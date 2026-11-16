La modelo hizo el anuncio este lunes en sus redes (Video: Instagram)

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Sofía Jujuy Jiménez (35) anunció a pura felicidad que será mamá y espera su primer hijo junto a Gustavo Qüerio Hormaechea. La noticia fue compartida este lunes a través de Instagram, con una serie de imágenes y videos que registran distintos momentos de la gestación.

“Soñé tanto con este momento. No puedo creer que está sucediendo”, escribió Jujuy al contar que será madre. En el mismo mensaje, definió el embarazo como “el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo”. La publicación incluyó una foto de la modelo con el test de embarazo en la mano. Allí, relató cómo recibió la confirmación: “Ese momento en el que de verdad no estás entendiendo nada, shock total”.

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Sofía Jujuy Jiménez anunció que espera a su primer hijo junto a Gustavo Qüerio Hormaechea (Instagram)

La comunicadora compartió una serie de imágenes para confirmar su embarazo

También difundió el video de la primera ecografía y recordó la emoción que le generó escuchar los latidos. “La primera vez que escuchamos tu corazoncito, mi vida, no me lo olvido más”, expresó.

Según contó, cada control médico le permite dimensionar el proceso que atraviesa. “Los días de ecografías son los momentos donde me acuerdo y me cae la ficha de lo que tengo adentro”, escribió la comunicadora. En otro de los posteos, Sofía Jujuy Jiménez le dedicó unas palabras a su pareja, con quien espera formar una familia. “Armar una familia con vos, mi amor, fue mi sueño desde el día que te conocí”, señaló.

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Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea

La actriz también compartió una imagen de su panza y manifestó su entusiasmo por los cambios físicos propios del embarazo. “Es imposible mirarme al espejo y no emocionarme”, indicó.

El álbum mostró, además, el momento en que Jujuy le comunicó la noticia a su madre. La modelo reveló que ya estaba embarazada durante la caminata a Luján, una experiencia que describió como significativa.

“Fue súper especial, fuimos a agradecerle a la Virgencita”, afirmó. La publicación reunió así escenas íntimas de los primeros meses de embarazo y el anuncio con el que confirmó la llegada de su primer hijo.

La conductora anunció la noticia con un mensaje cargado de emoción

El romance entre Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea se conoció públicamente a comienzos de 2026. La conductora compartió un video durante el brindis de Año Nuevo en el que apareció junto a su pareja y confirmó que había vuelto a enamorarse.

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La publicación mostró a ambos durante el ritual de Año Nuevo y terminó con un beso. “Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar”, escribió Jiménez al blanquear el vínculo ante sus seguidores.

Hasta entonces, Qüerio Hormaechea se mantenía fuera del circuito mediático y la actriz no había revelado públicamente su identidad. Con el paso de los meses, la pareja comenzó a compartir fotos de viajes, celebraciones y situaciones cotidianas en sus redes sociales.

La emoción de Sofía Jujuy Jiménez al contarle a su mamá que será abuela

La modelo registró los cambios de su embarazo en un álbum publicado en Instagram

A los seis meses de noviazgo, la modelo contó que protagonizaron una ceremonia íntima en una iglesia, a la que definió como un casamiento simbólico. Según relató, estuvieron solos y eligieron ese momento como una expresión personal de su proyecto familiar.

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Gustavo Qüerio Hormaechea es oriundo de Salta y mantiene un perfil alejado de la exposición mediática. Es empresario y está al frente de Conejo Negro, una marca de indumentaria urbana que ofrece prendas, gorras y otros accesorios.

Su vínculo con el deporte se remonta a su paso por el Jockey Club de Salta, donde jugó al rugby durante varios años. También es hincha de Boca Juniors, un interés que comparte con Jiménez y que quedó reflejado en algunas de las publicaciones que hicieron como pareja.

La pareja compartió parte de la intimidad de los primeros meses de gestación

En sus redes sociales, Qüerio Hormaechea suele mostrar viajes y encuentros familiares, aunque conserva una presencia discreta. El empresario también comparte imágenes con su hermana y sus sobrinos, además de postales de distintos destinos.

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Sofía Jujuy Jiménez mostró su pancita y celebró la llegada de su bebé

“Soñé tanto con este momento”, escribió Sofía Jujuy Jiménez al revelar su embarazo

Su nombre tomó mayor repercusión cuando Jiménez oficializó el noviazgo. Desde entonces, acompañó a la actriz en celebraciones y vacaciones, mientras ambos eligieron mostrar algunos aspectos de su relación ante sus seguidores.