La actriz relató una experiencia mística que la hizo sentir que había encontrado la casa de sus sueños

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Una tarjeta que apareció en el bolsillo de un pantalón, una conversación con su madre y el número de un texto bíblico fueron los elementos que Jimena Barón interpretó como una señal antes de comprar la casa de sus sueños. La cantante recordó este lunes, a través de sus historias de Instagram, que atravesaba dudas por la inversión que iba a hacer por su nuevo hogar cuando descubrió una coincidencia entre un salmo y la dirección de la propiedad que adquirió junto a su marido, Matías Palleiro, en diciembre de 2025.

Desde el patio de la vivienda, que todavía se encuentra en obra, Barón anticipó que falta poco para mostrar el resultado de las refacciones. Sin embargo, antes de hablar del proyecto terminado, se detuvo en el camino que la llevó a llegar hasta allí y en el deseo de tener un espacio verde sin dejar la Ciudad de Buenos Aires.

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“No voy a spoilear porque les quiero mostrar la casa terminada, pero estoy acá, que ya falta muy poquito”, expresó. Luego contó que, mientras disfrutaba un momento al aire libre, volvió mentalmente a los días previos a la compra: “Pensaba cuán rápido uno se acostumbra a las cosas, ¿no?”.

Barón compartió una foto del interior vacío de la vivienda, con pisos de madera y grandes ventanales, tomada el día en que la conocieron. Sobre esa imagen escribió: “12 DIC 2025. Aparece la casa. El 22 la compramos”.

Una foto del interior de la casa Barón antes del comienzo de la obra

Según relató, la propiedad reunió varias de las condiciones que buscaba para su vida familiar. “Recién que tuve mi momentito con los pajaritos y el pasto, yo quería pasto y no irme de capital, un montón de cosas que yo decía ‘qué difícil’”, señaló.

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La artista explicó que, aunque la casa le generó una conexión inmediata, la operación no parecía sencilla. “Me acordaba del día que vinimos a ver la casa y sentimos que era la casa de nuestros sueños, pero no sabíamos si la íbamos a poder comprar, si nos iban a aceptar la oferta económica. Era como un sueño”, afirmó.

En otra parte de su relato, Barón reconoció que inicialmente consideraba que la vivienda estaba fuera de sus posibilidades. “Honestamente, pensaba que estaba muy fuera de mi alcance económico. Terminó no siendo tan así”, dijo, antes de atribuir la posibilidad de avanzar a trabajos que surgieron y a una situación económica que cambió para la pareja.

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“Por trabajos, cosas que me salieron, y bueno, todo se dio para que sea posible. Tampoco sabía cuál era la situación de mi marido y de repente era otra y lo logramos”, contó sobre el proceso que atravesaron con Palleiro.

El temor por la inversión y una coincidencia que Barón vivió como un mensaje

La decisión, de todos modos, estuvo atravesada por la incertidumbre que describe como habitual en su actividad profesional. “En mi laburo no se sabe muy bien qué va a pasar. Pensás una cosa, pero tal vez no, se cae, aparece, es un trabajo; si te va bien es bárbaro y cuando hay un bache es vertiginoso”, explicó.

Por eso, pese a sentir que la propiedad era la indicada, tenía reparos. “Yo sentía que esta casa era la casa de mis sueños, que tenía que comprarla, pero tenía mucho vértigo”, sostuvo.

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La escena que terminó de marcarla ocurrió el 14 de diciembre de 2025, dos días después de haber encontrado la vivienda y ocho días antes de comprarla. Barón explicó que estaba por viajar a Quequén, donde suele vacacionar, y conversaba con su madre sobre sus dudas en un momento del año que, según describió, parecía ya cerrado en materia de grandes novedades.

“Estábamos en diciembre por irnos a Quequén, momento del año donde uno piensa que el año ya terminó y nada más grandilocuente va a suceder”, relató. Y precisó: “Estaba hablando con mi mamá de que sentía que esta casa era para mí, pero que no sabía qué hacer”.

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En ese momento, según su relato, metió la mano en un pantalón que llevaba puesto y encontró una tarjeta. La prenda era de Momo, su hijo mayor, porque ella estaba en el período posterior al nacimiento de Arturo y, según contó, todavía le quedaba cómoda. “Era de Momo, pero yo estaba muy flaca posparto y me entraban los pantalones de mi hijo”, detalló.

Al descubrir el papel, la cantante bromeó inicialmente con la posibilidad de que fuera una respuesta divina: “Un momento, un mensaje de Dios, dije haciéndome la graciosa, que siempre me hago la graciosa”. Pero, al leerlo, advirtió que se trataba de una cita bíblica.

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“Cuando saco la tarjeta, era un salmo, era un salmo”, recordó. Barón decidió no revelar cuál era el texto ni su número, una reserva que mantuvo en sus historias. Aun así, contó cuál fue la coincidencia que la impactó: “Si les cuento de cuál estoy hablando, el número del salmo terminó siendo la dirección de esta casa”.

Barón mostró el papel que contenía el número del salmo que terminó siendo el mismo que el de su casa

La artista también publicó una imagen del instante en que leyó la tarjeta. La foto, tomada por su madre y fechada el 14 de diciembre de 2025 a las 17.59, la muestra con una mano sobre la boca y el papel en la otra. “Mi mamá sacó una foto del momento del shock del salmo”, escribió sobre la captura, donde el contenido de la tarjeta aparece cubierto.

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Sin dar detalles sobre el texto bíblico ni sobre la ubicación de la propiedad, Barón vinculó esa coincidencia con la decisión que tomaron pocos días más tarde. Al recordar el proceso desde el patio de la casa, resumió: “Se nos dio tan fácil, con mucho trabajo, pero de una manera tan mágica”.

La vivienda continúa en refacción y Barón anticipó que planea mostrarla cuando las obras estén terminadas.