación por el antisemitismo en las sociedades occidentales.

La presidenta de esa entidad es la diputada nacional Sabrina Ajmechet, que forma parte de la mesa chica de Bullrich y la alienta a que continúe incrementando su independencia política al interior del oficialismo. La senadora está invitada al evento, pero su presencia está atada a lo que suceda esta jornada en la sesión que habrá en la Cámara Alta, donde se tratarán los proyectos de Discapacidad, Patentes y Propiedad Privada.

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El trasfondo político de la relación

La tregua que se evidenció por estas horas se apoya en un equilibrio delicado: Milei la necesita para conducir el Senado y Bullrich necesita al oficialismo para que sus eventuales aspiraciones políticas para el año próximo sigan en pie.

La relación entre ambos entornos venía particularmente tensa en las últimas semanas. Ese pico se dio en los días previos a la visita del papa León XIV, con numerosas declaraciones de su entorno, por fuera de los micrófonos, que se inclinaban por una postura más rupturista. Eso llevó a que la Casa Rosada filtrara que, luego de la gira papal, se acelerarían las definiciones políticas sobre el rol de la senadora al interior del Gobierno para así terminar con el ruido mediático, que llegó a ser noticia en influyentes medios internacionales como el Financial Times.

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La foto que difundieron desde el oficialismo, para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei

Este fin de semana, el entorno de los hermanos libertarios dejó trascender que iban a estar observando los movimientos de Bullrich durante las negociaciones del dictamen de la Reforma Política de esta semana para decidir si efectivamente se alinearía “a favor o en contra del Gobierno”. Ayer por la noche se conoció que el bloque oficialista consiguió reunir las firmas suficientes para que ese tema pase al recinto la semana próxima.

“Fue una colaboración de muchísimas partes, pero fue clave que Patricia se metiera en las negociaciones. Eso sin dudas ayudó”, comentó a Infobae uno de los senadores de LLA que recorrió despachos aliados en búsqueda de adhesiones.

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Lógicamente, en el entorno de la jefa de bloque buscaron exaltar su rol. “Cuando se filtró que dijo que en el Senado no iba a salir nada si no estaba ella, no era porque iba a entorpecer el diálogo, sino porque ya había trabado relaciones con la gran mayoría de los aliados. Ayer sacó varios conejos de la galera”, cuenta uno de sus laderos.

En ese sector ven en el antecedente de ayer una forma de solicitar mayor autonomía y poder político al interior del Gobierno. Ese puede ser uno de los potenciales efectos de ese episodio en la dinámica interna.

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En el bullrichismo agradecieron que, por estos días, en la Mesa Política le hayan habilitado un rol concreto en las negociaciones políticas por la reforma y que hayan tenido en cuenta su lectura de que las colectoras (traídas por los gobernadores radicales, pero convalidadas por el karinismo) eran un instrumento que iba a entorpecer las adhesiones aliadas. También reconocieron el rol del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en las gestiones políticas, y que “entendió” que el dictamen “iba a salir si ambos se comportaban como aliados”.

En el bloque de La Libertad Avanza en el Senado hay pocos legisladores con la capacidad de interlocución política con aliados que tiene Bullrich. Eso reduce el margen de que pueda existir una ruptura de corto plazo, escenario que no se descartó al interior de la Casa Rosada durante estas semanas. Con la necesidad de impulsar reformas en los próximos meses, la exministra busca empoderarse dentro del esquema interno del Gobierno y dejar de ser una integrante de la Mesa Política para ser considerada una socia con un alto porcentaje de las acciones políticas dentro del proyecto libertario, después del Presidente.

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La palabra “socios”, repetida por ambos lados, ordena la relación, pero también la deja abierta. Bullrich viene marcando perfil propio desde hace meses. En agosto le dijo a Clarín: “Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta”. En septiembre, en A24, evitó cerrar la puerta a 2027 con un “No quiero decir ni sí ni no”. Ante interlocutores de confianza, lo resumió así: “Soy socia, no empleada”.

No hay certeza de que ese mayor poder político que pretende Bullrich sea correspondido con acciones concretas al interior del oficialismo. Solo hay dos vías: lugares de poder en el esquema del Poder Ejecutivo o influencia en el armado de las listas de La Libertad Avanza. Para que se produzca la primera, debería existir una anuencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Para la segunda, de los primos Menem, quienes tienen la lapicera del partido libertario. La senadora quiere independizarse de ambos y no parecen existir garantías de que esos dirigentes vayan a querer perder poder interno. Eso genera las suspicacias de que la tregua pueda ser más temporal que definitiva.

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