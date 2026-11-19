Papas cultivadas en la Universidad Estatal de Oregón en un suelo que simula las condiciones de la Luna. (Sean Nealon, Oregon State University)

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La posibilidad de cosechar vegetales en la Luna dejó de ser una hipótesis distante para ganar respaldo experimental. Un equipo de la Universidad Estatal de Oregón, en Estados Unidos, logró que la papa completara su ciclo de vida en muestras que reproducen el suelo lunar.

El resultado más relevante fue la equivalencia: con una proporción suficiente de materia orgánica, las plantas alcanzaron un desarrollo y una producción comparables a los obtenidos en una tierra agrícola de referencia.

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El trabajo, publicado en la revista npj Microgravity de Nature y financiado por la NASA, aporta datos para uno de los grandes problemas de las misiones de larga duración: la comida. En una futura base lunar, cada envío desde la Tierra implicaría costos, límites de carga y dependencia logística.

La producción local de vegetales permitiría reducir parte de esa necesidad, aunque el escenario todavía exige sistemas de cultivo controlados, agua, luz, energía y un manejo cuidadoso de residuos.

Una infografía resume el estudio de la Universidad Estatal de Oregón, en Estados Unidos, que logró cosechas de papa en suelo lunar simulado gracias a la adición de un 30 % de abono orgánico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La papa ofrece muchas calorías por superficie cultivada, tiene un aporte nutricional amplio y forma parte de la alimentación cotidiana en numerosas regiones del planeta. Estas características la convierten en una candidata para los sistemas de soporte vital biorregenerativos, donde los cultivos aportarían alimentos y colaborarían con el reciclaje de recursos dentro de un hábitat cerrado.

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El desafío surge del material disponible en la superficie lunar. El regolito lunar reúne polvo, fragmentos de roca y partículas producidas por impactos durante miles de millones de años. A diferencia de los suelos terrestres, no cuenta con microorganismos, humus ni nutrientes propios de un ecosistema agrícola. Además, contiene componentes capaces de afectar el crecimiento de las plantas.

“Descubrimos que las papas pueden completar todo su ciclo de vida en suelo lunar simulado cuando se suplementan con materia orgánica”, explica Aymeric Goyer, investigador del Departamento de Botánica y Patología Vegetal de la Universidad Estatal de Oregón y autor principal del estudio. “Es un paso importante hacia el desarrollo de sistemas fiables de producción de alimentos que puedan sostener la exploración humana de la Luna a largo plazo”.

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El vermicompost en una proporción de treinta por ciento permitió que las papas crecieran en regolito lunar simulado con calidad alimentaria (NASA)

La investigación no utilizó muestras reales recogidas en la Luna, un material escaso y reservado para análisis científicos específicos. El equipo trabajó con cinco simulantes elaborados para reproducir distintas composiciones del regolito.

Algunos representan los mares lunares, extensas llanuras oscuras formadas por antiguas erupciones volcánicas; otros imitan las tierras altas, zonas más claras y antiguas que cubren gran parte del satélite.

Como punto de comparación, los investigadores plantaron papas en tierra de Hermiston, una localidad de Oregón conocida por su alta productividad agrícola. Ese control permitió medir con precisión cuánto se alejaba cada cultivo lunar simulado de un suelo fértil utilizado en la agricultura convencional.

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El compost resolvió dos obstáculos del regolito lunar

La Universidad Estatal de Oregón probó cinco simulantes de regolito lunar, que representan mares y tierras altas de la Luna (UEA)

El ensayo puso a prueba una solución basada en vermicompost, un abono que las lombrices generan al procesar materia orgánica. El producto incorpora nutrientes necesarios para el desarrollo vegetal y mejora las propiedades físicas y químicas de un sustrato. En la Tierra, agricultores y horticultores lo emplean para enriquecer suelos; en la Luna, podría obtenerse a partir de restos de alimentos y residuos vegetales de una base habitada.

Los resultados mostraron una diferencia nítida entre las mezclas. Las plantas que crecieron sin aporte orgánico sufrieron daños marcados, presentaron retrasos y formaron sistemas radiculares limitados. Con proporciones de vermicompost de entre 5 % y 15 %, los cultivos exhibieron una recuperación incompleta. El punto de inflexión apareció con una composición de 30 % de vermicompost, donde el crecimiento y la producción de papas se acercaron a los valores registrados en el suelo de Hermiston.

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El aporte del compost no se limita a la nutrición. La composición mineral del regolito incluye concentraciones elevadas de metales pesados y otros elementos que pueden alterar el funcionamiento de las raíces. La materia orgánica puede unirse a parte de esos compuestos, reducir su disponibilidad para la planta y limitar sus efectos tóxicos.

“Creemos que el compost ayuda a equilibrar parte de la toxicidad que observamos en el regolito lunar al reducir la exposición de la planta a compuestos dañinos”, señala David Handy, investigador posdoctoral del laboratorio de Goyer y coautor del estudio.

