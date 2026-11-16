Honduras registra un crecimiento superior al 18 % en la llegada de visitantes, según cifras presentadas por la Secretaría de Turismo. (FOTO: La Prensa / Archivo)

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Honduras registra un crecimiento superior al 18 % en la llegada de visitantes internacionales y un incremento de más del 21 % en el arribo de cruceristas, resultados que comienzan a reflejarse en mayores ingresos de divisas para el país, informó el ministro de la Secretaría de Turismo, Andrés Ehrler.

El funcionario aseguró que el comportamiento del sector muestra señales de recuperación después de un período en el que la llegada de visitantes había experimentado una caída y el crecimiento se concentraba principalmente en el turismo de cruceros.

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“Datos muy puntuales, estamos creciendo, números por arriba de 18 por ciento en llegada de visitantes. Lo interesante es que están creciendo los ingresos de divisas que nosotros estábamos esperando por temas de turismo”, expresó.

Ehrler consideró que el aumento de los ingresos provenientes de la actividad turística representa uno de los resultados más importantes para la economía hondureña, debido a que refleja no solamente una mayor movilización de personas, sino también un impacto positivo en la generación de recursos para el país.

El titular de Turismo también destacó el comportamiento del segmento de cruceros, que registra un crecimiento superior al 21 %, una actividad que representa una fuente importante de movimiento económico para las comunidades que reciben embarcaciones y visitantes extranjeros.

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Andrés Ehrler, ministro de Turismo, destacó que el aumento de viajeros también comienza a reflejarse en mayores ingresos de divisas para el país. (FOTO: Hondudiario)

Este incremento está relacionado, según el funcionario, con las inversiones realizadas en el sector, las campañas de promoción de la marca Honduras en mercados internacionales y las alianzas con medios de comunicación nacionales y extranjeros para posicionar los destinos turísticos hondureños.

La estrategia busca ampliar la presencia del país en mercados emisores de viajeros, atraer nuevos visitantes y fortalecer la oferta turística en las diferentes regiones.

Guatemala, El Salvador y Estados Unidos impulsan el turismo

El ministro explicó que el crecimiento de visitantes está sostenido principalmente por tres mercados: Guatemala, El Salvador y Estados Unidos, países que representan una parte importante de la llegada de turistas a Honduras.

“Estamos teniendo la oportunidad de crecimiento en el número de visitantes y sobre todo en los tres mercados que están sosteniendo ese crecimiento. Es Guatemala, El Salvador y Estados Unidos, que nos está permitiendo que esos números sean números positivos al finalizar el año”, manifestó.

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. El arribo de cruceristas a Honduras experimenta un crecimiento superior al 21 %, de acuerdo con los datos divulgados por el funcionario. (Foto: Agencias)

La importancia de estos mercados responde a su capacidad de generar flujos constantes de visitantes, tanto por motivos recreativos como por viajes familiares y otras actividades relacionadas con el turismo.

En el caso de Guatemala y El Salvador, la cercanía geográfica facilita los desplazamientos terrestres hacia diferentes destinos hondureños, mientras que Estados Unidos representa un mercado relevante para la llegada de viajeros por vía aérea y el turismo vinculado con las comunidades hondureñas residentes en el extranjero.

Ehrler también señaló que las campañas de promoción están dirigidas a fortalecer destinos que tradicionalmente han concentrado una parte importante de la actividad turística, pero también a impulsar regiones que comienzan a ganar mayor dinamismo.

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Entre las zonas mencionadas figuran el sector insular del país y la región atlántica, donde se encuentran algunos de los principales atractivos naturales y destinos vinculados con la actividad de cruceros.

Las autoridades buscan fortalecer la promoción internacional de la marca Honduras para atraer más visitantes y generar inversiones. (Foto: Redes Sociales)

A estas regiones se suma el occidente y el centro de Honduras, áreas en las que el funcionario observa nuevas oportunidades para ampliar la oferta turística y atraer inversiones.

“Sobre todo a los mercados más importantes como el sector insular del país, la parte de la región atlántica y ahora que se ha dinamizado muchísimo el occidente y centro de Honduras”, expuso.