Una investigación de cuatro años de la Universidad de Canberra evaluó a 177 menores y halló que quienes practicaban esta actividad superaban los indicadores de desarrollo en lectura, aritmética y seguimiento de instrucciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Niños menores de 5 años que practican clases de natación pueden ubicarse entre 5 y 18 meses por delante de los niveles de aprendizaje esperados para su edad en áreas como la lectura, la aritmética y la capacidad para seguir instrucciones. Esa es la conclusión de un estudio de cuatro años desarrollado por la Universidad de Canberra, en Australia, que evaluó a 177 niños de forma individual y contó con casi 7.000 encuestados. Los resultados son independientes del origen socioeconómico de los participantes.

El estudio fue liderado por Robyn Jorgensen, profesora emérita de la Universidad de Canberra, y sus conclusiones forman parte de su libro Why Young Children Should Learn to Swim —’Por qué los niños pequeños deberían aprender a nadar’—, según informó la revista Infosalus.

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El proyecto nació de una conversación entre Jorgensen y Laurie Lawrence, entrenador olímpico de natación e integrante de los Salones de la Fama de la disciplina en Australia y Estados Unidos, quien observaba que los niños que aprendían a nadar de pequeños llegaban mejor preparados a la escuela, aunque sin respaldo científico formal.

Los niños que nadan llegan a la escuela con más habilidades cognitivas que sus pares

Una infografía detalla la investigación de la Universidad de Canberra en Australia que relaciona las clases de natación antes de los cinco años con avances cognitivos y escolares en los niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para verificar esa hipótesis, el equipo utilizó herramientas de evaluación reconocidas internacionalmente: las Escalas de Desarrollo Motor Peabody —una prueba que mide habilidades motrices en niños pequeños— y las evaluaciones Woodcock-Johnson III —un instrumento estandarizado para medir capacidades cognitivas y académicas—. Los resultados mostraron que los pequeños que tomaban la actividad superaban los indicadores de desarrollo a un ritmo mayor que la población infantil general de la misma edad.

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Jorgensen aclara que esto no significa que esos niños sean más inteligentes. Lo que sostiene es que las clases desarrollan habilidades que luego se transfieren al aula. Un ejemplo directo: cuando un niño cuenta patadas del uno al diez junto a un instructor, asimila la secuencia numérica y la correspondencia uno a uno, conceptos con aplicación inmediata en matemáticas.

“Es razonable afirmar que la natación prepara a los niños para la etapa escolar, especialmente para los primeros años y la transición”, señaló la investigadora. El estudio también detectó mejoras en la regulación emocional —la capacidad de manejar emociones y comportarse con calma ante situaciones nuevas—, las habilidades lingüísticas y la sociabilidad de los participantes frente a sus pares.

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Las ventajas cognitivas se mantienen en niños de distintos contextos socioeconómicos

Una investigación australiana con casi 7.000 encuestados identificó un vínculo entre la práctica temprana de esta actividad acuática y mejores resultados en áreas cognitivas y académicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos centrales es que los beneficios observados no dependen de la situación económica de las familias. Los niños de distintos contextos que accedieron a una formación de calidad obtuvieron resultados superiores a los de la población general, lo que convierte al acceso a la práctica en una cuestión de equidad educativa.

“Este estudio demuestra que, incluso teniendo en cuenta el nivel socioeconómico, los niños que participan en clases de calidad obtienen mejores resultados que la población general”, afirmó Jorgensen. La profesora también señala que muchos padres inscriben a sus hijos por razones de seguridad acuática, sin saber que los beneficios cognitivos y emocionales son un resultado adicional con valor propio.

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La investigadora propone subsidios estatales para ampliar el acceso a la natación temprana

El equipo observó, tras cuatro años de seguimiento y casi 7.000 encuestados, que la práctica temprana de natación puede transferir habilidades numéricas y lingüísticas aplicables en el aula

Los hallazgos abrieron un debate sobre la política pública. Jorgensen señala que los gobiernos de todo el mundo destinan miles de millones de dólares a programas para cerrar brechas de rendimiento escolar, y propone que parte de esa inversión se dirija hacia la natación en la primera infancia como medida preventiva.

“Invertir en clases de natación de calidad sería una decisión políticamente acertada”, afirmó la investigadora. Reconoció que el costo puede ser elevado para muchas familias latinoamericanas y planteó la creación de subsidios estatales o programas especiales para sectores con menos recursos, que de otro modo quedarían fuera del beneficio.

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La investigación suma al debate más amplio sobre los factores que inciden en el rendimiento escolar antes del ingreso formal al sistema educativo. El trabajo aporta datos concretos sobre una actividad física que, según sus conclusiones, genera efectos que van mucho más allá del aprendizaje en el agua.