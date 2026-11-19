El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos establece que la supresión menstrual debe adaptarse a los objetivos y riesgos de cada persona

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La decisión de suprimir o reducir el sangrado menstrual con anticonceptivos hormonales no se limita a omitir un período por comodidad. Puede estar asociada a cólicos dolorosos, flujo abundante u otras molestias que alteran la vida cotidiana. También requiere distinguir entre los métodos disponibles y sus posibles resultados.

Modificar un esquema anticonceptivo exige considerar qué expectativas realistas son posibles y qué antecedentes de salud deben revisarse antes de hacerlo. La ausencia total de sangrado no ocurre de la misma manera con todos los métodos y puede no alcanzarse de forma sostenida.

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Una guía de apoyo clínico sobre manejo y supresión menstrual, disponible en el sitio del Gobierno de Canadá, indica que reducir o evitar el sangrado mediante tratamientos hormonales puede responder a objetivos personales, síntomas o necesidades de salud, aunque la elección del método exige revisar sus beneficios, limitaciones y contraindicaciones.

El uso continuo de píldoras activas mantiene estables los niveles hormonales y evita el sangrado provocado por el intervalo sin hormonas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consenso clínico sobre el manejo médico de la supresión menstrual, publicado en 2022 por el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, coincide en que la decisión debe individualizarse según los objetivos, la eficacia esperada y los factores de riesgo de cada persona.

El esquema anticonceptivo determina si puede modificarse el sangrado

Las píldoras anticonceptivas combinadas contienen estrógeno y progestágeno, una hormona presente en algunos anticonceptivos. Según explicó Erica Bishop, ginecóloga y obstetra de Cleveland Clinic, estos envases suelen incluir comprimidos activos durante tres semanas y una semana de pastillas sin hormonas.

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También existen presentaciones con 24 días de píldoras activas y cuatro días sin hormonas. El sangrado que aparece en ese intervalo se vincula con la disminución de los niveles hormonales.

Las alternativas médicas para alterar el ciclo incluyen anillos vaginales, parches, implantes, inyectables y dispositivos intra (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la publicación, iniciar un nuevo envase de píldoras activas en lugar de tomar las pastillas sin hormonas mantiene esos niveles más estables y, en muchos casos, reduce el sangrado o evita que aparezca.

Ese recurso no puede trasladarse de forma automática a cualquier píldora. Las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos distinguen entre las anticonceptivas que contienen solo progestágeno, conocidas como minipíldoras.

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Algunas incluyen comprimidos activos durante todo el envase, mientras que otras combinan píldoras con hormona y comprimidos de placebo. Por eso, la posibilidad de omitir un intervalo sin hormonas depende de la formulación indicada.

El propósito clínico de estos tratamientos consiste en reducir la cantidad y los días de sangrado antes que garantizar la amenorrea total (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consenso clínico incluye, entre las opciones para la supresión menstrual, las píldoras combinadas de uso continuo o extendido, los parches, los anillos vaginales, algunas píldoras de solo progestágeno, los anticonceptivos inyectables, ciertos dispositivos intrauterinos hormonales y los implantes.

El objetivo clínico es disminuir el sangrado, no garantizar su ausencia total

La guía clínica plantea que el objetivo de estos tratamientos debe ser reducir la cantidad de sangrado y el número total de días con menstruación. Alcanzar la amenorrea, el término médico para la ausencia de menstruación, puede resultar difícil con algunos métodos. Por eso, el asesoramiento previo debe incluir expectativas realistas sobre los patrones de sangrado.

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La elección puede considerar molestias como cólicos, distensión abdominal o sangrado abundante, que el artículo menciona entre los motivos por los que algunas personas buscan modificar el ciclo.

También puede responder a preferencias personales o a circunstancias en las que controlar el sangrado representa una dificultad.

La evaluación previa exige revisar la historia clínica y los medicamentos habituales para prevenir contraindicaciones o efectos no deseados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los antecedentes médicos y las posibles contraindicaciones forman parte de esa evaluación. La guía recomienda revisar la historia clínica, los medicamentos de uso habitual y los factores que puedan elevar el riesgo de efectos no deseados antes de indicar una estrategia de supresión menstrual.

La continuidad hormonal no constituye una solución universal y requiere una elección individualizada.

Una persona puede necesitar reducir los días de sangrado, mientras que otra puede priorizar la anticoncepción, la facilidad de uso o un método que se adapte a sus antecedentes clínicos. La guía indica que esas preferencias deben integrarse a la evaluación profesional.

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Los métodos hormonales mantienen delgado el tejido uterino y descartan la creencia de que el cuerpo requiere menstruar para limpiar el útero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sangrado inesperado es frecuente y requiere una evaluación adecuada

Una limitación que debe anticiparse es el sangrado intermenstrual, una pérdida de sangre que se produce fuera del momento esperado de la menstruación. Bishop advirtió que puede ocurrir aun cuando se utiliza un anticonceptivo con el objetivo de disminuir o detener el período.

La guía señala que el sangrado inesperado puede ser frecuente con esquemas hormonales continuos y que debe explicarse antes de iniciar el tratamiento.

Cuando el cuadro lo requiera, los profesionales deben evaluar otras causas ginecológicas del sangrado y no atribuirlo de manera automática al método anticonceptivo.

La publicación sostiene que no es necesario menstruar cada mes para limpiar el útero, pese a una creencia extendida sobre esa supuesta necesidad.

Con determinados anticonceptivos hormonales, el tejido interno del útero puede mantenerse más delgado, por lo que no se acumula sangre que deba eliminarse mediante un sangrado mensual.

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Visiblemente angustiada, una mujer sentada en el baño observa con preocupación una mancha de sangre en un trozo de papel higiénico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La supresión menstrual no reemplaza el uso correcto del anticonceptivo cuando el objetivo también es prevenir un embarazo.

El artículo indica que las píldoras deben tomarse de manera constante, que el anillo debe cambiarse en el momento previsto y que los dispositivos intrauterinos deben reemplazarse antes de su vencimiento.

La decisión de modificar el sangrado menstrual requiere una consulta profesional que defina el método, revise los antecedentes relevantes y contemple posibles cambios en el patrón de sangrado.

El consenso clínico subraya que el asesoramiento debe basarse en una decisión compartida y en los objetivos de cada persona.