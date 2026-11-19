El show de la cantante en el Quality Arena de Córdoba se postergó del 20 de noviembre al miércoles 25 de noviembre (Captura de video)

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La agenda de Valeria Lynch tendrá un pequeño cambio en Córdoba, luego de una caída doméstica que la llevará a guardar reposo durante los próximos días. Con una cuota de humor, la cantante contó lo ocurrido en sus historias de Instagram: “No vi el escalón y…”, escribió junto a una imagen de un personaje animado en el suelo.

A través de la misma red social, se informó que el show previsto para el 20 de noviembre en el Quality Arena pasará al miércoles 25. Desde el entorno de la artista aclararon que se encuentra bien y que los tickets ya adquiridos mantendrán su validez para la nueva fecha.

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El mensaje también llevó tranquilidad a quienes ya contaban con sus entradas. “La artista se encuentra en óptimas condiciones, pero debe mantener reposo por indicación médica”, señaló el texto compartido desde la cuenta de Valeria. Además, aclaró que los tickets adquiridos conservarán su validez para la nueva función y que no será necesario completar un trámite para utilizarlos.

El motivo fue una caída doméstica que la obligó a permanecer en reposo y a modificar la fecha de su concierto

La publicación incluyó una opción para quienes no puedan asistir a la fecha reprogramada. En esos casos, el público podrá solicitar la devolución del dinero mediante un correo electrónico a la boletería del Quality Arena, con el DNI y el número de operación de la compra.

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La explicación de la propia cantante, breve y acompañada por humor, llegó luego del anuncio formal. Su frase sobre el escalón resumió el episodio que alteró los planes inmediatos de la intérprete y abrió paso a numerosos mensajes de afecto de parte de sus seguidores.

Más tarde, ella misma reposteó una segunda historia del Club de Amigos de Valeria Lynch Oficial, que aportó más detalles sobre su estado de salud. “Queríamos contarles que ya estuvimos en contacto con Val y que, por suerte, ella está bien”, expresaron desde el espacio dedicado a la artista.

“Fue una caída, el médico le recomendó reposo, estos primeros días así puede recuperarse bien”, indicaron sobre una imagen de Lynch en pleno escenario, vestida con un traje rojo.

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Desde su cuenta oficial de Instagram, la artista reveló el motivo de la suspensión de la fecha que tenía pautada en la provincia de Córdoba, y para cuándo se pasan las entradas

En el mismo texto, el grupo destacó que la recuperación avanza de manera favorable y ratificó la presencia de la cantante en Córdoba. “La buena noticia es que el 25 de noviembre va a estar en Córdoba con todos nosotros”, anunciaron, junto a un mensaje de agradecimiento para quienes expresaron su preocupación.

La reprogramación modifica uno de los compromisos de una agenda activa para la artista, que durante los últimos meses mantuvo una presencia constante tanto en los escenarios como en las redes sociales. En agosto, Lynch llamó la atención al sumarse de manera espontánea a una banda callejera sobre la avenida Corrientes, donde interpretó “Arrancacorazones”, de Ataque 77, frente a los peatones que circulaban por la zona.

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Al ritmo del tema "Arrancacorazones" de Ataque 77, Valeria Lynch se puso a cantar junto a una banda callejera en plena calle Corrientes (Instagram)

El episodio quedó registrado en un video que la propia cantante compartió en sus redes. Allí se la vio junto al vocalista de Calle Francia, mientras el público ocasional se detenía para seguir la interpretación. La canción tiene además un vínculo personal con la artista: pertenece a la banda liderada por Mariano Martínez, su pareja y productor de dos de sus discos. En esa ocasión, la artista escribió: “¡Aguante la música!” y celebró la posibilidad de cantar fuera de los escenarios habituales.

Ahora, la prioridad de Valeria pasa por cumplir con el reposo indicado tras la caída. La nueva cita con el público cordobés quedó fijada para el 25 de noviembre en el Quality Arena, mientras los seguidores siguen de cerca las novedades sobre su recuperación.

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