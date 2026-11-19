Una científica analiza datos y representaciones moleculares de glándulas suprarrenales frente a varias pantallas en un laboratorio de endocrinología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Plan de Implementación de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación para la Salud (ANPIS) buscará convertir en medidas concretas los 13 temas de investigación priorizados para la salud en Panamá.

La iniciativa, de acuerdo con las autoridades de Salud, acompañará la actualización de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación para la Salud 2026-2035, presentada como una guía para orientar la generación de conocimiento y las decisiones sanitarias.

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El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que el Ministerio de Salud (Minsa) impulsará la agenda y la transferencia de los resultados obtenidos. El planteamiento se ajusta a la Política Nacional de Salud para el mismo período.

La nueva Agenda Nacional de Prioridades de Investigación para la Salud define una ruta para que las instituciones, los investigadores, las universidades y los organismos de cooperación coordinen esfuerzos.

Su objetivo es que la producción científica se refleje en políticas públicas, servicios de salud más efectivos y mejoras para la población panameña.

Una investigadora examina con pinzas una planta de tomate modificada genéticamente en un invernadero científico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación se realizó en el marco del Día Mundial de la Investigación para la Salud.

Boyd Galindo valoró el carácter participativo del proceso y sostuvo que el conocimiento científico debe aportar soluciones para el sistema sanitario y para la calidad de vida de las personas.

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La agenda se apoya en prioridades, gobernanza y uso de evidencia

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkis Gill, afirmó que la actualización fortalece la gobernanza de la investigación en salud. También la definió como una herramienta para vincular la ciencia, la innovación y las necesidades de la población.

La funcionaria reafirmó el compromiso institucional con la ejecución y la sostenibilidad de la agenda. El propósito es que las prioridades acordadas no queden limitadas a un documento, sino que orienten el trabajo de las entidades involucradas.

Una ilustración conceptual aborda la investigación de fármacos en áreas como la neurología, la oncología y el tratamiento de adicciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), Nicanor Obaldía, explicó que el instrumento establece una hoja de ruta con cuatro componentes, siendo ellos las prioridades estratégicas, gobernanza, sostenibilidad y aplicación de la evidencia científica.

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Obaldía indicó que el Instituto pondrá a disposición su experiencia, sus capacidades técnicas, su infraestructura y su talento científico.

Ese aporte estará dirigido a desarrollar estudios vinculados con las necesidades identificadas en el país.

El ministro recordó que el impulso a la agenda responde al artículo 17 de la Ley 84. Bajo esa disposición, el Minsa promoverá tanto su implementación como la transferencia de conocimiento derivada de las investigaciones.

El representante de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega, anunció que la institución alineará sus mecanismos de financiamiento con las prioridades de investigación e innovación en salud.

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El representante de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega, anunció que la institución alineará sus mecanismos de financiamiento con las prioridades de investigación e innovación en salud.

La entidad también prevé fortalecer la formación de investigadores y mejorar las capacidades científicas, la infraestructura y las redes de colaboración. Estas acciones apuntan a respaldar el desarrollo de los trabajos que surjan de la agenda.

La decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Oris Lam de Calvo, sostuvo que la salud pública también se construye a partir de conocimiento riguroso y pertinente. Según expresó, ese conocimiento permite orientar las decisiones que se toman en el ámbito sanitario.

Lam de Calvo señaló que el documento es resultado de un esfuerzo colectivo y multisectorial. Para la universidad, la integración entre investigación, innovación y estrategias nacionales de desarrollo resulta necesaria para responder a los desafíos de salud.

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El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Isaías Montilla, destacó las capacidades del ecosistema panameño de investigación. A su vez, consideró que la agenda permitirá producir evidencia para afrontar desafíos sanitarios, emergencias y efectos asociados al fenómeno de El Niño.

Montilla reiteró el acompañamiento de la OPS al Minsa y a las instituciones participantes durante la etapa de implementación. La actualización de la ANPIS quedó presentada como un compromiso interinstitucional para aprovechar la evidencia científica en beneficio de toda la población panameña.