Las plantas cultivadas sin abono orgánico sufrieron daños en sus raíces, mientras las mezclas con compost favorecieron su desarrollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa función protectora resulta central para entender el rendimiento de los cultivos. Una planta necesita absorber elementos como nitrógeno, fósforo y potasio, pero también debe evitar una exposición excesiva a sustancias perjudiciales. En el suelo terrestre, los microorganismos, la materia orgánica, el agua y la estructura física del terreno regulan esos intercambios. El regolito no ofrece esas condiciones por sí mismo, por lo que cualquier agricultura lunar requerirá intervenciones planificadas.

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El experimento se realizó bajo condiciones de invernadero, lejos de los extremos que dominan la superficie lunar. Allí, la radiación solar y cósmica, la ausencia de atmósfera, las variaciones térmicas y el polvo abrasivo impondrán exigencias adicionales a las instalaciones. Por eso, el estudio no plantea que las papas puedan crecer a la intemperie en la Luna. El resultado demuestra que un sustrato basado en regolito puede sostenerlas dentro de sistemas protegidos y con un complemento orgánico adecuado.

La perspectiva de reciclar materia orgánica dentro de una base añade otra dimensión al hallazgo. Las primeras tripulaciones podrían transportar una cantidad limitada de vermicompost y usarla como punto de partida. Después, los restos vegetales y alimentarios permitirían reponer parte de ese recurso. El circuito reduciría el volumen de suministros agrícolas que cada misión debería transportar desde la Tierra.

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Los científicos describieron el alcance del experimento en el artículo académico: “La exploración lunar de larga duración dependerá de sistemas de soporte vital biorregenerativos capaces de producir alimentos in situ, lo que convierte la viabilidad de la producción de cultivos en el regolito lunar en una prioridad crítica de investigación. Evaluamos la papa (Solanum tuberosum L.) como cultivo alimenticio candidato cultivando plantas en cinco simulantes de regolito lunar (LRS), bajo condiciones controladas de invernadero”.

Las papas mantuvieron su valor nutritivo y no elevaron toxinas

El programa Artemis busca una presencia humana sostenida en la Luna, donde la producción local de alimentos reduciría la dependencia terrestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cosecha debía superar una prueba adicional antes de considerarse útil para futuras misiones: la seguridad alimentaria. Una planta puede sobrevivir y producir tubérculos, pero el estrés ambiental puede modificar su composición química. El equipo analizó las papas obtenidas en los simulantes lunares para comprobar si su calidad nutricional se mantenía dentro de parámetros aptos para el consumo.

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Los análisis indicaron que los tubérculos preservaron su valor nutritivo. Tampoco detectaron un incremento relevante de glicoalcaloides, toxinas naturales presentes en la papa. Estas sustancias suelen concentrarse en zonas verdes bajo la piel o aumentar ante ciertas condiciones de estrés. Un consumo elevado puede causar trastornos gastrointestinales y neurológicos, de modo que su control resulta indispensable en cualquier esquema de producción alimentaria.

La ausencia de un aumento de glicoalcaloides aporta una señal favorable, aunque no elimina los interrogantes. Cada variedad de papa puede responder de modo distinto al sustrato, a la disponibilidad de agua, a la iluminación y a los cambios ambientales. Además, los simulantes reproducen propiedades conocidas del regolito, pero la Luna presenta una diversidad geológica que obliga a ampliar las pruebas antes de trasladar estos resultados a una operación real.

La papa ofrece muchas calorías por superficie cultivada, una característica que respalda su uso en misiones espaciales de larga duración - EFE/JAVIER FUENTES/Archivo

“En conjunto, nuestros resultados indican que la papa puede completar su ciclo de vida y producir tubérculos nutricionalmente aceptables en LRS cuando se suplementa con materia orgánica, al tiempo que subrayan la necesidad de comprender mejor la fitotoxicidad específica del sustrato para optimizar la producción de cultivos en la agricultura lunar temprana”, concluyeron los autores.

El hallazgo encaja con los objetivos del programa Artemis, que prevé el regreso de astronautas a la Luna y busca construir una presencia sostenida en su superficie. La agricultura formará parte de esa estrategia por razones alimentarias, operativas y psicológicas: los cultivos aportarían productos frescos y darían a las tripulaciones una actividad vinculada con el cuidado de un entorno vivo dentro de instalaciones aisladas.

La siguiente etapa del equipo de Oregón se centra en diez variedades de papa cultivadas en estos simulantes. El propósito consiste en identificar cuáles toleran mejor las limitaciones del sustrato lunar y ofrecen mejores resultados de producción y calidad. Los investigadores prevén publicar esos datos en un próximo trabajo, que permitirá precisar qué tipos de tubérculos podrían integrar los primeros invernaderos de una base en la Luna.