El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra el exdiputado Alberto Romero por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero./ (Centros Judiciales El Salvador)

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El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra el exdiputado Alberto Armando Romero Rodríguez, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y de activos. La jueza también ratificó la medida de detención provisional que pesa sobre el exlegislador, según informó Centros Judiciales El Salvador.

La resolución se tomó durante la audiencia preliminar, etapa en la cual el tribunal examinó las pruebas ofrecidas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa. Los elementos admitidos serán discutidos durante la vista pública, instancia que deberá definir la situación jurídica de Romero.

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El proceso se concentra en un período que va del 1 de mayo de 2009 al 31 de octubre de 2022, cuando el acusado ejercía como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán, bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

De acuerdo con el dictamen fiscal citado por Centros Judiciales, la investigación detectó un incremento patrimonial sin justificar de $ 1,189,836.07. La acusación sostiene que Romero habría recurrido a distintas operaciones financieras para incorporar esos recursos al sistema económico formal.

El tribunal ratificó la medida de detención provisional sobre el exlegislador tras la realización de la audiencia preliminar./ (Centros Judiciales El Salvador)

Entre los mecanismos señalados por la Fiscalía figuran depósitos bancarios, pagos en efectivo de tarjetas de crédito y préstamos, así como la adquisición de vehículos e inmuebles. La hipótesis de la acusación es que esas operaciones formaron parte de un esquema de lavado de dinero y de activos.

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El Ministerio Público también atribuye al exdiputado haber declarado un ingreso de $ 142,922.62 bajo el concepto de pago de proveedores. Según la investigación, esos recursos correspondían en realidad a aportes partidarios realizados por empleados públicos.

Centros Judiciales señaló que, por disposición legal, ese tipo de contribuciones no podía ser transferido a una persona natural. La acusación afirma que el dinero terminó destinado a gastos personales de Romero.

La apertura a juicio no implica una condena. Durante el debate, la Fiscalía deberá sostener sus señalamientos con la prueba admitida, mientras que la defensa podrá controvertir los cargos y los elementos presentados ante el tribunal.

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Romero representó a Cuscatlán durante casi dos décadas

Romero desarrolló su carrera política dentro de ARENA y ocupó una curul por Cuscatlán desde mayo de 2006. Ejerció varios períodos consecutivos en la Asamblea Legislativa y mantuvo su condición de diputado propietario hasta que el pleno legislativo le retiró el fuero constitucional en septiembre de 2023, a pedido de la Fiscalía.

El pleno de la Asamblea Legislativa retiró el fuero constitucional a Alberto Romero en septiembre de 2023 a petición del ministerio público./ (Asamblea Legislativa)

El desafuero permitió que enfrentara el proceso penal fuera de la protección parlamentaria. Después de esa decisión, fue suspendido de sus funciones como diputado, aunque su mandato legislativo concluía el 1 de mayo de 2024.

Durante su trayectoria en la Asamblea Legislativa, Romero integró comisiones vinculadas con reformas electorales y constitucionales, legislación y puntos constitucionales, además de modernización. En 2019 ocupó una vicepresidencia de la Junta Directiva del Congreso.

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Antes del actual expediente penal, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo declaró responsable en un proceso civil por enriquecimiento ilícito. Esa resolución ordenó la restitución de $ 445,766.05 al Estado salvadoreño y fijó una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos.

La causa penal avanzará ahora hacia la fase de juicio, luego de que la jueza admitiera la prueba presentada por las partes. Centros Judiciales informó que será en esa etapa donde se determinará la responsabilidad penal del exfuncionario.